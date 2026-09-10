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యాపిల్ 'వాచ్ సిరీస్ 12', 'అల్ట్రా 4', 'ఎయిర్‌పాడ్స్ 5' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

యాపిల్ తన సరికొత్త వేరబుల్స్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, అధునాతన హెల్త్ ఫీచర్లతో కూడిన వాచ్ సిరీస్ 12, అల్ట్రా 4, ఎయిర్‌పాడ్స్ 5ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12
యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12 (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 10:39 AM IST

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Hyderabad: యాపిల్ సంస్థ తన సరికొత్త స్మార్ట్‌వాచ్‌లు యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12 (Apple Watch Series 12), యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 4 (Apple Watch Ultra 4)తో పాటు సరికొత్త ఎయిర్‌పాడ్స్ 5 (AirPods 5) ఇయర్‌బడ్స్‌ను భారత్‌తో సహా ప్రపంచ మార్కెట్లలో అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

ఈ సరికొత్త స్మార్ట్‌వాచ్‌లు లేటెస్ట్ watchOS 27 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తాయి. ఇందులో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన రెడీనెస్ (Readiness) యాప్ వినియోగదారుల రోజువారీ ఆరోగ్యం, రికవరీకి సంబంధించిన కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. మరోవైపు, కొత్త ఎయిర్‌పాడ్స్ 5 మెరుగైన సౌండ్ క్వాలిటీ, మరింత శక్తివంతమైన నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ధరలు & లభ్యత వివరాలు:

  • యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12: ప్రారంభ ధర రూ. 56,900
  • యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 4: ధర రూ. 1,09,900 నుంచి ప్రారంభం
  • ఎయిర్‌పాడ్స్ 5: సాధారణ వేరియంట్ ధర రూ. 14,900 కాగా, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ కేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 17,900గా నిర్ణయించారు.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ ఉత్పత్తుల ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 18, 2026 నుంచి వీటి సేల్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి.

యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12లో కొత్తగా ఏముంది?:

  • కొత్త డిజైన్ & సైజులు: ఈ వాచ్ 42mm, 46mm సైజులలో లభిస్తుంది. ఇది అల్యూమినియం, టైటానియంలతో పాటు సరికొత్త సిరామిక్ కేస్ ఆప్షన్‌లో, పలు ఆకర్షణీయమైన కొత్త రంగులలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
  • హెల్త్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్: ఇందులో అప్‌గ్రేడ్ చేసిన ఆప్టికల్, ఎలక్ట్రికల్ హార్ట్ సెన్సార్లతో కూడిన కొత్త హెల్త్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది రోజంతా ప్రతి 5 సెకన్లకు ఒకసారి గుండె వేగాన్ని (Heart Rate) కొలుస్తుంది. అలాగే హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీని (HRV) మునుపటి కంటే 24 రెట్లు వేగంగా ట్రాక్ చేస్తుంది.
  • రెడీనెస్ స్కోర్ (Readiness Score): యూజర్ల యాక్టివిటీ, ట్రైనింగ్ లోడ్, వైటల్స్, నిద్ర ఆధారంగా 0 నుంచి 10 వరకు రెడీనెస్ స్కోర్‌ను ఇది ఇస్తుంది. ఈ స్కోర్ బట్టి వాచ్ మీకు రికవర్ (Recover), పేస్ యువర్ సెల్ఫ్ (Pace Yourself), రెడీ (Ready), లేదా గో ఫర్ ఇట్ (Go For It) అనే నాలుగు సూచనలలో ఒకదాన్ని సజెస్ట్ చేస్తుంది.
  • మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్: దీని బ్యాటరీ లైఫ్ 24 గంటల వరకు పెరిగింది. ఇది మునుపటి మోడల్ కంటే 25 శాతం ఎక్కువ. కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 12 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్‌ను పొందవచ్చు.
  • సిరి ఏఐ (Siri AI) సపోర్ట్: watchOS 27 ద్వారా ఇందులో సిరి ఏఐ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. కొత్త సిరి యాప్, 'సిరి మోడ్యులర్ వాచ్ ఫేస్' సహాయంతో వినియోగదారులు తమ మణికట్టు నుంచే నేరుగా ఏఐ సంభాషణలను (AI conversations) కొనసాగించవచ్చు.

యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 4లో కొత్తగా ఏముంది?:

యాపిల్ అల్ట్రా 4
యాపిల్ అల్ట్రా 4 (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
  • హెల్త్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ & చిప్‌సెట్: ఇది కూడా సిరీస్ 12 లాగే సరికొత్త S11 చిప్‌సెట్, అప్‌గ్రేడెడ్ హెల్త్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్, రెడీనెస్ (Readiness) ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనిని ప్రత్యేకంగా అవుట్‌డోర్ వినియోగానికి, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇచ్చేలా డిజైన్ చేశారు.
  • రీడిజైన్డ్ పెడోమీటర్ సిస్టమ్: ఇందులో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆధారంగా పనిచేసే కొత్త పెడోమీటర్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా ఇండోర్ వర్కవుట్స్ సమయంలో అడుగుల లెక్కింపు (Step counting), డిస్టెన్స్ ట్రాకింగ్‌ను మరింత కచ్చితంగా నమోదు చేస్తుంది.
  • అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్: ఇది సాధారణ వినియోగంలో 50 గంటల వరకు, లో-పవర్ మోడ్‌లో 84 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తుంది. కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్‌తో 18 గంటల అదనపు బ్యాటరీ లైఫ్ లభిస్తుంది.

యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్​తో ఎయిర్‌పాడ్స్ 5:

యాపిల్ ఎయిర్‌పాడ్స్ 5
యాపిల్ ఎయిర్‌పాడ్స్ 5 (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

కొత్త వాచ్‌లతో పాటు, యాపిల్ సంస్థ ఎయిర్‌పాడ్స్ 5ను కూడా విడుదల చేసింది. ఇవి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC), అప్‌డేటెడ్ సౌండ్ సిస్టమ్‌తో వచ్చాయి. మునుపటి ఎయిర్‌పాడ్స్ 4 మోడల్‌తో పోలిస్తే ఇవి 50 శాతం వరకు అదనపు బాహ్య శబ్దాలను నిరోధిస్తాయని యాపిల్ పేర్కొంది.

  • స్మార్ట్ ఆడియో ఫీచర్లు: ఇందులో మెరుగైన ట్రాన్స్‌పరెన్సీ మోడ్ (Transparency mode), అడాప్టివ్ ఆడియో (Adaptive Audio), కన్వర్జేషన్ అవేర్‌నెస్ (Conversation Awareness) ఫీచర్లు ఉన్నాయి. యూజర్ మాట్లాడటం ప్రారంభించగానే ఇది మీడియా వాల్యూమ్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా తగ్గిస్తుంది.
  • ఏఐ & లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్: ఇవి హ్యాండ్స్-ఫ్రీ సిరి ఏఐ (Siri AI), లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ (Live Translation)కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. దీని ద్వారా అనుకూలమైన యాపిల్ డివైజ్‌ల సహాయంతో అనువాద సంభాషణలను నేరుగా వినవచ్చు.
  • వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ కేస్ వేరియంట్ ప్రత్యేకతలు: ఈ హై-ఎండ్ వేరియంట్ స్టెమ్స్ (కాడలు) పై ఫోర్స్ సెన్సార్ (force sensor) ఉంటుంది. దీనిపై కేవలం స్వైప్ చేయడం ద్వారా వాల్యూమ్‌ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
  • బ్యాటరీ లైఫ్: నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ ఆన్‌లో ఉంటే ఇవి 5 గంటల వరకు, ఛార్జింగ్ కేస్‌తో కలిపి 22 గంటల వరకు లిజనింగ్ టైమ్‌ను అందిస్తాయి.
  • మన్నిక & పర్యావరణ అనుకూలం: ఇవి ధూళి, చెమట, నీటిని తట్టుకునేలా (Dust, sweat, water resistant) మరింత పటిష్టంగా రూపొందాయి. అలాగే వీటి తయారీలో రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్, కోబాల్ట్ వంటి పదార్థాలను ఉపయోగించారు.

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