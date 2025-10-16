ETV Bharat / technology

M5 చిప్​తో ఐప్యాడ్ ప్రో- ధర ఎంతంటే?

Apple introduces the powerful new iPad Pro with the M5 chip
Apple introduces the powerful new iPad Pro with the M5 chip (Photo Credit- Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: యాపిల్ తన కొత్త "ఐప్యాడ్ ప్రో M5"ని విడుదల చేసింది. యాపిల్ అభిమానులు ఈ అప్డేటెడ్ ఐప్యాడ్ ప్రో లాంఛ్​ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూడగా ఎట్టకేలకూ ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ కొత్త ఐప్యాడ్ ప్రో ఇప్పుడు M5 చిప్, Wi-Fi 7 మద్దతుతో వస్తుంది. ఇది AI, వేగంలో భారీ అప్‌గ్రేడ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది అత్యంత అధునాతనమైన, శక్తివంతమైన, AI-రెడీ ఐప్యాడ్ అని కంపెనీ పేర్కొంది.

యాపిల్ ఈ ఐప్యాడ్‌లో లేటెస్ట్, అత్యంత పవర్​ఫుల్ M5 చిప్‌ను ఉపయోగించింది. ఇది దీనిని టాబ్లెట్‌గా మాత్రమే కాకుండా ప్రయాణంలో పోర్టబుల్ పవర్‌హౌస్‌గానూ చేస్తుంది. క్రియేటివ్ ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి వ్యాపార వినియోగదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉన్నత స్థాయి పనితీరును అందించే విధంగా దీన్ని రూపొందించారు.

ధర, అవైలబిలిటీ:

మోడల్Wi-FiWi-Fi + Cellular
11-inch iPad Pro₹99,990₹1,19,900
13-inch iPad Pro₹1,29,900₹1,49,900
  • యాపిల్ ఈ ఐప్యాడ్​పై విద్యార్థులకు భారీ ఆఫర్​ను అందిస్తోంది.
  • ఎడ్యుకేషన్​ ఆఫర్‌లో భాగంగా 11-అంగుళాల "ఐప్యాడ్ ప్రో M5"ను రూ. 89,900లకే విక్రయిస్తోంది.
  • 13-అంగుళాల "ఐప్యాడ్ ప్రో M5" అయితే రూ. 1,09,900లకే లభిస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: మార్కెట్​లో ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • స్పేస్ బ్లాక్
  • సిల్వర్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "ఐప్యాడ్ ప్రో" సేల్స్ వచ్చే బుధవారం అంటే అక్టోబర్ 22న ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్కెట్​లో వీటి ప్రీ-ఆర్డర్​లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీన్ని యాపిల్ స్టోర్లు, అధీకృత పునఃవిక్రేతల నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

అదనపు ఆఫర్లు, యాపిల్ కేర్ ప్లాన్‌లు:

  • AppleCare+ / AppleCare One: ఈ ప్లాన్​ల కింద ప్రమాదవశాత్తు డ్యామేజ్, పోగొట్టుకున్నా, లేదా బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ జరిగినా మీ "ఐప్యాడ్​ ప్రో"ను కవర్ చేసుకునే సౌకర్యం మీకు లభిస్తుంది.
  • ట్రేడ్-ఇన్ ఆఫర్: దీని కింద మీరు మీ పాత ఐప్యాడ్‌ను ఇవ్వడం ద్వారా ఈ కొత్త ఐప్యాడ్ ప్రోపై డిస్కౌంట్​ పొందొచ్చు.

This news is being updated...

