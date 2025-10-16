ఐప్యాడ్ ప్రో M5 లాంఛ్- Ultra Retina XDR డిస్ప్లే, Wi-Fi 7 సపోర్ట్తో!
M5 చిప్తో ఐప్యాడ్ ప్రో- ధర ఎంతంటే?
Published : October 16, 2025 at 11:28 AM IST
Hyderabad: యాపిల్ తన కొత్త "ఐప్యాడ్ ప్రో M5"ని విడుదల చేసింది. యాపిల్ అభిమానులు ఈ అప్డేటెడ్ ఐప్యాడ్ ప్రో లాంఛ్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూడగా ఎట్టకేలకూ ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ కొత్త ఐప్యాడ్ ప్రో ఇప్పుడు M5 చిప్, Wi-Fi 7 మద్దతుతో వస్తుంది. ఇది AI, వేగంలో భారీ అప్గ్రేడ్ను అందిస్తుంది. ఇది అత్యంత అధునాతనమైన, శక్తివంతమైన, AI-రెడీ ఐప్యాడ్ అని కంపెనీ పేర్కొంది.
యాపిల్ ఈ ఐప్యాడ్లో లేటెస్ట్, అత్యంత పవర్ఫుల్ M5 చిప్ను ఉపయోగించింది. ఇది దీనిని టాబ్లెట్గా మాత్రమే కాకుండా ప్రయాణంలో పోర్టబుల్ పవర్హౌస్గానూ చేస్తుంది. క్రియేటివ్ ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి వ్యాపార వినియోగదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉన్నత స్థాయి పనితీరును అందించే విధంగా దీన్ని రూపొందించారు.
ధర, అవైలబిలిటీ:
|మోడల్
|Wi-Fi
|Wi-Fi + Cellular
|11-inch iPad Pro
|₹99,990
|₹1,19,900
|13-inch iPad Pro
|₹1,29,900
|₹1,49,900
- యాపిల్ ఈ ఐప్యాడ్పై విద్యార్థులకు భారీ ఆఫర్ను అందిస్తోంది.
- ఎడ్యుకేషన్ ఆఫర్లో భాగంగా 11-అంగుళాల "ఐప్యాడ్ ప్రో M5"ను రూ. 89,900లకే విక్రయిస్తోంది.
- 13-అంగుళాల "ఐప్యాడ్ ప్రో M5" అయితే రూ. 1,09,900లకే లభిస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: మార్కెట్లో ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- స్పేస్ బ్లాక్
- సిల్వర్
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "ఐప్యాడ్ ప్రో" సేల్స్ వచ్చే బుధవారం అంటే అక్టోబర్ 22న ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్కెట్లో వీటి ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీన్ని యాపిల్ స్టోర్లు, అధీకృత పునఃవిక్రేతల నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
అదనపు ఆఫర్లు, యాపిల్ కేర్ ప్లాన్లు:
- AppleCare+ / AppleCare One: ఈ ప్లాన్ల కింద ప్రమాదవశాత్తు డ్యామేజ్, పోగొట్టుకున్నా, లేదా బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ జరిగినా మీ "ఐప్యాడ్ ప్రో"ను కవర్ చేసుకునే సౌకర్యం మీకు లభిస్తుంది.
- ట్రేడ్-ఇన్ ఆఫర్: దీని కింద మీరు మీ పాత ఐప్యాడ్ను ఇవ్వడం ద్వారా ఈ కొత్త ఐప్యాడ్ ప్రోపై డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు.
This news is being updated...