యాపిల్ ఐఫోన్ కోసం 'స్వెటర్​'ను తీసుకొచ్చింది!- ధర ఎంతో తెలుసా?

Published : November 12, 2025 at 12:53 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ తన పురాతనమైన, అత్యంత ప్రసిద్ధ ఉపకరణాలలో ఒకదాన్ని కొత్త అవతారంలో తిరిగి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. జపనీస్ ఫ్యాషన్ హౌస్ ఇస్సే మియాకేతో భాగస్వామ్యంతో "ఐఫోన్ పాకెట్"ను విడుదల చేసింది. అయితే కంపెనీ దీన్ని లిమిటెడ్ ఎడిషన్గా తీసుకొచ్చింది. ఇది 2004 నాటి "ఐపాడ్ సాక్స్" ఆధునిక, లగ్జరీ వెర్షన్. అయితే ఈ రెండింటిలో తేడా ఏంటంటే ఈసారి యాక్సెసరీ కేవలం ఒక సాధారణమైన "ఫోన్ సాక్స్" మాత్రమే కాదు, ఒక హై-ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తి. ఆసక్తికరంగా ఇది స్టీవ్ జాబ్స్కు కూడా సంబంధించినది. జాబ్స్ ప్రసిద్ధ బ్లాక్ టర్టిల్నెక్ను సృష్టించిన అదే జపనీస్ బ్రాండ్ అయిన ISSEY MIYAKE దీనిని రూపొందించింది.
ఏంటీ ఐఫోన్ పాకెట్?: ఐఫోన్ పాకెట్ అనేది మీ ఐఫోన్ను పూర్తిగా కప్పి ఉంచే కలర్ఫుల్, ఎక్స్పాండబుల్ కవర్. దీని 3D-అల్లిన ఫాబ్రిక్ ఐఫోన్ను సాఫ్ట్గా కప్పి ఉంచుతుంది. కానీ దాని రిబ్బెడ్ ఓపెన్-వీవ్ డిజైన్ మీకు స్క్రీన్ గ్లింప్స్ను ఇస్తుంది. ఇది కేవలం ఐఫోన్ల కోసం మాత్రమే కాదు. ఇందులో ఎయిర్పాడ్లు, కార్డులు లేదా చిన్న గాడ్జెట్లను కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత దానిని హ్యాండ్ బ్యాగ్ మాదిరిగా మీ భుజంపై వేసుకోవచ్చు, లేదా క్రాస్బాడీగా ధరించవచ్చు.
ధర ఎంతో తెలుసా?: దీని ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకైపోతారు! ఎందుకంటే "ఐపాడ్ సాక్స్" లాగా ఇది తక్కువ ధరకు లభించదు. దీని ధర దాదాపు ఒక 5G స్మార్ట్ఫోన్ ధరతో సమానంగా ఉంటుంది. 2004లో 6-ప్యాక్ యాపిల్ ఐపాడ్ సాక్స్ ధర కేవలం $29. కానీ "ఐఫోన్ పాకెట్" షార్ట్ స్ట్రాప్ వెర్షన్ ధర $149.95 (సుమారు ₹12,500 కంటే ఎక్కువ) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇది లెమన్ (Lemon), మాండరిన్ (Mandarin), పీకాక్ (Peacock), Sapphire (నీలమణి)తో సహా మొత్తం ఎనిమిది రంగులలో లభిస్తుంది. మీరు పొడవైన క్రాస్బాడీ వెర్షన్ కావాలనుకుంటే, దీని ధర $229.95 (సుమారు ₹19,000). కానీ ఈ మోడల్లో రంగు ఎంపికలు పరిమితం. అంటే ఇది కేవలం Sapphire (నీలమణి), Cinnamon (దాల్చిన చెక్క), Black (నలుపు) రంగులలో మాత్రమే లభిస్తుంది.
యాపిల్, ఇషి మియాకే డిజైన్: యాపిల్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మోలీ ఆండర్సన్ దీనిని "Clever Extra Pocket"గా అభివర్ణించారు. ఇది కంపెనీ డిజైన్ ఫిలాసఫీ సింప్లిసిటీ, స్టైల్కి సరిపోతుంది. ఇషి మియాకే క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ యోషియుకి మియాకే దీనిని "the joy of wearing your iPhone in your own style"గా అభివర్ణించారు. ఆయన ప్రకారం, ఈ ఉత్పత్తి కేవలం ఒక యాక్సెసరీ మాత్రమే కాదు.. టెక్నాలజీ, డిజైన్ను మిళితం చేసే ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తి.
సేల్ వివరాలు: ఈ యాపిల్ ఉత్పత్తి నవంబర్ 14 నుంచి ఆన్లైన్లో, ఎంపిక చేసిన యాపిల్ ఫ్లాగ్షిప్ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. మీరు దీన్ని న్యూయార్క్, లండన్, టోక్యో, పారిస్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది US, UK, ఫ్రాన్స్, చైనా, ఇటలీ, జపాన్, సింగపూర్, దక్షిణ కొరియాలో విడుదలవుతోంది. అయితే ఇది లిమిటెడ్ ఎడిషన్ కాబట్టి, స్టాక్ ఎక్కువ కాలం అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. అయితే దీన్ని భారత్కు తీసుకువస్తుందా, లేదా అనేదానిపై కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
ఇంత రేటున్న ఈ ఫోన్ సాక్స్ను ఎవరైనా కొంటారా?: ఈ ఉత్పత్తితో చాలా కాలంగా యాపిల్ అభిమానులకు సుపరిచితమైన అనుభవం అయినప్పటికీ, అందరిలో తలెత్తే పెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎవరైనా "ఫోన్ సాక్స్" కోసం $230 (₹19,000) ఖర్చు చేస్తారా? అని. అయితే యాపిల్ ఈ ఐఫోన్ పాకెట్ను రక్షణ కవచంగా మాత్రమే కాకుండా ఫ్యాషన్ వస్తువుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఇది బ్రాండ్, డిజైన్ రెండింటిపై ఆసక్తి ఉన్న వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా స్టీవ్ జాబ్స్ లెగసీ, యాపిల్ మినిమలిస్ట్ డిజైన్ ఫిలాసఫీతో కనెక్షన్ ఉన్న వారికి ఇది నచ్చుతుంది.