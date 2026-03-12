ETV Bharat / technology

గ్లోబల్ టెక్ హబ్​గా భారత్- 25% ఐఫోన్ల ఉత్పత్తి మన దేశంలోనే!

యాపిల్ ఇప్పుడు ప్రతి నాలుగు ఐఫోన్లలో ఒకటి భారతదేశంలోనే తయారు చేస్తోందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ వార్తా నివేదిక వెల్లడించింది.

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయిస్తున్న ఐఫోన్లలో 25% భారతదేశంలోనే తయారు చేస్తోంది. ఈ మేరకు కంపెనీ చైనాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలో భాగంగా 2022లో JPMorgan అంచనా వేసిన మైలురాయిని చేరుకుందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక తెలిపింది.

గతేడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 220 మిలియన్ల నుంచి 230 మిలియన్ల ఐఫోన్ల ఉత్పత్తిలో 55 మిలియన్ల ఐఫోన్లు భారతదేశం నుంచే ఉన్నట్లు బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక తెలిపింది. ఈ నిబద్ధతను మరింతగా పెంచుకోవడానికి యాపిల్ కూడా త్వరిత చర్యలు తీసుకుంది: గత సెప్టెంబర్‌లో లాంఛ్​కు ముందే తన మొత్తం "ఐఫోన్ 17" లైనప్‌ను భారతదేశంలో తయారు చేయడం ప్రారంభించింది. US డిమాండ్‌లో ఎక్కువ భాగం ఇప్పుడు భారతదేశంలో తయారైన ఐఫోన్‌ల ద్వారానే నెరవేరుతోందని యాపిల్ CEO టిమ్ కుక్ కూడా వెల్లడించారు.

2025లో ఇది మరింత ఊపందుకుంది, ఎందుకంటే యాపిల్ నిరంతరం మారుతున్న US టారిఫ్ నియమాల కారణంగా చైనాలో అనిశ్చితిని ఎదుర్కొంది, తన తయారీ కేంద్రాన్ని చైనా నుంచి ఇతర దేశాలకు క్రమంగా తరలించే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. ఈ క్రమంలో భారతదేశం ఇప్పుడు యాపిల్‌కు ముఖ్యమైన వినియోగదారు మార్కెట్‌గా మారుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా వివిధ ఐఫోన్‌ మోడళ్లు భారత్‌లో తయారవుతున్నాయి. కంపెనీ ఇక్కడి నుంచి భారీ సంఖ్యలో ఐఫోన్లను ఇతర దేశాలకూ ఎగుమతి చేస్తోంది. ఈ మేరకు గతేడాది యాపిల్ 14 మిలియన్ యూనిట్లను ఇక్కడి నుంచి రవాణా చేసిందని, ఇది అంతకుముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే 9% ఎక్కువ అని విశ్లేషకుల సంస్థ కౌంటర్ పాయింట్ తెలిపింది.

మరోవైపు బ్లూమ్‌బెర్గ్ దేశంలో మొత్తం ఐఫోన్ అమ్మకాలు గతేడాది $9 బిలియన్లను అధిగమించాయని పేర్కొంది. యాపిల్ భారతదేశంలో గత నెలలో తన ఆరవ భారతీయ స్టోర్‌ను ముంబయి బోరివాలిలో ప్రారంభించింది. తాజాగా ఇప్పుడు తన డిజిటల్ పేమెంట్ సర్వీస్ "యాపిల్ పే"ను భారతదేశంలో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని, దీనిలో భాగంగా అనేక ప్రధాన ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో చర్చలు జరుపుతోందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ ఇటీవలే పేర్కొంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

