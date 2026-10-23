భారత్లో ఐఫోన్ డ్యూయో సేల్స్ షురూ- ఫోల్డింగ్ టెస్టులో షాకింగ్ విషయాలు!
భారతదేశంలో యాపిల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' విక్రయాలు ప్రారంభమవగా, దీని హింజ్ మన్నిక, డిస్ప్లే క్రీజ్కు సంబంధించిన అంశాలు ఇప్పుడు టెక్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాగుతున్న పరీక్షలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడిస్తున్నాయి.
Published : October 23, 2026 at 8:28 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' (iPhone Duo) విక్రయాలు భారతదేశంలో ప్రారంభమయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 9న లాంఛ్ అయిన ఈ ఫోన్పై మొదట్లో బజ్ అంతా ఫీచర్ల చుట్టూనే తిరిగితే, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి దాని మన్నికపైనే పడింది. యాపిల్ తొలిసారి ఫోల్డబుల్ విభాగంలోకి అడుగుపెట్టడంతో ఈ ఫోన్ స్క్రీన్, ఫోల్డింగ్ సామర్థ్యంపై టెక్ ప్రపంచంలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ముఖ్యంగా, ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో అత్యంత కీలకమైన హింజ్ (Hinge) ఎంత బలంగా ఉంటుంది? రెండు డిస్ప్లేలు కలిసే చోట క్రీజ్ (Crease) కనిపిస్తుందా? లేదా? అనే సందేహాలు ప్రతి కొనుగోలుదారుడి మదిలో మెదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ నిపుణులు 'ఐఫోన్ డ్యూయో'పై ఫోల్డింగ్ టెస్టులు విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి కొనే ఈ ప్రీమియం డివైజ్ను పదేపదే మడతపెడితే దాని పరిస్థితి ఏంటి? డిస్ప్లే లుక్ ఎలా మారుతుంది? అనే అంశాలు ఈ పరీక్షల్లో వెల్లడవుతున్నాయి.
ఐఫోన్ డ్యూయో ఫోల్డింగ్ టెస్ట్: ప్రముఖ చైనీస్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ 'MediaStorm' వ్యవస్థాపకుడు టిమ్ పాన్, యాపిల్ ఈ తొలి ఫోల్డబుల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' మన్నికను పరీక్షించారు. ఆయన మొదట ఈ ఫోన్ను చేతితో (మాన్యువల్గా) 500 సార్లు మడతపెట్టి పరిశీలించారు. కొన్న కొత్తలో ఉన్నప్పటితో పోలిస్తే, ఇలా మడతపెట్టడం వల్ల స్క్రీన్పై గీత (crease) మరింత లోతుగా, స్పష్టంగా కనిపించినట్లు గుర్తించారు. అయితే, ఫోన్ ఆన్ చేసి బ్రైట్ మోడ్లో వాడుతున్నప్పుడు లేదా చేతితో తాకినప్పుడు ఈ మార్పు పెద్దగా తెలియడం లేదని, కానీ ఫోన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసి ఒక యాంగిల్ నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రం ఆ గీత కాస్త స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని టిమ్ పాన్ పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత ఆయన ఈ పరికరాన్ని ఒక ఆటోమేటెడ్ ఫోల్డింగ్ మెషీన్లో ఉంచి మరింత కఠినమైన పరీక్షలు నిర్వహించారు. మొదట సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏకంగా 10,000 సార్లు, ఆపై మైనస్ 20 డిగ్రీల (-20°C / -4°F) అత్యంత శీతల ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ఫ్రీజర్ ఛాంబర్లో మరో 1,000 సార్లు నిరంతరాయంగా మడతపెట్టారు.
ఇన్ని వేల సార్లు ఒత్తిడికి గురైనప్పటికీ, 'ఐఫోన్ డ్యూయో'లోని టైటానియం హింజ్ (Hinge) ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, మొదటిసారి లాగే ఎంతో స్మూత్గా, సజావుగా పనిచేసి టెక్ నిపుణులను ఆశ్చర్యపరిచింది. అయితే, స్క్రీన్ మధ్యలో ఉండే గీత (క్రీజ్) మాత్రం మునుపటి కంటే చాలా లోతుగా మారి, స్పష్టంగా కనిపించడమే కాకుండా చేతితో తాకినప్పుడు కూడా బాగా తెలిసే స్థాయికి చేరుకుంది. మొదటి 500 సార్లు చేతితో మడతపెట్టినప్పుడు ఇంత తీవ్రమైన మార్పు కనిపించలేదు. పదేపదే మడతపెట్టడం వల్ల స్క్రీన్ లేయర్లపై పడే మెకానికల్ స్ట్రెస్ వల్లే ఈ క్రీజ్ లోతుగా మారుతుందని ఈ పరీక్ష ద్వారా స్పష్టమైంది.
ఈ కఠినమైన ఫోల్డింగ్ పరీక్షలు పూర్తి చేసిన తర్వాత, టిమ్ పాన్ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. మెషిన్ ద్వారా ఏకంగా 10,000 సార్లు నిరంతరాయంగా మడతపెట్టినప్పుడు స్క్రీన్ క్రీజ్ లోతుగా మారడం సహజమేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
సాధారణంగా ఏ వినియోగదారుడు కూడా తన రోజువారీ జీవితంలో ఫోన్ను ఇంత తక్కువ సమయంలో, అంత వేగంగా, అన్ని వందల సార్లు మడతపెట్టడు. కాబట్టి ఈ ల్యాబ్ టెస్ట్ ఫలితాలు మన రోజువారీ సాధారణ వాడకాన్ని పూర్తిగా ప్రతిబింబించవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏదేమైనా, ఇంతటి కఠినమైన ఒత్తిడిని తట్టుకుని కూడా ఐఫోన్ డ్యూయో టైటానియం హింజ్ చెక్కుచెదరకుండా నిలవడం దాని అద్భుతమైన నిర్మాణ నాణ్యతకు నిదర్శనమని నిపుణులు అభినందిస్తున్నారు.
ఇకపోతే లాంఛ్ ఈవెంట్ సమయంలో 'ఐఫోన్ డ్యూయో'లోని ఇంటర్నల్ డిస్ప్లేకు ప్రత్యేకమైన 'నానో-టెక్స్చర్' (Nano-texture) ఫినిషింగ్ ఇచ్చినట్లు యాపిల్ అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఇది బయటి కాంతి పరావర్తనాన్ని (Reflections & Glare) రికార్డు స్థాయిలో తగ్గించడమే కాకుండా, స్క్రీన్ మధ్యలో ఉండే గీత (Crease) బయటకు అంతగా కనిపించకుండా కవర్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
గత కొన్నేళ్లుగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఆండ్రాయిడ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలోని లోపాలను, ప్రధానంగా గ్లోసీ స్క్రీన్లపై స్పష్టంగా కనిపించే క్రీజ్ సమస్యను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన యాపిల్, దీన్ని అధిగమించేందుకు ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసింది. మాస్క్లెస్ లేజర్ లితోగ్రఫీ విధానంలో స్క్రీన్ ఉపరితలంపై సూక్ష్మమైన స్ట్రక్చర్లను రూపొందించడం ద్వారా ఈ అద్భుతమైన మ్యాట్ ఫినిషింగ్ను సాధించారు. దీనివల్ల డిస్ప్లేపై పడే కాంతి వికేంద్రీకరణ చెంది (Diffuse అయి), ఫోల్డింగ్ క్రీజ్ కంటికి కనిపించకుండా అస్పష్టంగా మారుతుంది.
Unbelievable! The iPhone Duo's display has been hiding a shocking secret! Someone finally dared to peel off the matte film covering the iPhone Duo's display, and what they discovered was astonishing. With the film removed, the screen underneath looks surprisingly uneven, with visible bumps, ripples, and even wrinkles!— Ice Universe (@UniverseIce) October 22, 2026
సాఫ్ట్వేర్ & డిజైన్లో చిన్నపాటి లోపాలు: ఈ టెస్ట్ వీడియో ద్వారా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ లోపాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఫోన్ను చాలా నెమ్మదిగా మడిచే సమయంలో, ఫోల్డింగ్ యానిమేషన్ సరిగ్గా ట్రిగ్గర్ కాకపోవడంతో స్క్రీన్ అప్పుడప్పుడు మినుకుమినుకుమనడం లేదా పక్కకు జరగడం లాంటి సమస్యలు కనిపించాయి. దీనితో పాటు, ఫోన్ను పూర్తిగా తెరిచేటప్పుడు (విప్పేటప్పుడు) ఆటో-రొటేషన్ ఫీచర్ ప్రతిసారీ సజావుగా పనిచేయలేదు.
మరోవైపు, నానో-టెక్స్చర్ ఫినిషింగ్ కాంతి ప్రతిబింబాలను సమర్థవంతంగా తగ్గించినప్పటికీ, దానిపై నూనె, గ్రీజు, కొన్ని రకాల మేకప్ మరకలు చాలా సులభంగా అంటుకుంటున్నాయి. అయితే, సాధారణ వేలిముద్రలు పడితే మాత్రం వాటిని చాలా సులభంగా తుడిచివేయవచ్చు.
టిమ్ పాన్ వీడియోలో బయటపడిన మరికొన్ని లోపాలు: టిమ్ పాన్ వీడియో ప్రకారం, NFC యాంటెన్నా పరికరానికి ఒకవైపు మాత్రమే ఉండటంతో, ఫోన్ను విప్పి ఉంచినప్పుడు కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్స్ చేయడం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అలాగే లోపలి స్క్రీన్ వద్ద ఇయర్పీస్ లేకపోవడంతో, కాల్ మాట్లాడుతూ ఫోన్ను విప్పితే ఆడియో నేరుగా స్పీకర్ఫోన్లోకి మారిపోతుంది. ఇది కొందరికి అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు.
కూలింగ్ కోసం యాపిల్ వేపర్ ఛాంబర్ను అమర్చినప్పటికీ, ఫోన్ను తెరిచి ఉంచి భారీ టాస్కులు చేసినప్పుడు ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సుమారు 3.6°F వరకు పెరిగింది. ముఖ్యంగా A20 ప్రో చిప్ ఉన్న భాగం బాగా వేడెక్కినట్లు గుర్తించారు.
ఇక హింజ్ను చాలా నెమ్మదిగా తెరిచినా లేదా మూసినా, సెన్సార్లు గందరగోళానికి గురై స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవడం లేదా తాత్కాలికంగా నల్లగా మారడం వంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయని టిమ్ పేర్కొన్నారు.
ఇదే తరహాలో మరికొందరు టెక్ నిపుణులు, యూజర్లు కూడా సొంతంగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఈ ఫోన్ హింజ్ మన్నిక, డిస్ప్లే విషయంలో పలు ఆసక్తికర అంశాలను బయటపెడుతున్నారు.