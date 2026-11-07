ఐఫోన్ డ్యూయో క్రేజ్: రెండు వారాల్లోనే లక్షకు పైగా యాప్లు రెడీ!
యాపిల్ ఐఫోన్ డ్యూయో మార్కెట్లోకి వచ్చిన కేవలం రెండు వారాల్లోనే సంచలనం సృష్టించింది. దీనికోసం ఏకంగా లక్షకు పైగా యాప్లు ఆప్టిమైజ్ కావడంతో, గ్లోబల్ డెవలపర్ల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందని యాపిల్ ప్రకటించింది.
Published : November 7, 2026 at 7:49 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ సంస్థ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' (iPhone Duo)కు గ్లోబల్ డెవలపర్ల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. మార్కెట్లోకి వచ్చిన కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే ఈ పరికరం కోసం లక్షకు పైగా (1,00,000+) యాప్లు ఆప్టిమైజ్ చేసినట్లు యాపిల్ సంస్థ ప్రకటించింది.
మ్యాక్ రూమర్స్ నివేదిక ప్రకారం, యాపిల్ వరల్డ్వైడ్ డెవలపర్ రిలేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సూసన్ ప్రెస్కాట్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం యాప్ స్టోర్లో ఈ సంఖ్య రోజురోజుకూ వేగంగా పెరుగుతోందని, ప్రతిరోజూ వేలాది సరికొత్త యాప్లు తోడవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. కొత్త ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్ పరిమాణానికి సంపూర్ణంగా సరిపోయేలా డెవలపర్లు ఇంత వేగంగా యాప్లను రీడిజైన్ చేయడం పట్ల యాపిల్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
స్క్రీన్లకు అనుగుణంగా అద్భుతమైన డిజైన్: ఈ 1 లక్షకు పైగా యాప్లు అన్నీ iOS 27.1 SDK లేదా అంతకంటే తరువాతి వెర్షన్లను ఉపయోగించి రూపొందించినవే. ఇవి ఐఫోన్ డ్యుయో లోపలి (ఇన్నర్ స్క్రీన్), వెలుపలి (ఔటర్ స్క్రీన్) పరిమాణానికి అనుగుణంగా స్క్రీన్ మొత్తం పరిపూర్ణంగా డిస్ప్లే అవుతాయి. అంతేకాకుండా, స్క్రీన్ పైభాగంలోని స్టేటస్ బార్లో కంట్రోల్స్ అన్నీ ల్యాండ్స్కేప్ లేదా పోర్ట్రెయిట్ మోడ్లో చాలా కచ్చితంగా అమరి ఉంటాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెవలపర్ల వర్క్షాప్లు: ఐఫోన్ డ్యూయో ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్కు అనుగుణంగా యాప్లను ఆప్టిమైజ్ చేయడం కోసం యాపిల్ సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 19 ప్రధాన నగరాల్లో ప్రత్యేక వర్క్షాప్లను నిర్వహించింది. ఇందులో వేలాది మంది డెవలపర్లు పాల్గొని, డివైజ్ను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి తమ యాప్ల కోడింగ్ను అప్డేట్ చేశారు.
పాపులర్ యాప్స్ అన్నీ రెడీ!: మైక్రోసాఫ్ట్కు చెందిన Excel, OneNote, PowerPoint, Word లతో పాటు Etsy, Goodnotes, Halide Mark III, NBA, NHL, Zoom వంటి యాప్లు అన్నీ ఇప్పటికే ఐఫోన్ డ్యూయో కోసం అప్డేట్ అయ్యాయి. వీటితో పాటు Amazon Prime Video, Fantastical, Flighty, Instagram, MLB, Netflix, SmartGym, WhatsApp, YouTube వంటి నిత్యం వాడే ప్రముఖ యాప్లు కూడా సరికొత్త ఫోల్డబుల్ డిజైన్తో ఐఫోన్ డ్యూయోలో రన్ అవ్వడానికి సిద్ధమయ్యాయి.
Made for iPhone Duo బ్యాడ్జ్: ఈ ఫోన్ కోసం పూర్తిగా ఆప్టిమైజ్ చేసిన యాప్లను వినియోగదారులు సులభంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా యాప్ స్టోర్ పేజీలో 'Made for iPhone Duo' అనే ప్రత్యేక బ్యాడ్జ్ను కేటాయించారు. అలాగే, సరికొత్త iOS 27.2 అప్డేట్తో ఈ ఫోన్ కోసం Apple Pencil (USB-C) సపోర్ట్ కూడా లభించింది. దీనివల్ల Procreate Pocketలో డ్రాయింగ్ వేయడం, Apple Notes, Fineliner, TypeDraw యాప్స్లో నోట్స్ రాసుకోవడం మరింత సులభతరం అవుతుంది. ప్రివ్యూ యాప్స్ ద్వారా డాక్యుమెంట్ మార్కప్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
ఇంకా ఆప్టిమైజ్ కాని యాప్స్ ఎన్నో!: యాప్ స్టోర్లో లక్షలాది యాప్లు ఉన్నప్పటికీ, ఇంకా చాలావరకు ఐఫోన్ డ్యూయోకు అనుగుణంగా ఆప్టిమైజ్ కాలేదు. వీటిలో కింద పేర్కొన్న కొన్ని కీలక యాప్లు కూడా ఉన్నాయి:
- AMC Theaters
- Amazon Fire TV
- Apple Store
- Best Buy
- Bluesky
- Delta
- DoorDash
- Duolingo
- Fandango
- FedEx
- Goodreads
- Google Docs
- Google Home
- Google Sheets
- Google Slides
- GrubHub
- JetBlue
- Libby
- Microsoft Authenticator
- Microsoft Teams
- MTA
- Nike
- PayPal
- PictureThis
- Ring
- Southwest
- Spectrum TV
- Starbucks
- Steam
- Uber Eats
- UPS
- USPS
- Venmo
- Verizon
- Wells Fargo
- Whole Foods
- YouTube Music