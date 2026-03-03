ETV Bharat / technology

A19 చిప్, 48MP కెమెరా, MagSafe సపోర్ట్​ వంటి కిర్రాక్ అప్​గ్రేడ్​లతో "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​లో అత్యంత చౌకైన "ఐఫోన్ 17e" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.

Apple iPhone 17e Launched in India
Apple iPhone 17e Launched in India (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 10:26 AM IST

4 Min Read
Hyderabad: ఐఫోన్ ప్రియులకు శుభవార్త. యాపిల్ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​లో అత్యంత చౌకైన "ఐఫోన్ 17e" మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ మోడల్​ భారతదేశంతో సహా అనేక దేశాలలో అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఇది గతేడాది విడుదలైన "ఐఫోన్ 16e"కి అప్‌గ్రేడ్ వెర్షన్. కంపెనీ ఈ కొత్త మోడల్​లో కొన్ని కీలక మార్పులు చేసింది. వాటిలో కొత్త A19 చిప్, మాగ్‌సేఫ్ సపోర్ట్, సిరామిక్ షీల్డ్ 2 ప్రొటెక్షన్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌లో అతిపెద్ద మార్పు దాని ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. ఈసారి కంపెనీ ఐఫోన్ 17e బేస్ మోడల్‌ను 256GB స్టోరేజ్‌తో విడుదల చేసింది. అయితే గతేడాది "ఐఫోన్ 16e" బేస్ మోడల్​ను కేవలం 128GB స్టోరేజ్‌తో ప్రారంభించడం గమనార్హం.

భారతదేశంలో ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో "ఐఫోన్ 17e" రూ. 64,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ధర బేస్ వేరియంట్‌ను కవర్ చేస్తుంది. అదే సమయంలో దీని 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 84,900.

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను మూడు రంగులలో విడుదల చేసింది.

  • నలుపు
  • సాఫ్ట్ పింక్
  • తెలుపు

సేల్ వివరాలు: భారతమార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ మార్చి 11న ప్రారంభంకానున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు యాపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, అధీకృత రిటైల్ స్టోర్‌లను సంప్రదించవచ్చు.

ఐఫోన్ 17e డిస్​ప్లే, డిజైన్: ఇందులో 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్​ప్లే ఉంది. ఇది 1170×2532 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్​, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందిస్తుంది. దీని స్క్రీన్ ట్రూ టోన్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది, 800 నిట్‌ల వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని డిజైన్ దాని ప్రీవియస్ మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీనిలో నాచ్​ కటౌట్ డిజైన్ ఉంటుంది. కంపెనీ దీనిలో కొత్తగా సిరామిక్ షీల్డ్ 2 ప్రొటెక్షన్​ను జోడించింది. మునుపటి గ్లాస్​ కంటే ఇది మూడు రెట్లు మెరుగైన స్క్రాచ్ నిరోధకతను అందిస్తుందని యాపిల్ పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రేటింగ్ కోసం IP68 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది.

పనితీరు, సాఫ్ట్‌వేర్: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో యాపిల్ కొత్త A19 చిప్‌సెట్ ఉంది. ఇందులో 6-కోర్ CPU, 4-కోర్ GPU, 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ 8GB RAMతో వస్తుంది. ఇది iOS 26 పై నడుస్తుంది, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనిలో స్టోరేజ్ ఇప్పుడు 256GB నుంచి ప్రారంభమవుతుంది, తద్వారా వినియోగదారులకు ఎక్కువ స్పేస్ ఇస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ సిమ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. నానో సిమ్, eSIM ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఇందులో యాక్షన్ బటన్‌ కూడా ఉంది.

కెమెరా ఫీచర్లు: ఈ కొత్త "ఐఫోన్ 17e"లో f/1.6 ఎపర్చరుతో సింగిల్ 48MP వెనుక కెమెరా ఉంది. ఇది 24MP, 48MP రిజల్యూషన్లలో ఫొటోలను క్యాప్చర్ చేయగలదు. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌కు కూడా మద్దతు లభిస్తుంది. ఇది 2x ఆప్టికల్ జూమ్‌ను కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది, ఇది ఇన్-సెన్సార్ క్రాపింగ్ ఉపయోగించి 12MP చిత్రాలను అందిస్తుంది. ముందు భాగంలో f/1.9 ఎపర్చరుతో 12MP ట్రూడెప్త్ కెమెరా ఉంది. అయితే ఖరీదైన ఇతర "ఐఫోన్ 17" మోడళ్లలో లభించే యాక్షన్ మోడ్, సినిమాటిక్ వీడియో వంటి కొన్ని ఫీచర్లు ఇందులో ఉండవు.

Apple iPhone 17e Launched in India with MagSafe Support
Apple iPhone 17e Launched in India with MagSafe Support (Image Credit: Apple)

ఛార్జింగ్: ఐఫోన్ 17e ఇప్పుడు మునుపటి మోడల్‌లో లేని MagSafe సపోర్ట్​తో వచ్చింది. దీనిని 20W వైర్డు ఛార్జర్‌తో ఛార్జ్ చేయవచ్చు, 7.5W MagSafe వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

కనెక్టివిటీ: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, NFC, GPS, GLONASS, గెలీలియో, BeiDou, NavIC ఉన్నాయి.

కొత్త "ఐఫోన్ 17" సిరీస్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి తక్కువ ధరలో లభించే ఈ "ఐఫోన్ 17e" మంచి ఎంపికగా నిలుస్తుంది. ఇప్పుడు బేస్​ మోడల్​లోనే ఎక్కువ స్టోరేజ్, కొత్త చిప్, మాగ్‌సేఫ్ సపోర్ట్ దీన్ని మునుపటి కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి.

CategorySpecifications
display6.1-inch Super Retina XDR OLED, Ceramic Shield 2 (3x better scratch resistance, reduced glare), 1200 nits peak HDR brightness, Notch design
Processor (Chip)A19 (3nm technology) – 6-core CPU (2x faster than iPhone 11), 4-core GPU (with Neural Accelerators), 16-core Neural Engine (optimized for Apple Intelligence)
ModemC1X (Apple-designed 5G modem) – 2x faster than C1 in iPhone 16e, same speed as iPhone Air, 30% less energy use
Rear Camera48MP Fusion camera (2-in-1: main + optical-quality 2x Telephoto), 24MP/48MP shots, Night mode, HDR, 4K Dolby Vision video (up to 60 fps), Spatial Audio, Audio Mix, Wind Noise Reduction
Front Camera12MP (Selfie)
Connectivity5G (C1X), Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (अनुमानित), NFC, USB-C, Satellite फीचर्स (Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages, Find My via satellite)
DurabilityAerospace-grade aluminum, IP68 (splash, water, dust resistant), Ceramic Shield 2 front
performance highlightsAAA gaming (hardware-accelerated ray tracing), Apple Intelligence support, improved efficiency
Other FeaturesFace ID, Action Button, MagSafe accessories (chargers, cases, wallets, etc.), Crash Detection, iOS 26 (Liquid Glass design, Apple Intelligence: Live Translation, Visual Intelligence, Call Screening, Hold Assist, etc.)
storage options256GB, 512GB (2x more base storage than previous generation, 4x more than iPhone 12)
colorsBlack, White, Soft Pink (Premium Matte Finish)
Starting priceRs 64,900

