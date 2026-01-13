మునుపెన్నడూ లేనంత తక్కువ ధరలో "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ ఫోన్లు!- ఎక్కడంటే?

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 5:22 PM IST

Hyderabad: గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారతదేశంలో ఈ-కామర్స్ రంగంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం నెలకొంది. అమెజాన్ తన "గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026"ను ప్రకటించింది. ఇది జనవరి 16 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మరోవైపు, వన్‌ప్లస్ జనవరి 16 నుంచి 26 వరకు కొనసాగే "ఫ్రీడమ్ సేల్ 2026"ను ప్రకటించింది. ఈ రెండు సేల్స్​లోనూ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, టాబ్లెట్‌లు, ఉపకరణాలపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్‌లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లు, నో-కాస్ట్ EMI సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా యాపిల్ లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్, వన్‌ప్లస్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించారు.

గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026: అమెజాన్ తన ప్రత్యేక మైక్రోసైట్‌లో గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 ఆఫర్లలో భాగంగా యాపిల్ "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్", "ఐఫోన్ ఎయిర్" ధరలను ప్రకటించింది. ఇటీవలే సెప్టెంబర్ 2025లో భారతదేశంలో విడుదలైన ఈ ఫోన్‌లు సేల్ సమయంలో భారీ తగ్గింపులతో లభిస్తాయి. దీంతో పాటు SBI క్రెడిట్ కార్డ్, EMI లావాదేవీలపై 10 శాతం ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్, క్యాష్‌బ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌పై ప్రత్యేక ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!:

మోడల్సాధారణ ధరసేల్​ ధరఅదనపు ఆఫర్లు
ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్రూ. 1,49,900రూ. 1,40,40010% ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్, క్యాష్‌బ్యాక్, SBI కార్డ్/EMIపై ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్
ఐఫోన్ 17 ప్రోరూ. 1,34,990రూ. 1,25,40010% ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్, క్యాష్‌బ్యాక్, SBI కార్డ్/EMIపై ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్
ఐఫోన్ ఎయిర్రూ. 99,000రూ. 91,24910% ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్, క్యాష్‌బ్యాక్, SBI కార్డ్/EMIపై ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్

ఈ మూడు ఫోన్‌లలోనూ యాపిల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ A19 ప్రో చిప్‌సెట్ ఉంది. అయితే "ఐఫోన్ ఎయిర్" సన్నని, తేలికైన డిజైన్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని, మెరుగైన సామర్థ్యం, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ కోసం దానిలో కొద్దిగా తక్కువ శక్తివంతమైన వెర్షన్‌ను ఉపయోగించారు. ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్‌లో ట్రిపుల్ 48-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా సెటప్ ఉండగా, ఐఫోన్ ఎయిర్‌లో సింగిల్ 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది. ఈ మూడు ఫోన్‌లలోనూ ముందు భాగంలో 18-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా, సెంటర్ స్టేజ్ ఫీచర్ ఉన్నాయి.

సెంటర్ స్టేజ్ (Center Stage) అనేది యాపిల్ డివైజ్​లలో ఉండే ఒక కెమెరా ఫీచర్. ఇది వీడియో కాల్స్ (FaceTime, Zoom వంటివి) చేస్తున్నప్పుడు మీరు కదిలినా కూడా మిమ్మల్ని ఫ్రేమ్ మధ్యలో ఉంచడానికి, ట్రాక్ చేయడానికి అల్ట్రా-వైడ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఉపయోగిస్తుంది. అంటే ఇది మీరు కదులుతున్నప్పుడు కెమెరాను ఆటోమేటిక్​గా జూమ్ చేసి, పాన్ చేస్తుంది. తద్వారా మిమ్మల్ని కదులుతున్నప్పుడు కూడా ఫ్రేమ్‌లో ఉండేలా చూస్తుంది.

వన్​ప్లస్ ఫ్రీడమ్ సేల్ 2026: మరోవైపు వన్​ప్లస్ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తన "ఫ్రీడమ్ సేల్ 2026"ను ప్రకటించింది. ఈ సేల్ జనవరి 16 నుంచి జనవరి 26 వరకు oneplus.in, Amazon, Flipkart, OnePlus ఎక్స్‌పీరియన్స్ స్టోర్‌లు, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales వంటి ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో కూడా ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై తక్షణ డిస్కౌంట్లు, నో-కాస్ట్ EMI, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లు లభిస్తాయి. ఆడియో ఉత్పత్తులు Myntra, Blinkitలలో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

OnePlus 15R
OnePlus 15R (Photo Credit- OnePlus)

ఈ సేల్‌లో కీలక ఆఫర్లు:

మోడల్/ ప్రొడక్ట్సాధారణ ధరసేల్​ ధరఅదనపు ఆఫర్లు
వన్​ప్లస్ 15రూ. 72,999రూ. 68,999రూ. 4,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, నో-కాస్ట్ EMI, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్
వన్​ప్లస్ 15Rరూ. 47,999రూ. 44,999రూ. 3,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, నో-కాస్ట్ EMI
వన్​ప్లస్ 13 సిరీస్ (వన్​ప్లస్ 13, 13R, 13s)రూ. 69,999రూ. 37,999-57,999తాత్కాలిక తగ్గింపులు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, EMI సౌకర్యాలు
వన్​ప్లస్ నార్డ్ 5రూ. 33,999రూ. 30,999రూ. 1,500 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్
వన్​ప్లస్ నార్డ్ CE5రూ. 24,999రూ. 22,999బండిల్ యాక్సెసరీలు (పరిమిత సమయం వరకు)
వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ గో 2రూ. 29,999రూ. 23,999ధర తగ్గింపు
వన్​ప్లస్ ప్యాడ్ 3రూ. 47,999.00రూ. 44,999యాక్సెసరీలతో సహా ప్రభావవంతమైన ధర
వన్​ప్లస్ BWZ2 ANCరూ. 1,999రూ. 1,649నో-కాస్ట్ EMI (కొన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో)
వన్​ప్లస్ BWZ 3రూ. 1,999రూ. 1,199నో-కాస్ట్ EMI (కొన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో)

గమనిక: ఈ అన్ని ధరలు, ఆఫర్‌లు జనవరి 16, 2026 నుంచి అమలులోకి వస్తాయి. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు వేరియంట్, ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను బట్టి మారవచ్చు.

