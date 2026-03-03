M4 చిప్తో 2026 'ఐప్యాడ్ ఎయిర్' లాంఛ్- దీని రేటెంతో తెలుసా?
యాపిల్ ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026) భారతదేశంలో M4 చిప్తో విడుదలయింది.
Published : March 3, 2026 at 1:15 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ తన ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026)ను భారత్ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. ఈ టాబ్లెట్ రెండు డిస్ప్లే సైజులలో లభిస్తుంది. ఒకటి 11-అంగుళాలు, రెండోది 13-అంగుళాలు. ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ 60Hz లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లే, M4 చిప్సెట్, 12GB RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్, సింగిల్ 12MP వెనుక కెమెరా ఉన్నాయి.
దీని 13-అంగుళాల వేరియంట్ 36.59 Wh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అయితే 11-అంగుళాల మోడల్ 28.93 Wh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు iOS26 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)పైనే రన్ అవుతాయి. ఈ ఐప్యాడ్ ఎయిర్ WiFi + సెల్యులార్, WiFi ఓన్లీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ తాజా టాబ్లెట్ను కంపెనీ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్లో అత్యంత చౌకైన మోడల్ అయిన "ఐఫోన్ 17e"తో పాటు ప్రారంభించింది.
ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026) ధర వివరాలు:
|Model
|Variant
|Price (11-inch)
|Price (13-inch)
|WiFi only
|12GB + 128GB
|Rs 64,900
|Rs 84,900
|12GB + 256GB
|Rs 74,900
|Rs 94,900
|12GB + 512GB
|Rs 94,900
|Rs 1,14,900
|12GB + 1TB
|Rs 1,14,900
|Rs 1,34,900
|WiFi + Cellular
|12GB + 128GB
|Rs 79,900
|Rs 99,900
|12GB + 256GB
|Rs 89,900
|Rs 1,09,900
|12GB + 512GB
|Rs 1,09,900
|Rs 1,29,900
|12GB + 1TB
|Rs 1,29,900
|Rs 1,49,900
ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|Features
|Details
|Display
|60Hz | up to 13-inch, Liquid Retina IPS
|Processor
|M4
|RAM + storage
|12GB + 128GB (WiFi only and WiFi + Cellular)
|12GB + 256GB (WiFi only and WiFi + Cellular)
|12GB + 512GB (WiFi only and WiFi + Cellular)
|12GB + 1TB (WiFi only and WiFi + Cellular)
|Rear camera
|12MP
|Front camera
|12MP
|Battery
|36.59 Wh (13-inch) | 28.93 Wh (11-inch)
|Charging capacity
|20W
|Operating System
|iOS26
This is an Updated Story.....