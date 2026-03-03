ETV Bharat / technology

యాపిల్ ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026) భారతదేశంలో M4 చిప్‌తో విడుదలయింది.

Apple iPad Air (2026) With M4 Chip Launched in India
Apple iPad Air (2026) With M4 Chip Launched in India (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 1:15 PM IST

Hyderabad: యాపిల్ తన ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026)ను భారత్​ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. ఈ టాబ్లెట్ రెండు డిస్​ప్లే సైజులలో లభిస్తుంది. ఒకటి 11-అంగుళాలు, రెండోది 13-అంగుళాలు. ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ 60Hz లిక్విడ్ రెటినా డిస్​ప్లే, M4 చిప్‌సెట్, 12GB RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్, సింగిల్ 12MP వెనుక కెమెరా ఉన్నాయి.

దీని 13-అంగుళాల వేరియంట్ 36.59 Wh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అయితే 11-అంగుళాల మోడల్ 28.93 Wh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు iOS26 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)పైనే రన్ అవుతాయి. ఈ ఐప్యాడ్ ఎయిర్ WiFi + సెల్యులార్, WiFi ఓన్లీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ తాజా టాబ్లెట్​ను కంపెనీ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​లో అత్యంత చౌకైన మోడల్ అయిన "ఐఫోన్ 17e"తో పాటు ప్రారంభించింది.

ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026) ధర వివరాలు:

ModelVariantPrice (11-inch)Price (13-inch)
WiFi only12GB + 128GBRs 64,900Rs 84,900
12GB + 256GBRs 74,900Rs 94,900
12GB + 512GBRs 94,900Rs 1,14,900
12GB + 1TBRs 1,14,900Rs 1,34,900
WiFi + Cellular12GB + 128GBRs 79,900Rs 99,900
12GB + 256GBRs 89,900Rs 1,09,900
12GB + 512GBRs 1,09,900Rs 1,29,900
12GB + 1TBRs 1,29,900Rs 1,49,900

ఐప్యాడ్ ఎయిర్ (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

FeaturesDetails
Display60Hz | up to 13-inch, Liquid Retina IPS
ProcessorM4
RAM + storage12GB + 128GB (WiFi only and WiFi + Cellular)
12GB + 256GB (WiFi only and WiFi + Cellular)
12GB + 512GB (WiFi only and WiFi + Cellular)
12GB + 1TB (WiFi only and WiFi + Cellular)
Rear camera12MP
Front camera12MP
Battery36.59 Wh (13-inch) | 28.93 Wh (11-inch)
Charging capacity20W
Operating SystemiOS26

