iOS 27 స్టేబుల్ వెర్షన్ వచ్చేసింది: కొత్త ఫీచర్లు, సపోర్టెడ్ డివైజ్లు, డౌన్లోడ్ గైడ్ ఇదే!
యాపిల్ iOS 27 సహా అన్ని OSల స్టేబుల్ వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ అప్డేట్ ఏయే ఐఫోన్లు, ఐప్యాడ్లు, మ్యాక్ లకు అందుబాటులో ఉంది? డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : September 15, 2026 at 1:44 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ నుంచి iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 స్టేబుల్ వెర్షన్లు విడుదలయ్యాయి. ఈ సరికొత్త అప్డేట్లలో "Siri AI", "Liquid Glass" డిజైన్ మార్పులు హైలైట్గా నిలిచాయి.
గత వారమే యాపిల్ తన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో "ఐఫోన్ 18 ప్రో" సిరీస్తో పాటు తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ "ఐఫోన్ డ్యూయో"ను ఆవిష్కరించింది. ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా, తమ అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ల తదుపరి వెర్షన్లు సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయని కంపెనీ ప్రకటించింది.
ప్రకటించినట్లుగానే సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అర్హత గల డివైజ్లకు ఈ అప్డేట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో వినియోగదారులు కొత్త ఫీచర్లు, రిఫ్రెష్డ్ డిజైన్, మెరుగైన పనితీరుతో పాటు యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాలను అనుభవించవచ్చు.
కొత్తగా ఏమున్నాయి?: iOS 27 లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మార్పు "లిక్విడ్ గ్లాస్" (Liquid Glass) డిజైన్. ఐకాన్లు, విడ్జెట్లు, కంట్రోల్ సెంటర్ మొత్తం మరింత ట్రాన్స్పరెంట్, స్మూత్గా కనిపిస్తాయి. Siri ఇప్పుడు పూర్తిగా AI పవర్డ్గా మారింది. యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకుని, యాప్స్ మధ్య పనులు చేయగలదు. అలాగే కాల్ స్క్రీనింగ్, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్, మెరుగైన బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా వచ్చాయి.
ఏయే డివైజ్లకు అందుబాటులో ఉంది?: iOS 27 అప్డేట్ iPhone 11, ఆ తర్వాత విడుదలైన అన్ని మోడళ్లకు అందుబాటులో ఉంది. iPadOS 27 అనేది iPad Pro (M1, ఆపై), iPad Air 3rd gen ఆపై మోడళ్లకు, macOS 27 Tahoe అనేది M1 చిప్ ఉన్న Mac లకు, watchOS 27 అనేది Watch Series 6 ఆపై మోడళ్లకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
డౌన్లోడ్ ఎలా చేసుకోవాలి?:
- అర్హత గల యూజర్లు Settings > General > Software Update లోకి వెళ్లి లేటెస్ట్ అప్డేట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అప్డేట్ చేయడానికి ముందు ఫోన్లో 50% కంటే ఎక్కువ ఛార్జింగ్, స్ట్రాంగ్ Wi-Fi కనెక్షన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.