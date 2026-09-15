ETV Bharat / technology

iOS 27 స్టేబుల్ వెర్షన్ వచ్చేసింది: కొత్త ఫీచర్లు, సపోర్టెడ్ డివైజ్‌లు, డౌన్‌లోడ్ గైడ్ ఇదే!

యాపిల్ iOS 27 సహా అన్ని OSల స్టేబుల్ వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ అప్‌డేట్ ఏయే ఐఫోన్లు, ఐప్యాడ్లు, మ్యాక్ లకు అందుబాటులో ఉంది? డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

యాపిల్ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 స్టేబుల్ వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
యాపిల్ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 స్టేబుల్ వెర్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: యాపిల్ నుంచి iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 స్టేబుల్ వెర్షన్లు విడుదలయ్యాయి. ఈ సరికొత్త అప్‌డేట్లలో "Siri AI", "Liquid Glass" డిజైన్ మార్పులు హైలైట్‌గా నిలిచాయి.

గత వారమే యాపిల్ తన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో "ఐఫోన్ 18 ప్రో" సిరీస్​తో పాటు తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ "ఐఫోన్ డ్యూయో"ను ఆవిష్కరించింది. ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా, తమ అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ల తదుపరి వెర్షన్లు సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయని కంపెనీ ప్రకటించింది.

ప్రకటించినట్లుగానే సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అర్హత గల డివైజ్‌లకు ఈ అప్‌డేట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో వినియోగదారులు కొత్త ఫీచర్లు, రిఫ్రెష్‌డ్ డిజైన్, మెరుగైన పనితీరుతో పాటు యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాలను అనుభవించవచ్చు.

కొత్తగా ఏమున్నాయి?: iOS 27 లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మార్పు "లిక్విడ్ గ్లాస్" (Liquid Glass) డిజైన్. ఐకాన్లు, విడ్జెట్లు, కంట్రోల్ సెంటర్ మొత్తం మరింత ట్రాన్స్‌పరెంట్​, స్మూత్​గా కనిపిస్తాయి. Siri ఇప్పుడు పూర్తిగా AI పవర్డ్​గా మారింది. యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకుని, యాప్స్ మధ్య పనులు చేయగలదు. అలాగే కాల్ స్క్రీనింగ్, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్, మెరుగైన బ్యాటరీ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా వచ్చాయి.

ఏయే డివైజ్‌లకు అందుబాటులో ఉంది?: iOS 27 అప్‌డేట్ iPhone 11, ఆ తర్వాత విడుదలైన అన్ని మోడళ్లకు అందుబాటులో ఉంది. iPadOS 27 అనేది iPad Pro (M1, ఆపై), iPad Air 3rd gen ఆపై మోడళ్లకు, macOS 27 Tahoe అనేది M1 చిప్ ఉన్న Mac లకు, watchOS 27 అనేది Watch Series 6 ఆపై మోడళ్లకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

డౌన్‌లోడ్ ఎలా చేసుకోవాలి?:

  • అర్హత గల యూజర్లు Settings > General > Software Update లోకి వెళ్లి లేటెస్ట్ అప్‌డేట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అప్‌డేట్ చేయడానికి ముందు ఫోన్‌లో 50% కంటే ఎక్కువ ఛార్జింగ్, స్ట్రాంగ్ Wi-Fi కనెక్షన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.

TAGGED:

APPLE IOS 27 FEATURES
IOS 27 AVAILABLE DEVICES
IOS 27 SUPPORTED DEVICES
IOS 27 SIRI
APPLE IOS 27 RELEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.