M5 చిప్తో యాపిల్ 'మ్యాక్బుక్ ఎయిర్'- మునుపటి కంటే 4రెట్లు వేగవంతమైన AI పనితీరు
Published : March 4, 2026 at 11:50 AM IST
Hyderabad: యాపిల్ M5 చిప్సెట్తో కొత్త మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ (2026)ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ల్యాప్టాప్ 13.6-అంగుళాల, 15.3-అంగుళాల డిస్ప్లే ఎంపికలలో భారత్తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని బేస్ మోడల్ 512GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
ఈ పరికరం నాలుగు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై 18 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుంది. ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ ఎయిర్లో వీడియో కాల్స్ కోసం 12-మెగాపిక్సెల్ సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా ఉంది. దీనికి బ్లూటూత్ 6, Wi-Fi 7 కనెక్టివిటీ ఉంది. ఇది యాపిల్ N1 వైర్లెస్ చిప్తో వస్తుంది.
భారతదేశంలో మ్యాక్బుక్ ఎయిర్(2026) ధర: మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ M5 13-అంగుళాల స్క్రీన్ కలిగిన బేస్ మోడల్ ధర రూ. 1,19,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 15-అంగుళాల వేరియంట్ రూ. 1,44,900 నుంచి లభిస్తుంది. ఈ మోడళ్లన్నీ స్కై బ్లూ, మిడ్నైట్, స్టార్లైట్, సిల్వర్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తాయి.
సేల్ వివరాలు: భారత్, అమెరికా సహా 33 దేశాలలో M5 చిప్తో ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ సేల్స్ మార్చి 4 అంటే ఇవాళ్టి నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. అయితే వీటి షిప్మెంట్లు మార్చి 11 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
MacBook Air (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: యాపిల్ 2026 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ M5 చిప్తో వస్తుంది. ఇది 10-కోర్ CPU, ప్రతి కోర్లో న్యూరల్ యాక్సిలరేటర్తో 10-కోర్ GPU వరకు ఉంటుంది. M5 చిప్తో ఈ కొత్త మోడల్ "M4 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్" కంటే 4 రెట్లు వేగవంతమైన ఏఐ పనితీరును అందిస్తుందని యాపిల్ చెబుతోంది. అదే సమయంలో ఇది "M1 చిప్ ఉన్న మ్యాక్బుక్ ఎయిర్"తో పోలిస్తే 9.5x వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుందని పేర్కొంది.
ఈ కొత్త మోడల్లో షేడర్ కోర్లు, మెరుగైన గేమింగ్, 3D రెండరింగ్ కోసం మూడవ తరం రే-ట్రేసింగ్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. M5 చిప్ 153GB/s బ్యాండ్విడ్త్తో ఏకీకృత మెమరీని కూడా కలిగి ఉంది. ఇంటెల్ కోర్ అల్ట్రా x7 ప్రాసెసర్లతో కూడిన PC ల్యాప్టాప్లతో పోలిస్తే "M5 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్"లో వెబ్ బ్రౌజింగ్ 50 శాతం వరకు వేగంగా ఉంటుందని యాపిల్ అంటోంది.
ఈ కొత్త మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ 512GB స్టోరేజ్తో ప్రామాణికంగా వస్తుంది. ఇది మునుపటి తరం కంటే గణనీయమైన మెరుగుదల. దీనిని 4TB వరకు కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు. ల్యాప్టాప్ మాకోస్ టాహో(macOS Tahoe)తో వస్తుంది. ఇది యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది.
మాక్బుక్ ఎయిర్ 13.6-అంగుళాలు, 15.3-అంగుళాల ఆప్షన్తో లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లేతో లభిస్తుంది. 500 నిట్ల బ్రైట్నెస్, 1 బిలియన్ రంగులకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై 18 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
మ్యాక్బుక్ ఎయిర్లో డెస్క్ వ్యూ సపోర్ట్తో 12-మెగాపిక్సెల్ సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా ఉంది. ఇది మూడు-మైక్ అర్రే, స్పేషియల్ ఆడియో, డాల్బీ అట్మోస్కు మద్దతిచ్చే స్పీకర్ యూనిట్ను కలిగి ఉంది. పైన చెప్పినట్లుగా ఈ కొత్త ల్యాప్టాప్ బ్లూటూత్ 6, Wi-Fi 7 కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. దీనిలో యాపిల్ ఇన్-హౌస్ N1 వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ చిప్ను అమర్చారు. కనెక్టివిటీ కోసం, మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఉపకరణాలను కనెక్ట్ చేయడానికి రెండు "థండర్బోల్ట్ 4 పోర్ట్"లను కలిగి ఉంది. ఇది రెండు ఎక్స్టెర్నల్ డిస్ప్లేలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.