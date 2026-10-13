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యాపిల్ 'HomeView': ఇకపై మీ ఇంటి పనులన్నీ చూసుకునే 'ప్రైవేట్ అసిస్టెంట్'!

యాపిల్ సరికొత్త టెక్నాలజీతో రూపొందించిన 'HomeView' స్మార్ట్ డిస్‌ప్లేను విడుదల చేసింది. ఇది 7-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్‌ప్లే, పవర్‌ఫుల్ సిరి AIతో వస్తోంది.

Apple HomeView
Apple HomeView (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2026 at 8:13 PM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ సంస్థ నేడు (అక్టోబర్ 13న) 'వెల్కమ్ హోమ్' పేరుతో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన సరికొత్త స్మార్ట్ హోమ్ డివైజ్ 'యాపిల్ హోమ్‌వ్యూ' (Apple HomeView)ను ఆవిష్కరించింది. దీనిని ఇంటిలోని ప్రతి ఒక్కరినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినట్లు యాపిల్ చెబుతోంది. ఇందులో 7-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఇది స్పీకర్ బేస్‌తో పాటు స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ హింజ్‌తో వస్తుంది. దీని సహాయంతో స్క్రీన్‌ను మీకు నచ్చిన కోణంలో (Tilt) సులభంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇందులో గోడకు తగిలించుకునే వాల్-మౌంటెడ్ (Wall-Mounted) మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దానికి ఈ బేస్ లేదా హింజ్ ఉండదు.

ఈ పరికరం ద్వారా వినియోగదారులు వాయిస్ కమాండ్లను ఉపయోగించి మ్యూజిక్ వినడం, ఫేస్‌టైమ్ కాల్స్ చేయడం, హోమ్ సెక్యూరిటీ కెమెరా ఫీడ్‌లను చూడటంతో పాటు స్మార్ట్ హోమ్ డివైజ్​లను సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. అధునాతన సిరి AIతో పనిచేసే ఈ స్మార్ట్ డిస్‌ప్లే, ఇంట్లోని ఆరుగురు వ్యక్తులను వారి ముఖం ద్వారా గుర్తించి, ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యక్తిగతీకరించిన (పర్సనలైజ్డ్) కంటెంట్‌ను చూపిస్తుంది. భారత్‌లో దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 39,900గా నిర్ణయించారు. ఈ సరికొత్త పరికరానికి సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్లు నేటి నుంచే ప్రారంభం కాగా, నవంబర్ 13 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

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