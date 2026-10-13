యాపిల్ 'HomeView': ఇకపై మీ ఇంటి పనులన్నీ చూసుకునే 'ప్రైవేట్ అసిస్టెంట్'!
యాపిల్ సరికొత్త టెక్నాలజీతో రూపొందించిన 'HomeView' స్మార్ట్ డిస్ప్లేను విడుదల చేసింది. ఇది 7-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లే, పవర్ఫుల్ సిరి AIతో వస్తోంది.
Published : October 13, 2026 at 8:13 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ సంస్థ నేడు (అక్టోబర్ 13న) 'వెల్కమ్ హోమ్' పేరుతో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన సరికొత్త స్మార్ట్ హోమ్ డివైజ్ 'యాపిల్ హోమ్వ్యూ' (Apple HomeView)ను ఆవిష్కరించింది. దీనిని ఇంటిలోని ప్రతి ఒక్కరినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినట్లు యాపిల్ చెబుతోంది. ఇందులో 7-అంగుళాల లిక్విడ్ రెటినా డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది స్పీకర్ బేస్తో పాటు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ హింజ్తో వస్తుంది. దీని సహాయంతో స్క్రీన్ను మీకు నచ్చిన కోణంలో (Tilt) సులభంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇందులో గోడకు తగిలించుకునే వాల్-మౌంటెడ్ (Wall-Mounted) మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దానికి ఈ బేస్ లేదా హింజ్ ఉండదు.
ఈ పరికరం ద్వారా వినియోగదారులు వాయిస్ కమాండ్లను ఉపయోగించి మ్యూజిక్ వినడం, ఫేస్టైమ్ కాల్స్ చేయడం, హోమ్ సెక్యూరిటీ కెమెరా ఫీడ్లను చూడటంతో పాటు స్మార్ట్ హోమ్ డివైజ్లను సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. అధునాతన సిరి AIతో పనిచేసే ఈ స్మార్ట్ డిస్ప్లే, ఇంట్లోని ఆరుగురు వ్యక్తులను వారి ముఖం ద్వారా గుర్తించి, ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యక్తిగతీకరించిన (పర్సనలైజ్డ్) కంటెంట్ను చూపిస్తుంది. భారత్లో దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 39,900గా నిర్ణయించారు. ఈ సరికొత్త పరికరానికి సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్లు నేటి నుంచే ప్రారంభం కాగా, నవంబర్ 13 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
Introducing Apple HomeView! It recognizes up to six people, connects seamlessly across your Apple devices, and makes managing your home easy with Siri AI. All in a stunning, elegant design with privacy built right in. https://t.co/S83Rzt4H6A— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026