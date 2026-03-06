యాపిల్ ప్రియులకు షాక్- 7 ఉత్పత్తులను నిలిపివేసిన కంపెనీ
టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ సైలెంట్గా తన ఏడు ఉత్పత్తులను నిలిపివేసింది. ఈ లిస్ట్లో ఏ మోడళ్లు ఉన్నాయంటే?
Published : March 6, 2026 at 4:35 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఈ వారం అనేక కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది. అయితే ఎప్పటిలాగే కంపెనీ ఇప్పుడు తన పాత ఉత్పత్తులలో కొన్నింటిని నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, మ్యాక్ మోడల్స్తో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.
కంపెనీ నిలిపివేస్తున్న పాత ఉత్పత్తులు ఇవే:
- ఐఫోన్ 16e
- M4 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్
- M4 ప్రో, M4 మ్యాక్స్ చిప్స్ ఉన్న మ్యాక్బుక్ ప్రో
- 512GB స్టోరేజ్ ఉన్న M5 మ్యాక్బుక్ ప్రో
- M3 ఐప్యాడ్ ఎయిర్
- యాపిల్ స్టూడియో డిస్ప్లే (2022 మోడల్)
- ప్రో డిస్ప్లే XDR
పైన పేర్కొన్న ఈ పాత ఏడు ఉత్పత్తులు యాపిల్ అధికారిక సైట్, స్టోర్ల నుంచి అదృశ్యమయ్యాయి. అయితే కంపెనీ వీటి స్థానంలో ఐఫోన్ 17e, M5 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్, M5 ప్రో అండ్ M5 మ్యాక్స్తో మ్యాక్బుక్ ప్రో, M4 ఐప్యాడ్ ఎయిర్ ఉత్పత్తులను ప్రవేశపెట్టడం గమనార్హం. ఇవన్నీ ఈ ఏడాదికి ఉత్తేజకరమైన అప్గ్రేడ్లను అందించాయి.
|నిలిపివేసిన మోడళ్లు
|వీటి స్థానంలో వచ్చిన కొత్త మోడళ్లు
|ఐఫోన్ 16e
|ఐఫోన్ 17eతో భర్తీ
|M4 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్
|M5 మ్యాక్బుక్ ఎయిర్తో భర్తీ
|M4 ప్రో, M4 మ్యాక్స్ చిప్స్ ఉన్న మ్యాక్బుక్ ప్రో
|M5 ప్రో, M5 మ్యాక్స్ చిప్స్ ఉన్న మ్యాక్బుక్ ప్రోతో భర్తీ
|512GB స్టోరేజ్ ఉన్న M5 మ్యాక్బుక్ ప్రో
|1TB స్టోరేజ్ను కలిగి ఉన్న M5 మ్యాక్బుక్ ప్రోతో భర్తీ
|M3 ఐప్యాడ్ ఎయిర్
|M4 ఐప్యాడ్ ఎయిర్తో భర్తీ
|యాపిల్ స్టూడియో డిస్ప్లే (2022 మోడల్)
|కొత్త 2026 స్టూడియో డిస్ప్లేతో భర్తీ
|ప్రో డిస్ప్లే XDR
|స్టూడియో డిస్ప్లే XDR ద్వారా భర్తీ
అయితే వీటిని తీసుకొస్తూ కంపెనీ తక్కువ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం ఉన్న "M5 మ్యాక్బుక్ ప్రో"ను నిలిపివేయడం అనేది ఊహించనని పరిణామం. యాపిల్ ఈ "M5 మ్యాక్బుక్ ప్రో"ను ఇటీవలే అక్టోబర్లో ప్రారంభించింది. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో బేస్ 512GB ఎంపికను తొలగించింది.
ఇకపోతే కంపెనీ ఈ పాత ఉత్పత్తులను నిలిపివేయండంతో వినియోగదారులు ఇకపై యాపిల్ ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ స్టోర్ల నుంచి వీటిని కొనుగోలు చేయలేరు. అయితే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ వంటి థర్డ్ పార్టీ రిటైలర్లు కొంతకాలం పాటు అంటే తమ వద్ద స్టాక్ ఉన్నంత వరకు వీటి సేల్స్ను కొనసాగిస్తారు.