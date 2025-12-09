భారత్కు యాపిల్ 'ఫిట్నెస్+' సర్వీస్ వస్తోంది- ఎప్పుడంటే?
యాపిల్ ఫిట్నెస్+: ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?
Published : December 9, 2025 at 5:07 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఫిట్నెస్+ ఇప్పుడు భారతదేశానికి వస్తోంది. ఈ మేరకు కంపెనీ తన ప్రసిద్ధ ఫిట్నెస్ అండ్ వెల్నెస్ ప్లాట్ఫామ్ను డిసెంబర్ 15న భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఐదేళ్ల కిందట ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇది ఈ సర్వీస్ అతిపెద్ద విస్తరణ అని కంపెనీ పేర్కొంది.
చాలా మంది "యాపిల్ ఫిట్నెస్+"ను కేవలం వర్కౌట్ యాప్గా భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి ఇది మీ యాపిల్ వాచ్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, యాపిల్ టీవీతో పనిచేసే పూర్తి డిజిటల్ ఫిట్నెస్ ఎకోసిస్టమ్. అంటే ఈ సర్వీస్ యాపిల్ ఎకోసిస్టమ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిని యూజర్లు తమ ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ లేదా యాపిల్ టీవీలోని ఫిట్నెస్ యాప్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
ఇది మీ ఫిట్నెస్ ప్రయాణాన్ని వ్యక్తిగతీకరించిన విధంగా ట్రాక్ చేయడానికి, మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్య కొలమానాలు "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3"తో నేరుగా స్క్రీన్పై కన్పిస్తాయి. అంటే అనుభవం చాలా సున్నితంగా మారింది.
ఈ విస్తరణతో భారత్తో పాటు ఇతర దేశాలు, ప్రాంతాలలోని యాపిల్ ఉత్పత్తి వినియోగదారులు 12 రకాల విభిన్నమైన వ్యాయామాలను యాక్సెస్ చేయగలరు. ఈ మేరకు ఇది 12 వ్యాయామ ఫార్మాట్లను అందిస్తుందని, బిగినర్స్ నుంచి అనుభవజ్ఞులైన వినియోగదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి అవసరాలను తీరుస్తుందని యాపిల్ పేర్కొంది. యాపిల్ "ఫిట్నెస్+"లో అందుబాటులో ఉన్న వ్యాయామ రకాలు ఇవే:
- Strength
- Yoga
- HIIT
- Pilates
- Dance
- Cycling
- Kickboxing
- Meditation
- Treadmill/Running
- Rowing
- Core
- Mindful Cooldown
ఇందులో వ్యాయామ సమయాలు కూడా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి. మీరు 5 నుంచి 45 నిమిషాల వరకు గల సెషన్లలో మీకు నచ్చినది ఎంచుకోవచ్చు.
యాపిల్ ఫిట్నెస్+ వ్యక్తిగత మెట్రిక్స్, వ్యక్తిగతీకరించిన వర్కౌట్ షెడ్యూల్లు:
యాపిల్ వాచ్, ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3 ఉత్పత్తులు వినియోగదారులకు హృదయ స్పందన రేటు, బర్న్డ్ కేలరీలు, వారి యాక్టివిటీ రింగ్లలో పురోగతి, బర్న్ బార్ వంటి వ్యక్తిగత మెట్రిక్లను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడతాయని యాపిల్ పేర్కొంది. వినియోగదారులు తమ ఫిట్నెస్ మెట్రిక్లను అదే వ్యాయామం పూర్తి చేసిన ఇతరులతో కంపార్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ వ్యాయామాల మానిటైజేషన్, ట్రాకింగ్ రెండింటినీ మెరుగుపరుస్తుంది. ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3 వినియోగదారులకు డైరెక్ట్ ఆన్స్క్రీన్ మెట్రిక్స్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
కస్టమ్ ప్లాన్స్ ఫీచర్: ప్రతిరోజూ ఏ రకమైన వ్యాయామం చేయాలనే ఆలోచనలో మునిగిపోయే వారి కోసం ఈ ఫీచర్. కస్టమ్ ప్లాన్స్ మీ కోసం వ్యక్తిగతీకరించిన వారపు ప్రణాళికను రూపొందిస్తుంది. ఇందుకోసం మీరు బాగా ఇష్టపడే వర్కౌట్లు, వ్యవధి, ట్రైనర్, మ్యూజిక్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. అదనంగా మీరు యాపిల్ "ఫిట్నెస్+"తో కొన్ని ఇతర ప్రత్యేక ఫీచర్లనూ సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు:
Stay Consistent: మీ దినచర్యకు అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసిన రెడీమేడ్ ప్లాన్
Push Further: మరింత తీవ్రమైన లేదా సుదీర్ఘమైన శిక్షణా సెషన్ల కోసం చూస్తున్న వారి కోసం
Get Started: బిగినర్స్ కోసం సులభమైన వర్కౌట్ సెట్లు
మ్యూజిక్ తడ్కా: ఫిట్నెస్+ అనుభవానికి సంగీతం మరింత జోష్ను నింపుతుందని యాపిల్ చెబుతోంది. ఈ సర్వీస్ను యాపిల్ మ్యూజిక్తో లోతుగా ఇంటిగ్రేట్ చేయడంతో ఇప్పుడు ఇది అప్బీట్ యాంథెమ్స్, లేటెస్ట్ హిట్స్, హిప్-హాప్/R&B, లాటిన్ గ్రూవ్స్ వంటి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ జానర్లను అందిస్తుంది. ఈ పాటలు యాపిల్ మ్యూజిక్ లైబ్రరీలో అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనికి కొత్త K-పాప్ మ్యూజిక్ కేటగిరీని కూడా జోడిస్తున్నారు. దీంతో మీరు వర్కౌట్ సమయంలో మీకు ఇష్టమైన కొరియన్ హిట్లను వినవచ్చు.
కలెక్షన్స్: యాపిల్ Run Your First 5K, No Shoes Workouts, Pilates for More Than Your Core వంటి విభిన్న లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా కలెక్షన్స్ అందిస్తుంది.
మెడిటేషన్: Calm, Sleep, Sound వంటి 12 రకాల మెడిటేషన్ థీమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తద్వారా వినియోగదారులు తమ రోజులో కొంత మైండ్ఫుల్ సమయాన్ని గడపవచ్చు.
యాపిల్ ఫిట్నెస్+ ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు:
- భారత్లో ప్రారంభించిన తర్వాత ఇది నెలకు రూ. 149 లేదా సంవత్సరానికి రూ. 999కి సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్గా అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిని ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవచ్చు.
- ఈ ఫిట్నెస్ సర్వీస్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా, ఆస్ట్రియా, బ్రెజిల్, కెనడా, కొలంబియా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇండోనేషియా, ఐర్లాండ్, ఇటలీ, మలేషియా, మెక్సికో, న్యూజిలాండ్, పోర్చుగల్, రష్యా, సౌదీ అరేబియా, స్పెయిన్, స్విట్జర్లాండ్, UAE, UK, USలో అందుబాటులో ఉంది.
- డిసెంబర్ 15 నుంచి ఇది చిలీ, హాంకాంగ్, భారతదేశం, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, ఫిలిప్పీన్స్, పోలాండ్, సింగపూర్, స్వీడన్, తైవాన్, వియత్నాం సహా 17 ఇతర దేశాలు, ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తుంది.
- డిసెంబర్ 15 నుంచి జర్మన్, స్పానిష్ భాషలలో డబ్బింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. జపనీస్ డబ్బింగ్తో పాటు "ఫిట్నెస్+" వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో జపాన్లో ప్రారంభమవుతుంది.
- ఏదైనా కొత్త యాపిల్ వాచ్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ లేదా యాపిల్ టీవీ, ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3 లేదా పవర్బీట్స్ ప్రో 2 కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు ఈ యాపిల్ "ఫిట్నెస్+" సర్వీస్ మూడు నెలల పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది.
ఇది ఏ పరికరాల్లో పనిచేస్తుంది?:
- ఐఫోన్ 8 లేదా ఆ తర్వాతి మోడల్స్
- యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 3 లేదా తదుపరి వెర్షన్
- ఐప్యాడ్
- యాపిల్ టీవీ