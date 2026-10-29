టచ్స్క్రీన్ సపోర్ట్తో 'మ్యాక్బుక్ ప్రో'- యాపిల్ సరికొత్త సంచలనం!
యాపిల్ మ్యాక్ చరిత్రలో తొలిసారిగా టచ్స్క్రీన్తో కూడిన 'మ్యాక్బుక్ ప్రో'ను ఆవిష్కరించింది. సరికొత్త PROLED XDR డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన M5 Pro, M5 Max చిప్లు ఇందులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
Published : October 29, 2026 at 1:48 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ సరికొత్త ఆవిష్కరణతో ముందుకొచ్చింది. ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి టచ్స్క్రీన్ సపోర్ట్తో సరికొత్త 'మ్యాక్బుక్ ప్రో'ను తీసుకొచ్చింది. 'Pro and Tell' వేదికగా ప్రకటించిన ఈ మోడల్ 14, 16 అంగుళాల డిస్ప్లే సైజులలో లభిస్తుంది. PROLED XDR డిస్ప్లేతో పాటు టచ్ సపోర్ట్ ఉన్న టాండమ్ OLED స్క్రీన్ దీని ప్రత్యేకత. ఈ ల్యాప్టాప్ సింగిల్ ఛార్జ్పై 24 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది M5 Pro, M5 Max చిప్సెట్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది, 128GB వరకు యూనిఫైడ్ మెమరీ, 16TB వరకు స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది.
భారతదేశంలో మ్యాక్బుక్ ప్రో (టచ్) ధర & లభ్యత:
M5 Pro చిప్ మోడళ్లు:
- 14 అంగుళాల మోడల్ ప్రారంభ ధర- రూ. 3,49,900
- 16 అంగుళాల మోడల్ ప్రారంభ ధర- రూ. 4,09,900
M5 Max చిప్ మోడళ్లు (టాప్-ఎండ్):
- 14 అంగుళాల మోడల్ ప్రారంభ ధర- రూ. 5,49,900
- 16 అంగుళాల మోడల్ ప్రారంభ ధర- రూ. 5,89,900
|చిప్ కాన్ఫిగరేషన్
|14 అంగుళాల మోడల్ ప్రారంభ ధర
|16 అంగుళాల మోడల్ ప్రారంభ ధర
|M5 Pro
|రూ. 3,49,900
|రూ. 4,09,900
|M5 Max
|రూ. 5,49,900
|రూ. 5,89,900
యూజర్లు తమ అవసరాన్ని బట్టి నానో-టెక్స్చర్ గ్లాస్, అధిక CPU & GPU కోర్లు, హై యూనిఫైడ్ మెమరీ, అధిక స్టోరేజ్తో కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. మార్కెట్లో అన్ని మోడళ్ల ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. నవంబర్ 6, 2026 నుంచి సేల్ మొదలవుతుంది.