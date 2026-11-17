2027 జూన్లో యాపిల్ తొలి స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ఆవిష్కరణ: మార్క్ గుర్మాన్
యాపిల్ సంస్థ 2027 జూన్లో జరగనున్న WWDCలో తన మొదటి AI-ఆధారిత స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
Published : November 17, 2026 at 3:53 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన మొట్టమొదటి స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను 2027 జూన్లో జరగనున్న డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC) వేదికగా ఆవిష్కరించనుందని బ్లూమ్బెర్గ్ నిపుణుడు మార్క్ గుర్మాన్ వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఈ అప్కమింగ్ డివైజ్కు సంబంధించిన కీలక వివరాలను ఆయన తన 'పవర్ ఆన్' న్యూస్లెటర్ ద్వారా పంచుకున్నారు.
డిజైన్ & ఫీచర్లు: అంతర్గతంగా 'N50' కోడ్నేమ్తో రూపొందుతున్న ఈ ప్రోటోటైప్ గ్లాసెస్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మెటా రెండో తరం రే-బాన్స్ కంటే మరింత పలుచగా ఉంటాయని గుర్మాన్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, వినియోగదారుల అభిరుచికి తగినట్లుగా వీటిని వివిధ రకాల ఫ్రేమ్ డిజైన్లు, ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో తీసుకురావాలని యాపిల్ యోచిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఇక పనితీరు విషయానికొస్తే, పాత యాపిల్ వాచ్లలో వాడిన చిప్ తరహాలోనే ఉండే ఒక కొత్త ప్రాసెసర్ను ఇందులో అమర్చనున్నట్లు ఆయన వివరించారు. దీనికి తోడు, ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ కోసం ప్రత్యేకంగా కస్టమైజ్ చేసిన యాపిల్ విజన్ఓఎస్ (visionOS) వెర్షన్తో ఇవి పనిచేయనున్నాయని గుర్మాన్ వెల్లడించారు.
ప్రత్యేక ఛార్జింగ్ సిస్టమ్: యాపిల్ రూపొందిస్తున్న ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ప్రోటోటైప్ యూనిట్లలో ఒక వినూత్న ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉందని గుర్మాన్ పేర్కొన్నారు. ఎడమ వైపు కళ్లద్దాల కాడ (టెంపుల్ ఆర్మ్) చివరన అతుక్కునే విధంగా, సుమారు ఒక 'టిక్ టాక్' (Tic Tac) బిళ్ల పరిమాణంలో ఉండే ఫ్లాట్, మూడు-పిన్నుల మాగ్నెటిక్ కనెక్టర్ ఇందులో ఉంది. మ్యాగ్సేఫ్ (MagSafe) తరహాలో ఉండే ఈ దీర్ఘచతురస్రాకార ఛార్జర్ను కళ్లద్దాలు ధరించి ఉన్నప్పుడు కూడా సులభంగా ఉపయోగించవచ్చని ఆయన తెలిపారు. అయితే, తుది ప్రోడక్ట్లో ఇదే డిజైన్ కొనసాగుతుందా లేదా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదని వివరించారు.
వై-ఫై కనెక్టివిటీ: ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్కు నేరుగా వై-ఫై (Wi-Fi) కనెక్టివిటీ కూడా ఉంటుందని గుర్మాన్ వెల్లడించారు. దీనివల్ల ఐఫోన్ దగ్గరలో లేనప్పుడు కూడా థర్డ్-పార్టీ యాప్స్ మినహా కొన్ని ముఖ్యమైన ఫీచర్లు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, వినియోగదారులు తమ ఫోన్కు దూరంగా వెళ్లిన తర్వాత కూడా వై-ఫై ద్వారా సంగీతాన్ని వినడం కొనసాగించవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఇవి పూర్తిస్థాయిలో స్వతంత్రంగా పనిచేయలేవు; చాలా పనులకు ఐఫోన్ తోడు తప్పనిసరి.
కెమెరా & సిరి (Siri) AI సపోర్ట్: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మెటా AI గ్లాసెస్ మాదిరిగానే, యాపిల్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్లో కూడా కెమెరా, మైక్రోఫోన్, స్పీకర్లు ఉండనున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ పనితీరులో అప్డేటెడ్ సిరి (Siri) AI అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుందని గుర్మాన్ పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా వినియోగదారులు వాయిస్ కమాండ్స్తో ఫొటోలు తీయడం, కాల్స్ మాట్లాడటం, AI సహాయం పొందడం వంటివి చేయవచ్చు. ఇందుకోసం 2024లో యాపిల్ తొలిసారిగా పరిచయం చేసిన అడ్వాన్స్డ్ యాప్-కంట్రోల్ ఫీచర్ల సాంకేతికతను పూర్తిస్థాయి విడుదలకు ముందే ఇటీవల iOS 27.3 బీటా వెర్షన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ప్రారంభించిందని ఆయన వివరించారు.