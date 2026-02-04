యాపిల్ ఫస్ట్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ డిజైన్ లీక్- ఫీచర్స్ చూస్తే మతిపోద్ది!
ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ డిజైన్ లీక్- ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : February 4, 2026 at 3:56 PM IST
Foldable IPhone Design Leaked : ఐఫోన్ లవర్స్కు అదిరిపోయే వార్త. యాపిల్ కంపెనీ ఈ ఏడాది చివర్లో తన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్న వేళ, దాని డిజైన్ లీక్ అయ్యింది. ఇది చూడడానికి అచ్చంగా శాంసంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ సిరీస్ ఫోన్ మాదిరిగా 'బుక్-ఫోల్డ్ లైక్ డిజైన్'లో ఉంది.
లీక్ అయిన డిజైన్ ప్రకారం, ఐపాడ్ మినీ లాగానే దీని వాల్యూమ్ బటన్ ఫోన్ పై భాగాన (టాప్ ఎడ్జ్) కుడివైపున ఉంది. టచ్ ఐడీ పవర్ బటన్, కెమెరా కంట్రోల్ బటన్స్ కూడా కుడివైపునే ఉన్నాయి. ఎడమ వైపున మాత్రం ఎలాంటి బటన్స్ లేకపోవడం గమనార్హం.
కెమెరా సెటప్
ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే, అది సింగిల్ పంచ్-హోల్ డిజైన్తో కనిపిస్తోంది. రియర్ కెమెరా చూస్తే, ఐఫోన్ ఎయిర్ స్టైల్ ప్లాట్యూలో అడ్డంగా అమర్చిన రెండు కెమెరాలు, మైక్రోఫోన్, ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చిన మోడల్స్ అన్నింటికీ భిన్నంగా ఇందులో ప్లాట్యూ అనేది పూర్తిగా బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. ఫోన్ కలర్ ఏది ఉన్నప్పటికీ ప్లాట్యూ కలర్ మాత్రం బ్లాక్లో ఉంటుందని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
కెమెరా సెటప్ చూస్తే, ఫోన్ వెనుక వైపు డ్యూయెల్ 48ఎంపీ సెన్సార్ అమర్చారు. ఇక సెల్ఫీ కెమెరా విషయానికి వస్తే, రెండు స్క్రీన్లలోనూ 18 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఒకటి వీడియో కాల్స్ చేసుకోవడానికి (ఫోన్ ఫోల్డ్లో ఉన్నప్పుడు) వాడుకోవచ్చు. మరొకటి ఫోన్ మెయిన్ డిస్ప్లేలో ఉంటుంది. లీక్ ప్రకారం, యాపిల్ కంపెనీ ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను కేవలం రెండు రంగుల్లో మాత్రమే తెస్తోంది. అందులో ఒకటి తెలుపు రంగు ఫోన్ కాగా, మరొకటి వేరే కలర్లో తీసుకురానున్నారు.
ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్
ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్లో 7.8 అంగుళాల డిస్ప్లే, 5.3 అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్ ఉంటాయి. అందువల్ల ఫోన్ ఓపెన్ చేయకుండానే, క్విక్ టాస్క్లను చేసే వీలు కలుగుతుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, యాపిల్ ఈ నయా ఫోన్లో ఫేస్ ఐడీకి బదులుగా పాత టచ్ ఐడీని తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదే నిజమైతే ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను ఫేస్ ఐడీ లేకుండా తీసుకురావడం విశేషమే అవుతుంది. ఈ ఫోన్లో బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ కూడా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
ఇప్పటి వరకు యాపిల్ ఇప్పటి వరకు అన్ని ప్రో మోడల్ ఐఫోన్లను ఆల్-అల్యూమినియం కన్స్ట్రక్షన్తో తీసుకొచ్చింది. కానీ ఈసారి తన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ బాడీని టైటానియమ్, అల్యూమినియం మిక్స్తో రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ 12జీబీ LPDDR5 ర్యామ్, యాపిల్ సరికొత్త C2 మోడమ్తో వస్తుంది. యాపిల్ అధికారిక ప్రకటన తరువాత మాత్రమే ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్, కెమెరా, ధర గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.
New iPhone Fold design details 👀— Apple Hub (@theapplehub) February 2, 2026
Source: Instant Digital pic.twitter.com/o2Fs8htlIE
ఐఫోన్ 18 విడుదల ఎప్పుడు?
2026లో 'ఐఫోన్ 18' మోడల్ విడుదల ఆలస్యం కావచ్చని అనేక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ రిపోర్టుల ప్రకారం, 2026 సెప్టెంబర్లో యాపిల్ తన ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18ప్రో మ్యాక్స్తో పాటు, ఫోల్టబుల్ ఐఫోన్ను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 2027 మార్చి-మే మధ్య ఐఫోన్ 18 మోడల్ను తీసుకురానుంది. ఈ లైనప్లో ఐఫోన్ 18e, ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 కూడా ఉంటాయని సమాచారం. భారత్లో ఐఫోన్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. 2025లో యాపిల్ ఫోన్లు భారత్లో రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడు పోయాయని టెక్ క్రంచ్ పేర్కొంది. దేశంలోకి యాపిల్ ఫోన్ షిప్మెంట్లు 14 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయని తెలిపింది.