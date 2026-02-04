యాపిల్ ఫస్ట్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ డిజైన్ లీక్​​- ఫీచర్స్ చూస్తే మతిపోద్ది!

ETV Bharat / technology

ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ డిజైన్ లీక్- ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?

Representative Image (Google)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Foldable IPhone Design Leaked : ఐఫోన్ లవర్స్​కు అదిరిపోయే వార్త. యాపిల్ కంపెనీ ఈ ఏడాది చివర్లో తన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ​ తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్న వేళ, దాని డిజైన్ లీక్ అయ్యింది. ఇది చూడడానికి అచ్చంగా శాంసంగ్​ గెలాక్సీ జెడ్​ ఫోల్డ్ సిరీస్​ ఫోన్​ మాదిరిగా 'బుక్​-ఫోల్డ్ లైక్ డిజైన్'​లో ఉంది.

లీక్​ అయిన డిజైన్ ప్రకారం, ఐపాడ్​ మినీ లాగానే దీని వాల్యూమ్ బటన్ ఫోన్​ పై భాగాన (టాప్​ ఎడ్జ్​) కుడివైపున ఉంది.​ టచ్ ఐడీ పవర్​ బటన్​, కెమెరా కంట్రోల్ బటన్స్​ కూడా కుడివైపునే ఉన్నాయి. ఎడమ వైపున మాత్రం ఎలాంటి బటన్స్ లేకపోవడం గమనార్హం.

కెమెరా సెటప్​
ఫ్రంట్​ కెమెరా విషయానికి వస్తే, అది సింగిల్ పంచ్​-హోల్ డిజైన్​తో కనిపిస్తోంది. రియర్ కెమెరా చూస్తే, ఐఫోన్​ ఎయిర్​ స్టైల్​ ప్లాట్యూలో అడ్డంగా అమర్చిన రెండు కెమెరాలు, మైక్రోఫోన్​, ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చిన మోడల్స్ అన్నింటికీ భిన్నంగా ఇందులో ప్లాట్యూ అనేది పూర్తిగా బ్లాక్ కలర్​లో ఉంది. ఫోన్ కలర్ ఏది ఉన్నప్పటికీ ప్లాట్యూ కలర్ మాత్రం బ్లాక్​లో ఉంటుందని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.

కెమెరా సెటప్ చూస్తే, ఫోన్ వెనుక వైపు డ్యూయెల్ 48ఎంపీ సెన్సార్ అమర్చారు. ఇక సెల్ఫీ కెమెరా విషయానికి వస్తే, రెండు స్క్రీన్​లలోనూ 18 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఒకటి వీడియో కాల్స్ చేసుకోవడానికి (ఫోన్​ ఫోల్డ్​లో ఉన్నప్పుడు) వాడుకోవచ్చు. మరొకటి ఫోన్ మెయిన్ డిస్​ప్లేలో ఉంటుంది. లీక్ ప్రకారం, యాపిల్ కంపెనీ ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్​ను కేవలం రెండు రంగుల్లో మాత్రమే తెస్తోంది. అందులో ఒకటి తెలుపు రంగు ఫోన్ కాగా, మరొకటి వేరే కలర్​లో తీసుకురానున్నారు.

ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్​
ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్​లో 7.8 అంగుళాల డిస్​ప్లే, 5.3 అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్​ ఉంటాయి. అందువల్ల ఫోన్ ఓపెన్ చేయకుండానే, క్విక్ టాస్క్​లను చేసే వీలు కలుగుతుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, యాపిల్ ఈ నయా ఫోన్​లో ఫేస్ ఐడీకి బదులుగా పాత టచ్ ఐడీని తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదే నిజమైతే ఒక ఫ్లాగ్​షిప్ ఫోన్​ను ఫేస్​ ఐడీ లేకుండా తీసుకురావడం విశేషమే అవుతుంది. ఈ ఫోన్​లో బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ కూడా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

ఇప్పటి వరకు యాపిల్ ఇప్పటి వరకు అన్ని ప్రో మోడల్ ఐఫోన్​లను ఆల్​-అల్యూమినియం కన్​స్ట్రక్షన్​తో తీసుకొచ్చింది. కానీ ఈసారి తన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ బాడీని టైటానియమ్​, అల్యూమినియం మిక్స్​తో రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్​ 12జీబీ LPDDR5 ర్యామ్​, యాపిల్​ సరికొత్త C2 మోడమ్​తో వస్తుంది. యాపిల్ అధికారిక ప్రకటన తరువాత మాత్రమే ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్, కెమెరా, ధర గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.

ఐఫోన్​ 18 విడుదల ఎప్పుడు?
2026లో 'ఐఫోన్ 18' మోడల్ విడుదల ఆలస్యం కావచ్చని అనేక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ రిపోర్టుల ప్రకారం, 2026 సెప్టెంబర్​లో యాపిల్ తన ఐఫోన్​ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18ప్రో మ్యాక్స్​తో పాటు, ఫోల్టబుల్ ఐఫోన్​ను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 2027 మార్చి-మే మధ్య ఐఫోన్ 18 మోడల్​ను తీసుకురానుంది. ఈ లైనప్​లో ఐఫోన్​ 18e, ఐఫోన్​ ఎయిర్​ 2 కూడా ఉంటాయని సమాచారం. భారత్​లో ఐఫోన్​లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. 2025లో యాపిల్ ఫోన్లు భారత్​లో రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడు పోయాయని టెక్ క్రంచ్ పేర్కొంది. దేశంలోకి యాపిల్ ఫోన్ షిప్​మెంట్లు 14 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయని తెలిపింది.

