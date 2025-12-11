నొయిడాలో యాపిల్ కొత్త షోరూమ్ ప్రారంభం- ఈ స్టోర్ ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే?
భారత్లో యాపిల్ జోరు- ఐదవ రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం
Published : December 11, 2025 at 1:16 PM IST
Hyderabad: అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో తన కొత్త రిటైల్ షోరూమ్ను నొయిడా సెక్టార్ 18లోని DLF మాల్లో ప్రారంభించింది. ఈ స్టోర్ దిల్లీ-NCR ప్రాంతంలో కంపెనీకి రెండవ స్టోర్. ఇంకా ఇది భారతదేశంలో యాపిల్ ఐదవ స్టోర్, ఈ ఏడాదిలో (2025) ప్రారంభించిన మూడవ స్టోర్. కంపెనీ ఇటీవల ప్రారంభించిన "హెబ్బాల్", "కోరెగావ్ పార్క్" ఎక్స్క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్ల మాదిరిగానే దీన్ని కూడా మన జాతీయ పక్షి నెమలి పింఛాల కళాత్మక థీమ్తో తీర్చిదిద్దింది. దీని వాల్ పేపర్లను రంగురంగుల నెమలి పింఛాలతో ఆకర్షణీయమైన లుక్లో డిజైన్ చేసింది.
యాపిల్ నోయిడా కీలకాంశాలు: యాపిల్ నోయిడా అనే ఈ కొత్త షోరూమ్లో 80 మందికి పైగా టీమ్ మెంబర్లు ఉంటారు. ఈ బృందం కస్టమర్లకు తాజా యాపిల్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడంలో సహాయం అందిస్తుంది. అంటే ఈ కొత్త రిటైల్ స్టోర్ను సందర్శించే కస్టమర్లు ఐఫోన్ 17 సిరీస్తో సహా కొత్త యాపిల్ ఉత్పత్తి శ్రేణిని అన్వేషించడంతో పాటు కొత్త ఫీచర్ల గురించీ అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. కస్టమర్లు ఈ షోరూమ్ ద్వారా లేటెస్ట్ ఐఫోన్ సిరీస్, యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3, యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11 మోడల్లు, M5 చిప్తో నడిచే సరికొత్త ఐప్యాడ్ ప్రో, 14-అంగుళాల మ్యాక్బుక్ ప్రో ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయొచ్చు.
టుడే ఎట్ యాపిల్: ఈ కొత్త రిటైల్ షోరూమ్లో కంపెనీ 'టుడే ఎట్ యాపిల్' సెషన్లను కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు యాపిల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఈ సెషన్ను బుక్ చేసుకుని హాజరు కావచ్చు. తద్వారా యాపిల్ ఉత్పత్తులతో పాటు ఫొటోగ్రఫీ, ఆర్ట్, మ్యూజిక్, కోడింగ్ వంటి అంశాలలో నైపుణ్యాలను పెంచుకోవచ్చు.
కంపెనీ ఇటీవలే నవంబర్ 28వ తేదీన ఈ ఐదవ స్టోర్ బారికేడింగ్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా యాపిల్ ఓ ప్రకటనలో దేశంలో కొనసాగుతున్న యాపిల్ రిటైల్ విస్తరణలో ఈ ప్రారంభం మరో మైలురాయిని సూచిస్తుందని తెలిపింది. ఇది నోయిడాలోని వినియోగదారులకు యాపిల్ ఉత్పత్తులను అన్వేషించడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి, యాపిల్ అసాధారణ సేవను వ్యక్తిగతంగా అనుభవించడానికి ఒక కొత్త మార్గాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొంది.
ఇప్పుడు ఈ రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారత్లో యాపిల్ స్టోర్ల సంఖ్య ఐదుకు చేరుకుంది. వాటిలో మొదటి షోరూమ్ ముంబయిలో "యాపిల్ BKC". దీన్ని ఏప్రిల్ 18, 2023లో ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కంపెనీ రెండు రోజుల్లోనే దిల్లీలో "యాపిల్ సాకేత్" పేరుతో మరో షోరూమ్ను ప్రారంభించింది.
ఈ రెండు షోరూమ్లకు లభించిన ఆదరణ దృష్ట్యా ఇటీవలే మరో రెండు షోరూమ్లను ఒకే వారంలో ప్రారంభించింది. వాటిలో మూడవది "యాపిల్ హెబ్బాల్" స్టోర్. సెప్టెంబర్ 2, 2025న బెంగళూరులోని హెబ్బాల్లోని ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో ప్రారంభించిన ఈ స్టోర్ దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి. ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లో మహారాష్ట్రలోని పూణేలోని కోపా మాల్ కోరెగావ్ పార్క్లో నాలుగో రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించింది.