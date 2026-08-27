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యాపిల్ మెగా ఈవెంట్‌కు ముహూర్తం ఖరారు: 'ఐఫోన్ 18' సిరీస్​తో పాటు తొలి 'ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్'​ వస్తుందా?

యాపిల్ తన తదుపరి లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను సెప్టెంబర్ 9, 2026న నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్‌తో పాటు, తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ పరికరాన్ని కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

యాపిల్ మెగా ఈవెంట్‌కు ముహూర్తం ఖరారు
యాపిల్ మెగా ఈవెంట్‌కు ముహూర్తం ఖరారు (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat via Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 1:48 PM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన తదుపరి ప్రతిష్టాత్మక లాంఛ్​ ఈవెంట్‌కు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్ 9, 2026న ఈ మెగా ఈవెంట్​ను నిర్వహించనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. కాలిఫోర్నియా క్యూపర్టినోలోని యాపిల్ పార్క్‌లో ఉన్న 'స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటర్' ఈ వేడుకకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. పసిఫిక్ సమయం ప్రకారం ఉదయం 10 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 10:30 గంటలకు) ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది.

ఈ ఏడాది యాపిల్ పంపిన ఇన్విటేషన్లపై "Surprise and shine" (సర్ప్రైజ్ అండ్ షైన్) అనే ట్యాగ్‌లైన్ ఉంది. ఇది ఐఫోన్ సరికొత్త డిజైన్ లేదా సరికొత్త ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్‌ను సూచిస్తోందని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎప్పటిలాగే ఈ ఈవెంట్‌ను యాపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, యాపిల్ టీవీ యాప్, అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం (Livestream) చేయనున్నారు.

ఈవెంట్ హైలైట్స్:

యాపిల్ ఐఫోన్ ఫోల్డ్ రెండర్స్
యాపిల్ ఐఫోన్ ఫోల్డ్ రెండర్స్ (ఫొటో క్రెడిట్: YouTube/ Front Page Tech)
  • మొదటి ఫోల్డబుల్ డివైజ్: ఈ ఈవెంట్‌లో కొత్త ఐఫోన్ సిరీస్‌తో పాటు, యాపిల్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ (మడవగలిగే) డివైజ్‌ను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
  • కొత్త సీఈవో నేతృత్వంలో తొలి ఈవెంట్: సెప్టెంబర్ 1, 2026న టిమ్ కుక్ నుంచి యాపిల్ సీఈవో బాధ్యతలను స్వీకరించనున్న జాన్ టెర్నస్ (John Ternus) నేతృత్వంలో జరగబోయే మొదటి ప్రధాన ఈవెంట్ ఇదే కావడం విశేషం. ప్రస్తుత సీఈవో టిమ్ కుక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
  • హార్డ్‌వేర్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి: గత కొన్నేళ్లుగా యాపిల్ ఆర్కేడ్, యాపిల్ టీవీ వంటి సాఫ్ట్‌వేర్ సేవల ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టిన కంపెనీ, ఇప్పుడు సుదీర్ఘకాలం హార్డ్‌వేర్ చీఫ్‌గా పనిచేసిన టెర్నస్ ఆధ్వర్యంలో డివైజ్‌ల తయారీలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు తెరలేపనుంది.

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