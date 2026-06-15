యాపిల్ సరికొత్త వ్యూహం.. 'Siri AI' సేవలు ఇకపై ఉచితం కాదా?
యాపిల్ WWDC 2026లో ఆవిష్కరించిన కొత్త "Siri AI" అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు, భవిష్యత్తులో పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారానే లభించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
Published : June 15, 2026 at 2:42 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఇటీవలే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన WWDC 2026 వేదికగా సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది.
ఈ ఈవెంట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ప్రధాన అంశం యాపిల్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ 'సిరి' (Siri) అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ శకంలో దూసుకుపోతున్న చాట్జీపీటీ (ChatGPT) వంటి ప్రముఖ ఏఐ అసిస్టెంట్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా, 'యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' (Apple Intelligence) ఆధారంగా ఈ తదుపరి తరం "Siri AI"ని కంపెనీ తీర్చిదిద్దింది.
అయితే, ఈ సరికొత్త ఏఐ ఫీచర్లను ఆస్వాదించాలనుకునే యాపిల్ లవర్స్కు ఒక చేదు వార్త వినిపిస్తోంది. బ్లూమ్బెర్గ్ (Bloomberg) ప్రముఖ విశ్లేషకులు మార్క్ గుర్మన్ (Mark Gurman) తాజా నివేదిక ప్రకారం.. భవిష్యత్తులో సిరి ఏఐ (Siri AI) లోని అన్ని అధునాతన ఫీచర్లను పూర్తిగా యాక్సెస్ చేయాలంటే వినియోగదారులు పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ (Paid Subscription) తీసుకోవాల్సి రావచ్చు. ప్రాథమిక ఫీచర్లు ఉచితంగా లభించినప్పటికీ, ప్రీమియం సేవలను మాత్రం పెయిడ్ కేటగిరీ కిందకు తీసుకురావాలని యాపిల్ యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.