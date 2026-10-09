యాపిల్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ డేట్ ఫిక్స్: అక్టోబర్ 13న కొత్త హోమ్ ప్రొడక్ట్స్ లాంఛ్!
అక్టోబర్ 13న 'వెల్కమ్ హోమ్' (Welcome Home) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు యాపిల్ ధృవీకరించింది. ఇందులో కొత్త గృహోపకరణాలు, స్మార్ట్ యాక్సెసరీలను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
Published : October 9, 2026 at 7:20 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన తదుపరి లాంఛ్ ఈవెంట్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. కంపెనీ వరల్డ్వైడ్ మార్కెటింగ్ ఎస్వీపీ గ్రెగ్ జోస్వియాక్ 'Welcome Home' పేరుతో టీజర్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. దీంతో అక్టోబర్ 13న కొత్త హోమ్ డివైజ్లు రానున్నాయనే అంచనాలు బలపడ్డాయి.
'యాపిల్ ఎక్స్పీరియన్స్' పేరుతో నిర్వహించే ఈ ఈవెంట్కు కంపెనీ ఇప్పటికే ప్రెస్ ఇన్విటేషన్స్ పంపింది. న్యూయార్క్లోని ట్రైబెకాలో జరిగే ఈ కార్యక్రమం అక్టోబర్ 13న ఉదయం 9 గంటలకు (ET), భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు (IST) ప్రారంభం కానుంది.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
ఏ ఏ ఉత్పత్తులు విడుదల కావచ్చు?: ఈ ఈవెంట్లో యాపిల్ మూడు కీలక ఉత్పత్తులను విడుదల చేయనుందని సమాచారం. అవి: యాపిల్ టీవీ 4K, హోమ్పాడ్ మినీ 2, కొత్త స్మార్ట్ హోమ్ హబ్. ఈ హబ్కు "హోమ్ప్యాడ్" అనే పేరు పెట్టే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు LG భాగస్వామ్యంతో రూపొందించిన పలు స్మార్ట్ హోమ్ యాక్సెసరీస్ను కూడా ప్రకటించవచ్చు.
యాపిల్ టీవీ 4K గతేడాదే రావాల్సి ఉండగా, కొత్త సిరి ఎక్స్పీరియన్స్ కారణంగా వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు సిరి AI సిద్ధం కావడంతో ఈ డివైజ్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో అప్డేటెడ్ సిరి రిమోట్, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు, కొత్త A-సిరీస్ చిప్, N1 వైర్లెస్ చిప్ ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
ఇక "హోమ్పాడ్ మినీ 2" విషయానికి వస్తే, ఇందులో ప్రస్తుత S5 చిప్కు బదులుగా కొత్త చిప్ను అమర్చవచ్చని అంచనా. దీంతో పాటు N1 చిప్, అప్గ్రేడెడ్ అల్ట్రా-వైడ్బ్యాండ్ టెక్నాలజీ, మరింత మెరుగైన ఆడియో క్వాలిటీ, కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్, అప్డేటెడ్ సిరి, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
LG సహకారంతో అభివృద్ధి చేసిన యాక్సెసరీలు: స్క్రీన్తో కూడిన హోమ్పాడ్ మోడల్కు సంబంధించి పలు లీకులు వెలువడ్డాయి. వాస్తవానికి మార్చిలో విడుదల చేయాలని అనుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, సిరి AI అప్గ్రేడ్ల కారణంగా ఆలస్యమైంది. ఈ పరికరంలో 7-అంగుళాల చతురస్రాకార డిస్ప్లే ఉంటుందని, ఇది కొత్త హోమ్ఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్పై పనిచేస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో సఫారి, మ్యూజిక్, నోట్స్, ఫొటోస్, రిమైండర్స్, క్యాలెండర్ వంటి యాప్లు ఇన్-బిల్ట్గా వస్తాయి. అలాగే, ఐఫోన్ స్టాండ్బై (StandBy) మోడ్ తరహాలోనే ఇది విడ్జెట్ సపోర్ట్ను కూడా అందించవచ్చు.
మరోవైపు బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, యాపిల్, ఎల్జీ (LG) సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ సరికొత్త స్మార్ట్ హోమ్ యాక్సెస్సరీస్ను అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా స్మార్ట్ డోర్బెల్, థర్మోస్టాట్, స్మార్ట్ డెడ్బోల్ట్ లాక్, ఇండోర్ సెక్యూరిటీ కెమెరా, అవుట్డోర్ సెక్యూరిటీ కెమెరా, ఫ్లడ్లైట్ కెమెరా వంటి ఉత్పత్తులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సరికొత్త ఉత్పత్తులన్నీ 'LG' బ్రాండింగ్తో మార్కెట్లోకి రానున్నాయి.