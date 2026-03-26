యాపిల్ బిజినెస్ లాంఛ్- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?

యాపిల్ బిజెనెస్​ ప్లాట్​ఫారమ్​ను ప్రారంభించింది. ఇది పరికరాల నిర్వహణ, భద్రత, ఇమెయిల్, క్యాలెండర్, యాపిల్​కేర్​+ సేవలను ఒకే చోట అందిస్తుంది.

Apple Business Launched a Revolutionary Change in Device and Team Management for Companies
Apple Business Launched a Revolutionary Change in Device and Team Management for Companies (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 3:48 PM IST

Hyderabad: యాపిల్ బిజినెస్ పేరుతో ఒక కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు యాపిల్ ప్రకటించింది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ కంపెనీలు తమ పరికరాలను సులభంగా నిర్వహించుకోవడానికి, ఉద్యోగులకు అవసరమైన యాప్‌లు, టూల్స్​ను అందించడానికి, అలాగే నిపుణుల సహాయంతో తమ వ్యాపారాలను సురక్షితంగా విస్తరించుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఏప్రిల్ 14, 2022 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాలలో ఇది అందుబాటులోకి రానుంది.

ఏంటీ యాపిల్ బిజినెస్?: యాపిల్ బిజినెస్ అనేది సంస్థలలోని యాపిల్ పరికరాలను (iPhone, iPad, Mac) సులభంగా నిర్వహించడానికి ఐటి విభాగాలకు సహాయపడే ఒక వెబ్-ఆధారిత ఆల్-ఇన్-వన్ ప్లాట్‌ఫారమ్. ఇది డివైజ్ మేనేజ్‌మెంట్, బ్రాండ్ కంట్రోల్ (Maps), ఆఫీస్ అడ్మిన్ పనులను ఒకే డాష్‌బోర్డ్ ద్వారా సులభతరం చేస్తుంది.

బిల్డ్-ఇన్ మొబైల్ డివైజ్ మేనేజ్మెంట్ (MDM) ఫీచర్లు: యాపిల్ బిజినెస్‌లో అంతర్నిర్మిత మొబైల్ పరికర నిర్వహణ (MDM) సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. దీని ద్వారా కంపెనీలు ఒకే ఇంటర్‌ఫేస్ నుంచి ఉద్యోగుల సమూహాలు, పరికర సెట్టింగ్‌లు, భద్రతా విధానాలు, యాప్‌లను సులభంగా కాన్ఫిగర్ చేయగలవు. దీనిలోని 'బ్లూప్రింట్స్' అనే కొత్త సాధనాల సమితిని ఉపయోగించి ముందుగా కాన్ఫిగర్ చేసిన సెట్టింగ్‌లు, యాప్‌లతో పరికరాలను సెటప్ చేయవచ్చు. ఇది 'జీరో-టచ్ డిప్లాయ్‌మెంట్'ను సాధ్యం చేస్తుంది, తద్వారా కొత్త యాపిల్ ఉత్పత్తుల అన్‌బాక్సింగ్ అనంతరం, ఉద్యోగుల తక్షణ వినియోగానికి సిద్ధంగా ఉండటాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

ప్రత్యేక ఐటీ బృందం లేని చిరు వ్యాపారాలకు ఈ ఫీచర్ మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. గతంలో U.Sలో సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్​గా అందుబాటులో ఉన్న యాపిల్ బిజినెస్ ఎసెన్షియల్స్ ఇప్పుడు ఉచితంగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. అంతేకాకుండా, వ్యాపారులు తమ సొంత కస్టమ్ డొమైన్ పేర్లను ఉపయోగించి ఇమెయిల్, క్యాలెండర్, డైరెక్టరీ సేవలను సెటప్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సంభాషణలు, సహకారాన్ని మరింత సజావుగా, ప్రొఫెషనల్​గా మారుస్తుంది. 'యాపిల్ బిజినెస్' యాప్ ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉంటుంది, దీని ద్వారా వారు పనికి సంబంధించిన యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, సహోద్యోగుల సంప్రదింపు వివరాలను వీక్షించవచ్చు, సహాయాన్ని కోరవచ్చు.

యాపిల్‌కేర్+ ఫర్ బిజినెస్: యాపిల్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ మార్కెటింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుసాన్ ప్రెస్కాట్ మాట్లాడుతూ.. "మా దశాబ్ద కాల నిబద్ధతలో యాపిల్ బిజినెస్ ఒక కీలక ముందడుగు. అన్ని రకాల కంపెనీలు యాపిల్ ఉత్పత్తులు, సేవలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోగలవని నిర్ధారించే దిశగా మా అత్యంత పటిష్టమైన వ్యాపార సేవలను ఒక సరళమైన, సురక్షితమైన ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా ఏకీకృతం చేశాం" అని అన్నారు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఐటీ నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది. పరికరాలు, సెట్టింగ్‌లు, యాప్‌ల ఏకీకృత వీక్షణను అందిస్తుంది. ఇందులో ఐక్లౌడ్ స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్‌లు, యాపిల్‌కేర్+ ఫర్ బిజినెస్ వంటి అదనపు ఎంపికలు కూడా ఉన్నాయి.

యాపిల్ బిజినెస్ కీలకాంశాలు:

  • ఏకీకృత ప్లాట్‌ఫారమ్: Apple Business Manager, Essentials, Connectలు ఒకే చోట ఉంటాయి.
  • డివైజ్ మేనేజ్‌మెంట్: దీని సహాయంతో కంపెనీలకు iPhone, iPad, Macల నిర్వహణ, సెట్టింగ్​లు, యాప్​ల ఇన్​స్టాలేషన్ వంటివి సులభతరం అవుతుంది.
  • ఉచిత సేవ: ఇది పూర్తి ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే అదనపు iCloud స్టోరేజ్, AppleCare+ for Business కోసం నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • బ్లూప్రింట్స్ (Blueprints): కొత్త డివైజ్‌లను ముందుగానే కాన్ఫిగర్ చేసి, ఉద్యోగులకు సిద్ధంగా ఉన్న పరికరాలను అందించే ఫీచర్.
  • కమ్యూనికేషన్: ఈమెయిల్, క్యాలెండర్, కార్పొరేట్ డైరెక్టరీ సేవలతో ఇంటిగ్రేషన్.
  • అవైలబిలిటీ: 200లకు పైగా దేశాల్లో కొత్త, పాత యూజర్లకు ఈ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్ ముఖ్యంగా ఐటీ బృందాలకు (IT teams) ఉద్యోగుల పరికరాలను సులభంగా నిర్వహించడానికి, భద్రతను పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది.

