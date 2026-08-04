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చైల్డ్ అబ్యూస్ కంటెంట్‌పై యాపిల్ సీరియస్: యాప్ స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్ అవుట్- ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

నిషేధిత చైల్డ్ అబ్యూస్ కంటెంట్ కారణంగా యాపిల్ తన యాప్ స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్‌ను తాత్కాలికంగా తొలగించింది. వివాదాస్పద కంటెంట్‌ను, బాధ్యులైన వినియోగదారుల ఖాతాలను తొలగించిన తర్వాత ఇప్పుడు యాప్ మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Apple Briefly Removed Telegram From App Store Over Child Sexual Abuse Material
Apple Briefly Removed Telegram From App Store Over Child Sexual Abuse Material (Image Credits: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 5:29 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ టెలిగ్రామ్ సోమవారం సరికొత్త చిక్కుల్లో పడింది. అయితే అది కేవలం కొన్ని గంటలకే పరిమితమైంది. పావెల్ దురోవ్ నేతృత్వంలోని ఈ అప్లికేషన్‌లో 'చైల్డ్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ మెటీరియల్' (బాల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్) నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించే కంటెంట్ ఉన్నట్లు టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ గుర్తించింది. దీంతో యాప్ స్టోర్ నుంచి టెలిగ్రామ్‌ను తాత్కాలికంగా తొలగించింది.

అమెరికా, భారతదేశం, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్‌తో సహా పలు దేశాల్లోని యాప్ స్టోర్‌లలో ఈ యాప్ అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. అయితే, అప్పటికే టెలిగ్రామ్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్న వినియోగదారులు దానిని ఎప్పటిలాగే ఉపయోగించుకోగలిగారు.

యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి తమ యాప్‌ను తొలగించడంపై టెలిగ్రామ్ స్పందిస్తూ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా.. "నేను అంతమయ్యాననే వార్తలు చాలా అతిశయోక్తిగా ఉన్నాయి" అంటూ ఒక చమత్కారమైన పోస్ట్‌ను షేర్ చేసింది. యాప్ తొలగింపునకు గల కారణాలపై టెలిగ్రామ్ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయనప్పటికీ, మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ అప్లికేషన్ మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.

యాప్ పునరుద్ధరణ అనంతరం యాపిల్ మీడియాకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. బాల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్ కారణంగానే ఈ నిషేధం విధించినట్లు పేర్కొంది. డెవలపర్ ఆ వివాదాస్పద కంటెంట్‌ను "వెంటనే" తొలగించి, దానికి బాధ్యుడైన వినియోగదారుడిని బ్యాన్ చేయడంతో యాప్‌ను తిరిగి యాప్ స్టోర్‌లోకి తెచ్చినట్లు యాపిల్ స్పష్టం చేసింది.

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