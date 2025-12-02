ETV Bharat / technology

యాపిల్ సంస్థలో కీలక పరిణామం- కొత్త AI చీఫ్​గా అమర్ సుబ్రమణ్య- అసలేం జరిగిందంటే?

యాపిల్ AI వైస్ ప్రెసిడెంట్​గా అమర్- జాన్ ఎందుకు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది?

Apple has made a major change in its AI department, appointing Amar Subramanya as the new AI head.
Apple has made a major change in its AI department, appointing Amar Subramanya as the new AI head. (Photo credit: AP News)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 8:55 PM IST

Hyderabad: అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ జట్టులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కంపెనీ AI అధిపతి జాన్ జియానాండ్రియా తన పదవిని వదులుకుంటున్నారు. 2018లో యాపిల్‌లో చేరిన ఆయన స్మార్ట్ అసిస్టెంట్ "సిరి"ని మరింత తెలివిగా మార్చడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. అయితే నివేదికల ప్రకారం, AI అసిస్టెంట్ "సిరి" కంపెనీ అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. దీంతో జాన్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి వస్తోందని తెలుస్తోంది. ఈ బాధ్యతలను కంపెనీ ప్రఖ్యాత భారతీయ సంతతికి చెందిన పరిశోధకుడు అమర్ సుబ్రమణ్యకు అప్పగిస్తోంది.

ఈ మేరకు యాపిల్ తన న్యూస్ రూమ్​లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా అమర్ సుబ్రమణ్య తమ కొత్త AI వైస్ ప్రెసిడెంట్​గా విధులు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. అమర్ గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్‌లో AI కార్పొరేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేశారు. జెమిని అసిస్టెంట్​ కోసం ఇంజనీరింగ్ హెడ్‌గా 16 సంవత్సరాలు గూగుల్‌లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. ఇప్పుడు యాపిల్‌లో AI మోడల్ డెవలప్‌మెంట్, మెషిన్ లెర్నింగ్ రీసెర్చ్, AI భద్రతకు పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తున్నారు. దీనిపై మాకోస్, iOSతో పాటు కంపెనీ సాఫ్ట్‌వేర్ హెడ్ అయిన క్రెయిగ్ ఫెడెరిఘికి నేరుగా నివేదిస్తారు.

జాన్ ఎందుకు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది?: పైన చెప్పినట్లుగా, యాపిల్ "సిరి"తో ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగలేకపోయింది. గత కొన్ని నెలల్లో రెండు మేజర్ సిరి అప్డేట్​లు వచ్చాయి. కొత్త, వ్యక్తిగతీకరించిన సిరిని అభివృద్ధి చేయడానికి "ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సమయం" పడుతోందని యాపిల్ స్వయంగా మార్చిలో అంగీకరించింది.

John joined Apple in 2018 and his primary responsibility was to make Apple's smart assistant, Siri, even smarter.
John joined Apple in 2018 and his primary responsibility was to make Apple's smart assistant, Siri, even smarter. (Photo credit: X/@sunnysharmaHP37)

బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక కూడా యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ జాన్‌పై నమ్మకం కోల్పోయారని పేర్కొంది. తత్ఫలితంగా, విజన్ ప్రో బృందానికి నాయకత్వం వహించిన మైక్ రాక్‌వెల్‌కు సిరి ప్రాజెక్ట్ బాధ్యత అప్పగించారు. జాన్ ఇప్పుడు కొంతకాలం యాపిల్‌లో కన్సల్టెంట్‌గా ఉండి, ఆ తర్వాత 2026 వసంతకాలంలో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు.

అమర్ సుబ్రమణ్య నుంచి యాపిల్ ఏం ఆశిస్తుంది?: అమర్ ఉత్పత్తి-కేంద్రీకృత AI అనుభవం భవిష్యత్తులో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు కీలకంగా ఉంటుందని యాపిల్ చెబుతోంది. ఆయన ఇప్పుడు తన పనిపై మాకోస్, iOSతో పాటు మొత్తం సాఫ్ట్‌వేర్ విభాగాన్ని పర్యవేక్షించే క్రెయిగ్ ఫెడెరిఘికి నేరుగా నివేదిస్తారు. యాపిల్ వచ్చే ఏడాది వసంతకాలంలో సిరి అప్‌గ్రేడ్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. కొన్ని ఫీచర్లను రన్ చేసేందుకు కంపెనీ.. గూగుల్ జెమిని మోడల్ కస్టమ్ వెర్షన్‌ను ఉపయోగించవచ్చని కూడా పోర్ట్‌లు సూచిస్తున్నాయి.

Amar Subramanya will report directly to Craig Federighi, who oversees macOS, iOS, and the entire software division.
Amar Subramanya will report directly to Craig Federighi, who oversees macOS, iOS, and the entire software division. (Photo credit: X/@sunnysharmaHP37)

The entire transformation at a glance:

shiftOldNew
AI HeadJohn GiannandreaAmar Subramanya
Siri Development HeadJohn GiannandreaMike Rockwell
AI ReportingIt used to be directly with Tim Cook.Now Craig Federighi will have to
Siri launch timeline2024 planNow Spring 2025

