యాపిల్ సంస్థలో కీలక పరిణామం- కొత్త AI చీఫ్గా అమర్ సుబ్రమణ్య- అసలేం జరిగిందంటే?
యాపిల్ AI వైస్ ప్రెసిడెంట్గా అమర్- జాన్ ఎందుకు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది?
Published : December 2, 2025 at 8:55 PM IST
Hyderabad: అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ జట్టులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కంపెనీ AI అధిపతి జాన్ జియానాండ్రియా తన పదవిని వదులుకుంటున్నారు. 2018లో యాపిల్లో చేరిన ఆయన స్మార్ట్ అసిస్టెంట్ "సిరి"ని మరింత తెలివిగా మార్చడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. అయితే నివేదికల ప్రకారం, AI అసిస్టెంట్ "సిరి" కంపెనీ అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. దీంతో జాన్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి వస్తోందని తెలుస్తోంది. ఈ బాధ్యతలను కంపెనీ ప్రఖ్యాత భారతీయ సంతతికి చెందిన పరిశోధకుడు అమర్ సుబ్రమణ్యకు అప్పగిస్తోంది.
ఈ మేరకు యాపిల్ తన న్యూస్ రూమ్లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా అమర్ సుబ్రమణ్య తమ కొత్త AI వైస్ ప్రెసిడెంట్గా విధులు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. అమర్ గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్లో AI కార్పొరేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. జెమిని అసిస్టెంట్ కోసం ఇంజనీరింగ్ హెడ్గా 16 సంవత్సరాలు గూగుల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. ఇప్పుడు యాపిల్లో AI మోడల్ డెవలప్మెంట్, మెషిన్ లెర్నింగ్ రీసెర్చ్, AI భద్రతకు పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తున్నారు. దీనిపై మాకోస్, iOSతో పాటు కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ హెడ్ అయిన క్రెయిగ్ ఫెడెరిఘికి నేరుగా నివేదిస్తారు.
Apple AI chief John Giannandrea is leaving the company. Amar Subramanya from Microsoft is joining to lead AI under Craig Federighi.— Mark Gurman (@markgurman) December 1, 2025
జాన్ ఎందుకు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది?: పైన చెప్పినట్లుగా, యాపిల్ "సిరి"తో ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగలేకపోయింది. గత కొన్ని నెలల్లో రెండు మేజర్ సిరి అప్డేట్లు వచ్చాయి. కొత్త, వ్యక్తిగతీకరించిన సిరిని అభివృద్ధి చేయడానికి "ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సమయం" పడుతోందని యాపిల్ స్వయంగా మార్చిలో అంగీకరించింది.
బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక కూడా యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ జాన్పై నమ్మకం కోల్పోయారని పేర్కొంది. తత్ఫలితంగా, విజన్ ప్రో బృందానికి నాయకత్వం వహించిన మైక్ రాక్వెల్కు సిరి ప్రాజెక్ట్ బాధ్యత అప్పగించారు. జాన్ ఇప్పుడు కొంతకాలం యాపిల్లో కన్సల్టెంట్గా ఉండి, ఆ తర్వాత 2026 వసంతకాలంలో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు.
It’s official: Apple names John Giannandrea its first Chief of Machine Learning and AI Strategy on its website. pic.twitter.com/P01QWg7p4a— Mark Gurman (@markgurman) July 10, 2018
అమర్ సుబ్రమణ్య నుంచి యాపిల్ ఏం ఆశిస్తుంది?: అమర్ ఉత్పత్తి-కేంద్రీకృత AI అనుభవం భవిష్యత్తులో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్కు కీలకంగా ఉంటుందని యాపిల్ చెబుతోంది. ఆయన ఇప్పుడు తన పనిపై మాకోస్, iOSతో పాటు మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ విభాగాన్ని పర్యవేక్షించే క్రెయిగ్ ఫెడెరిఘికి నేరుగా నివేదిస్తారు. యాపిల్ వచ్చే ఏడాది వసంతకాలంలో సిరి అప్గ్రేడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. కొన్ని ఫీచర్లను రన్ చేసేందుకు కంపెనీ.. గూగుల్ జెమిని మోడల్ కస్టమ్ వెర్షన్ను ఉపయోగించవచ్చని కూడా పోర్ట్లు సూచిస్తున్నాయి.
The entire transformation at a glance:
|shift
|Old
|New
|AI Head
|John Giannandrea
|Amar Subramanya
|Siri Development Head
|John Giannandrea
|Mike Rockwell
|AI Reporting
|It used to be directly with Tim Cook.
|Now Craig Federighi will have to
|Siri launch timeline
|2024 plan
|Now Spring 2025