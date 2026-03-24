యాపిల్ WWDC 2026 ఈవెంట్ ముహూర్తం ఖరారు- ఈసారి iOS 27 నుంచి 'సిరి' వరకు మార్పులు?

యాపిల్ తన WWDC 2026 ఈవెంట్ తేదీలను ప్రకటించింది. ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ AI, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగాల్లోని పురోగతిని ప్రదర్శించనుంది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 1:14 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన వార్షిక వరల్డ్‌వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC 2026)ను జూన్ 8న నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. జూన్​ 12 వరకు కొనసాగనున్న ఈ కార్యక్రమం మొదటి రోజు యాపిల్ పార్క్‌లో ఒక కీలకోపన్యాసంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని యాపిల్ డెవలపర్ యాప్, వెబ్‌సైట్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో వీక్షించవచ్చు.

ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించనున్నప్పటికీ, కొంతమంది డెవలపర్లు, విద్యార్థులకు కుపెర్టినోలోని యాపిల్ పార్క్‌లో వ్యక్తిగతంగా పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. యాపిల్ ఇటీవలే ప్రారంభించిన వార్షిక గ్లోబల్ కాంపిటీషన్​ "స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్ 2026" విజేతలను మార్చి 26న ప్రకటించనున్నారు. వీరిలో 50 మంది ప్రత్యేక విజేతలకు తమతో మూడు రోజుల పాటు స్పెషల్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందించేందుకు యాపిల్ పార్క్‌కు ఆహ్వానం పలకనున్నారు.

ఇకపోతే WWDC 2026లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లోని పురోగతులు, కొత్త డెవలపర్ టూల్స్‌ను ప్రదర్శించనున్నట్లు యాపిల్ వెల్లడించింది. డెవలపర్లు తమ అప్లికేషన్లలో ఏకీకృతం చేసుకోగలిగే, ఫీచర్లు, సాంకేతికతల గురించిన వివరాలను కంపెనీ అందిస్తుంది.

iOS 27 నుంచి స్మార్ట్​ సిరి వరకు: WWDC 2026లో యాపిల్ తన కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లను ఆవిష్కరించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. వీటిని iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27గా వ్యవహరిస్తారు. అయితే, ఈసారి అత్యంత కీలకమైన వార్త "సిరి"కి సంబంధించిన ఒక భారీ అప్‌గ్రేడ్ చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది.

నివేదికల ప్రకారం, యాపిల్ "Campos" అనే కోడ్ నేమ్​తో ఒక కొత్త వెర్షన్ చాట్‌బాట్‌పై పనిచేస్తోంది, ఈ అప్‌డేట్ "సిరి"ని పూర్తిగా ఇంటరాక్టివ్‌గా మార్చగలదు. అంతేకాకుండా, చాట్​జీపీటీ, గూగుల్ జెమిని వంటి AI సేవలతో పోటీపడేలా కూడా దీనిని రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.

iOS 27 మరింత స్థిరంగా: iOS 27తో కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టడం కంటే, సిస్టమ్ స్థిరత్వం, పనితీరుపైనే ప్రధాన దృష్టి ఉంటుందని ఇటీవలి నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. బగ్స్‌ను తగ్గించడానికి, పాత ఐఫోన్ మోడళ్లలో కూడా మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందించడానికి యాపిల్ ఇంజనీర్లు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లోని వివిధ భాగాలను పునఃరూపకల్పన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కొత్త మ్యాక్ మినీ, మ్యాక్ స్టూడియో మోడళ్లు రానున్నాయని అంచనా: WWDC 2026లో కొత్త హార్డ్‌వేర్‌ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, మ్యాక్ మినీ, మ్యాక్ స్టూడియోలను కొత్త M5 సిరీస్ చిప్‌లతో ఆవిష్కరించవచ్చు. ఈ కొత్త చిప్‌లతో వినియోగదారులు M4 సిరీస్‌తో పోలిస్తే 30% వేగవంతమైన CPU పనితీరును, 50% వరకు మెరుగైన గ్రాఫిక్స్ పనితీరును ఆశించవచ్చు.

ఈసారి కూడా AI పైనే దృష్టి: WWDC 2026లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)కి సంబంధించిన కొత్త ఫీచర్లు, టూల్స్‌పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, iOS, macOS, ఇతర యాపిల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కోసం కొత్త అప్‌డేట్‌లు, ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లను పరిచయం చేయవచ్చు. ఇది డెవలపర్‌లు తమ యాప్‌లను మరింత మెరుగుపరచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

