టిమ్ కుక్ చివరి WWDCకి ముహూర్తం ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?
యాపిల్ WWDC 2026 షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్లో సిరి AI అప్గ్రేడ్ నుంచి iOS 27 వరకు పలు కీలక ప్రకటనలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
Apple Announces WWDC 2026 schedule (Photo Credit- Apple)
Published : May 19, 2026 at 12:09 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన వరల్డ్వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC) 2026 షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్ జూన్ 8 నుంచి 12 వరకు జరగనుంది. యాపిల్ CEOగా టిమ్ కుక్ పాల్గొనే చివరి WWDC ఇదే కావడంతో వెలువడే ప్రకటనలపై టెక్ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈసారి ఈవెంట్లో సరికొత్త సిరి అప్డేట్, iOS 27తో పాటు పలు కీలక ప్రకటనలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.