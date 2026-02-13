భారత్లో యాపిల్ మరో షోరూమ్ షురూ- ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?
టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో తన ఆరవ స్టోర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : February 13, 2026 at 5:31 PM IST
Hyderabad: అమెరికా టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో మరో రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించేందుకు జోరుగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముంబయి బోరివాలిలో ప్రారంభించనున్న ఈ స్టోర్ బారికేడ్ను ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 13, 2026)న ఆవిష్కరించింది. ఇది కూడా కంపెనీ ఇటీవల ప్రారంభించిన "నోయిడా", "హెబ్బాల్", "కోరెగావ్ పార్క్" ఎక్స్క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్ల మాదిరిగానే మన జాతీయ పక్షి నెమలి పింఛాల కళాత్మక థీమ్ను కలిగి ఉంది.
యాపిల్ 6వ షోరూమ్ ఓపెనింగ్ ఎప్పుడు?: ఈ కొత్త స్టోర్ ముంబయి నగరంలో యాపిల్ రెండవ, భారత్లో ఆరవ షోరూమ్ కానుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 26న మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు "యాపిల్ బోరివలి" వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
ఇకపోతే యాపిల్ మొట్టమొదటి స్టోర్ 2023లో ముంబయిలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC)లో ఉన్న జియో వరల్డ్ డ్రైవ్ మాల్లో ప్రారంభమైంది. దీన్ని "యాపిల్ BKC" పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఇది ప్రారంభించిన మూడేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు కంపెనీ ఇక్కడ మరో రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
యాపిల్ ఇటీవలే ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో తన ఐదవ రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించింది. డిసెంబర్ 11, 2025న ప్రారంభమైన ఈ స్టోర్ దిల్లీ-NCRలో యాపిల్ రెండవ షోరూమ్. ఇది నోయిడాలోని DLF మాల్లో ఉంది.
భారత్లో యాపిల్ ఇతర స్టోర్లు:
యాపిల్ BKC (ముంబయి): ఈ యాపిల్ స్టోర్ ఏప్రిల్ 18, 2023న జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో ప్రారంభమయింది. ఇది దాదాపు 20,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఇదే మొట్టమొదటి, అతిపెద్ద యాపిల్ స్టోర్.
యాపిల్ సాకేత్ (దిల్లీ): ఈ స్టోర్ను ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ 20, 2023న సెలెక్ట్ సిటీవాక్ మాల్లో ప్రారంభించారు. ఇది దాదాపు 6,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.
యాపిల్ హెబ్బాల్ (బెంగళూరు): ఈ యాపిల్ స్టోర్ను సెప్టెంబర్ 2, 2025న ఫీనిక్స్ మాల్ ఆఫ్ ఆసియాలో ప్రారంభించారు. ఇది సుమారు 8,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి యాపిల్ స్టోర్.
యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్ (పూణే): ఇది పుణేలోని కోపా మాల్ కోరెగావ్ పార్క్లో ఉంది. దీన్ని సెప్టెంబర్ 4, 2025న ప్రారంభించారు. ఇది సుమారు 10,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.