CMA ఎఫెక్ట్- యాపిల్, గూగుల్ యాప్ స్టోర్ సిస్టమ్లో కీలక మార్పులు!
యాప్ స్టోర్లలో నిష్పాక్షికత, పారదర్శకతను మెరుగుపరచడానికి యాపిల్, గూగుల్ సంస్థలు అంగీకరించాయి.
Published : February 11, 2026 at 5:38 PM IST
Hyderabad: యాప్ మార్కెట్కు సంబంధించి బ్రిటన్లో కీలక అడుగు పడింది. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ పోటీ నియంత్రణ సంస్థ "కాంపిటీషన్ అండ్ మార్కెట్స్ అథారిటీ" (CMA) టెక్ కంపెనీలు యాపిల్, గూగుల్ను తమ యాప్ స్టోర్ సిస్టమ్లలో గణనీయమైన మార్పులు చేయాల్సిందిగా కోరింది.
ఈ రెండు కంపెనీలు మొబైల్ యాప్ మార్కెట్పై బలమైన నియంత్రణను కలిగి ఉన్నాయని, ఇతర యాప్ డెవలపర్లు సమాన స్థాయిని పొందకుండా నిరోధించాయని CMA విశ్వసిస్తోంది. ఈ కారణంగా, అక్టోబర్ 2025లో CMA యాపిల్, గూగుల్ సంస్థలకు "స్టేటజిక్ మార్కెట్ స్టేటస్"ను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం ఈ కంపెనీలు సంస్కరణలను అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపెనీలు నాలుగు ప్రధాన మార్పులపై అంగీకరించాయి. అవి:
- మొదటి మార్పు యాప్ సమీక్ష వ్యవస్థకు సంబంధించినది. థర్డ్-పార్టీ యాప్లను ఇప్పుడు పారదర్శకంగా, న్యాయంగా, వివక్షత లేని పద్ధతిలో సమీక్షించాలి. దీనర్థం యాపిల్, గూగుల్ ఇకపై తమ సొంత యాప్లకు ప్రాధాన్యత నివ్వకుండా వాటిని ఇతర డెవలపర్ల యాప్లతో సమానంగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.
- రెండవ మార్పు యాప్ ర్యాంకింగ్కు సంబంధించినది. యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్లో యాప్ స్థానం ఇప్పుడు న్యాయంగా, నిష్పాక్షికంగా నిర్ణయించాలి. ఇది చిన్నపాటి, కొత్త డెవలపర్లకు కూడా ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
- మూడవ మార్పు డేటా భద్రతకు సంబంధించినది. ఇక్కడ యాప్ సమీక్షల సమయంలో థర్డ్-పార్టీ డెవలపర్ల నుంచి సేకరించిన సమాచార దుర్వినియోగానికి తావులేదు. అంటే కంపెనీలు ఆ డేటాను తమ సొంత ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించుకోలేవు.
- నాలుగో, అత్యంత కీలక మార్పు యాపిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కు సంబంధించినది. యాపిల్ డెవలపర్లకు తన సిస్టమ్ ఫీచర్లకు ఈజీ యాక్సెస్ను అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇది విభిన్న యాప్లు మెరుగ్గా పనిచేయడానికి, పరస్పర సామర్థ్యాన్ని (interoperability) ప్రోత్సహించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ నిబద్ధతలను పర్యవేక్షిస్తామని, కాలానుగుణంగా ప్రజా నివేదికలను జారీ చేస్తామని CMA స్పష్టంగా పేర్కొంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే నిబంధనలు పాటించని పక్షంలో కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం లేకపోలేదు. UK యాప్ పరిశ్రమ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గణనీయంగా దోహదపడుతోంది. ఇది GDPలో సుమారు 1.5% ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సుమారు 4,00,000 (4 లక్షల) మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఫైనాన్స్, గేమింగ్, టెక్నాలజీ వంటి అనేక రంగాలు దీనిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
అటువంటి ఈ డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా, పోటీతత్వంతో ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. ఈ మార్పులు UK యాప్ మార్కెట్ను మరింత పారదర్శకంగా, సమతుల్యంగా, నూతన ఆవిష్కరణలకు అనుకూలంగా మారుస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇది డెవలపర్లకు సమాన స్థాయిని, వినియోగదారులకు మెరుగైన ఎంపికలను అందిస్తుంది.