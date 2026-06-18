యాపిల్ లవర్స్కు షాక్.. ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ ధరలు పెరిగే ఛాన్స్!
యాపిల్ ప్రియులకు అలర్ట్! ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ కొనే ప్లాన్ ఉంటే వెంటనే త్వరపడండి. ధరలను పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు సీఈవో టిమ్ కుక్ సంకేతాలిచ్చారు.
Published : June 18, 2026 at 6:33 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 6:39 PM IST
New Delhi: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డేటా సెంటర్ల నుంచి మెమరీ, స్టోరేజ్ చిప్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరగడంతో.. వాటి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల వల్ల కంపెనీ లాభాల మార్జిన్పై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోందని తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి.
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పత్రిక 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్'తో యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ మాట్లాడుతూ.. కాంపోనెంట్స్ (విడిభాగాల) తయారీ ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయని, ఈ అదనపు భారాన్ని కంపెనీ ఇకపై పూర్తిగా భరించలేదని స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల పెరిగిన భారంలో కొంత భాగాన్ని వినియోగదారులపై వేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"దురదృష్టవశాత్తూ ధరలు పెరగడం అనివార్యం. పెరిగిన ఖర్చుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి, మా కస్టమర్లపై భారం పడకుండా చూడటానికి చాలా ప్రయత్నించాం. కానీ, ప్రస్తుత పరిస్థితి మా నియంత్రణ దాటిపోయింది" అని టిమ్ కుక్ వెల్లడించారు.
గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ సప్లై చైన్పై AI ఆధారిత డిమాండ్ చూపిస్తున్న ప్రభావంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నెలకొన్న వేళ యాపిల్ సీఈవో నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం గమనార్హం. మెమరీ చిప్లకు డిమాండ్ ఇలాగే పెరుగుతూపోతే రాబోయే రోజుల్లో కస్టమర్లపై ధరల భారం పడటమే కాకుండా, సప్లైలో కూడా అంతరాయాలు ఏర్పడవచ్చని ఆటోమొబైల్ సంస్థలు, రిటైలర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీదారుల సంఘాలు ఇప్పటికే హెచ్చరించాయి.
ఇకపోతే ఈ ధరల పెరుగుదల ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది? ఎంత శాతం పెరుగుతుంది? లేదా ఏయే యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్పై ఈ ప్రభావం పడుతుంది? అనే విషయాలను మాత్రం టిమ్ కుక్ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు.
సదరు నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఐఫోన్ తయారీ సంస్థకు మెమరీ, స్టోరేజ్ విడిభాగాల కొరత కీలక ఆందోళనగా మారింది. ముఖ్యంగా డైనమిక్ రాండమ్-యాక్సెస్ మెమరీ (DRAM) మార్కెట్లో సరఫరా గణనీయంగా తగ్గింది. చిప్ తయారీ సంస్థలు AI సర్వర్లలో వాడే హై-బ్యాండ్విడ్త్ మెమరీ ఉత్పత్తికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
మెమరీ సరఫరాలో అధిక వాటా AI ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైపు మళ్లుతోందని, దీంతో కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (వినియోగదారుల వస్తువుల) తయారీకి లభ్యత తగ్గుతోందని కుక్ తెలిపారు.
"ఒకవైపు కస్టమర్ల నుంచి డివైజ్లకు డిమాండ్ పెరుగుతుంటే, మరోవైపు సరఫరా ఏమో తక్కువగా ఉంది. దీనికితోడు చిప్ తయారీదారులు భారీగా ధరలను పెంచుకుంటూ పోతున్నారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్ స్థిరంగా ఉండాలంటే మెమరీ ధరలు, సరఫరా త్వరలోనే సహేతుకమైన స్థాయికి రావాల్సిన అవసరం ఉందని కుక్ అభిప్రాయపడ్డారు.