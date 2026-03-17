1.5 రెట్లు మెరుగైన ANCతో యాపిల్ కొత్త ఎయిర్పాడ్స్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
H2 చిప్, మెరుగైన ANC, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫీచర్లతో యాపిల్ "ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2" విడుదలయ్యాయి.
Published : March 17, 2026 at 3:24 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో తన కొత్త "ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2"ను విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీకి చెందిన H2 చిప్తో పనిచేస్తుంది. మునుపటి తరం ఎయిర్పాడ్ మ్యాక్స్తో పోలిస్తే 1.5 రెట్లు మెరుగైన యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC) ఫీచర్తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో తొలిసారిగా అడాప్టివ్ ఆడియో, కన్వర్సేషన్ అవేర్నెస్, వాయిస్ ఐసోలేషన్, లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ వంటి ఫీచర్లను ఏకీకృతం చేసినట్లు యాపిల్ పేర్కొంది.
ఈ "ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2" పాడ్కాస్టర్లు, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సరికొత్త హెడ్ఫోన్లు, వినియోగదారులు తమ సృజనాత్మక సామర్థ్యాలను వెలికితీయడానికి, కొత్త ఫీచర్లను ఉపయోగించి స్టూడియో క్వాలిటీలో ఆడియో రికార్డింగ్లను రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తాయని యాపిల్ పేర్కొంది.
ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2 ధర, లభ్యత: భారత మార్కెట్లో "ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2" ధర రూ. 67,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ హెడ్ఫోన్లు మిడ్నైట్, స్టార్లైట్, బ్లూ, పర్పుల్, ఆరెంజ్ అనే ఐదు రంగులలో లభిస్తాయి. ఇవి భారత్ సహా 30కి పైగా దేశాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సేల్ వివరాలు: ఆసక్తి ఉన్నవారు మార్చి 25, 2026 నుంచి వీటిని యాపిల్ అధికారిక వెబ్సైట్ (apple.com/in) లేదా యాపిల్ స్టోర్ యాప్ ద్వారా ఈ "ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2"ని ఆర్డర్ చేయొచ్చు. వినియోగదారులు తమకు సమీపంలో ఉన్న యాపిల్ రిటైల్ స్టోర్ను సందర్శించి తమ ఆర్డర్లను స్వయంగా పికప్ చేసుకోవచ్చు.
అదనంగా, యాపిల్ ఈ "ఎయిర్పాడ్స్ మాక్స్ 2" కోసం యాపిల్కేర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్లను కూడా అందిస్తోంది. వినియోగదారులు సింగిల్ ఉత్పత్తి కోసం యాపిల్కేర్+ ప్లాన్ను లేదా మల్టిపుల్ ఉత్పత్తులను రక్షించుకోవడానికి యాపిల్కేర్ వన్ (కేవలం USలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది) ప్లాన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ రెండు ప్లాన్లలోనూ యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ (drops, spills), తెఫ్ట్/లాస్ ప్రొటెక్షన్ రక్షణ, బ్యాటరీ రీప్లేస్మెంట్ సర్వీస్, యాపిల్ నిపుణుల నుంచి 24/7 సపోర్ట్ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
అంతేకాకుండా, "ఎయిర్పాడ్స్ మ్యాక్స్ 2" కొనుగోలుతో కొత్త సబ్స్క్రైబర్లు మూడు నెలల పాటు యాపిల్ మ్యూజిక్ను ఉచితంగా పొందవచ్చు.