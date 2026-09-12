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ఆంత్రోపిక్‌లో ఏం జరుగుతోంది? ఒకవైపు భద్రతా నివేదిక.. మరోవైపు టాప్ రీసెర్చర్ల వరుస రాజీనామాలు!

ఒకవైపు 154 పేజీల భద్రతా నివేదికతో ఆంత్రోపిక్ డిఫెన్స్‌లోకి దిగితే, మరోవైపు ఇద్దరు టాప్ సేఫ్టీ రీసెర్చర్ల వరుస రాజీనామాలు, సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్‌పై వారి ఘాటు హెచ్చరికలు AI ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్నాయి.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 4:32 PM IST

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Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో ఒకేసారి వెలుగుచూసిన రెండు సంచలన పరిణామాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అమెరికన్ AI సంస్థ ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) చుట్టూనే ఈ రెండు ఘటనలు తిరుగుతుండటం విశేషం.

ఒకవైపు కంపెనీ తన క్లాడ్ ఏఐ (Claude AI) మోడల్ దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకుంటున్నట్లు సేఫ్టీ రిపోర్టులను విడుదల చేస్తుండగా, మరోవైపు అదే సంస్థకు చెందిన కీలక భద్రతా నిపుణులు రాజీనామా చేస్తూ 'సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్' (మానవుల కంటే అత్యంత శక్తివంతమైన AI) వల్ల రాబోయే ముప్పుల గురించి తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. కంపెనీల భద్రతా వాదనలకు, నిపుణుల ఆందోళనలకు అస్సలు పొంతన లేకపోవడంతో AI పరిశ్రమ భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

1. ఆంత్రోపిక్ సేఫ్టీ క్లెయిమ్ (Anthropic's Safety Claim):

ఆంత్రోపిక్ సంస్థ తన ప్రతిష్టను, భద్రతా విధానాలను బలపరుచుకోవడానికి కంపెనీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా 154 పేజీల ఒక సమగ్ర 'థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్' (Threat Intelligence Report)ను సెప్టెంబర్ 10న విడుదల చేసింది. ఈ నివేదిక ద్వారా "మేము సురక్షితంగా ఉన్నాం.. ముప్పులను సమర్థంగా అడ్డుకుంటున్నాం" అనే బలమైన సందేశాన్ని ప్రపంచానికి అందించాలని కంపెనీ ప్రయత్నించింది.

ఈ నివేదికలోని కీలకమైన అంశాలు ఇవే:

  • దుర్వినియోగ ప్రయత్నాల గుర్తింపు: డిసెంబర్ 2025 నుంచి ఆగస్టు 2026 మధ్య కాలంలో క్లాడ్ (Claude) AI మోడల్‌ను వివిధ దేశాలకు చెందిన హ్యాకర్లు, సైబర్ నేరగాళ్లు, కొన్ని ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న గ్రూపులు తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేయడానికి (Influence Operations), సైబర్ దాడులకు, నిఘా (Surveillance) కోసం ఉపయోగించాలని చూశారని కంపెనీ వెల్లడించింది.
  • బయోవెపన్స్ ముప్పు (Biological Weapons): ఈ నివేదికలో బయోలాజికల్ ఆయుధాల తయారీకి సంబంధించిన ముప్పులను అత్యంత తీవ్రమైనదిగా కంపెనీ పేర్కొంది. శాస్త్రవేత్తలు క్లాడ్ మోడల్‌ను ప్రమాదకరమైన వైరస్‌లను మరింత శక్తివంతం చేసే 'గెయిన్-ఆఫ్-ఫంక్షన్' (Gain-of-function) రీసెర్చ్ వంటి పనులకు, బయో-ఆయుధాల అభివృద్ధికి సాయపడేలా ఉపయోగించిన 5 నిర్దిష్ట కేసులను (Case Studies) కంపెనీ బహిరంగపరిచింది.
  • కఠినమైన చర్యలు: ఈ రకమైన అన్ని ప్రమాదకర ప్రయత్నాలను తాము విజయవంతంగా గుర్తించి, సంబంధిత అకౌంట్లను బ్లాక్ చేశామని ఆంత్రోపిక్ స్పష్టం చేసింది. సంప్రదాయ ఆయుధాల సాఫ్ట్‌వేర్ తయారీ ప్రయత్నాలను నిలిపివేసి, అవసరమైన చోట సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ అధికారులతో, ఇతర AI సంస్థలతో పంచుకున్నట్లు తెలిపింది.
  • అంతర్గత పొరపాట్ల అంగీకారం: అయితే, ఈ భద్రతా క్లెయిమ్స్ మధ్యలోనే.. అంతర్గత సేఫ్టీ టెస్టింగ్‌ల సమయంలో క్లాడ్ వంటి అధునాతన మోడళ్లు పొరపాటున ఇంటర్నెట్‌కు కనెక్ట్ అయి, స్వయంప్రతిపత్తితో (Autonomously) బయటి కంప్యూటర్ నెట్‌వర్క్‌లను హ్యాక్ చేసిన సంఘటనలను కూడా కంపెనీ అంగీకరించాల్సి వచ్చింది.

2. ఉద్యోగుల ఆందోళనలు & వరుస రాజీనామాలు: కంపెనీ అన్నీ బాగున్నాయని చెప్తున్నప్పటికీ, ఆంత్రోపిక్‌లో కీలకమైన సేఫ్టీ విభాగాల్లో పనిచేసే పరిశోధకులు వరుసగా రాజీనామాలు చేస్తూ బయటకు వస్తున్నారు.

జాకబ్ కాక్సన్ (Jacob Coxon) హెచ్చరిక: ఆంత్రోపిక్‌లో ప్రీ-ట్రైనింగ్ రీసెర్చర్‌గా పనిచేసిన జాకబ్ కాక్సన్ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తూ ఆంత్రోపిక్, దాని ప్రత్యర్థి సంస్థ OpenAI రెండూ బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. రెండు సంస్థలూ 'సెల్ఫ్-ఇంప్రూవింగ్ సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్' సాధించే క్రమంలో మానవాళి ప్రాణాలతో జూదం ఆడుతున్నాయని జాకబ్ కాక్సన్ 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

జో బెంటన్ (Joe Benton) రాజీనామా: ఆంత్రోపిక్ 'స్కేలబుల్ ఓవర్‌సైట్' (Scalable Oversight) టీమ్ మేనేజర్‌గా పనిచేసిన జో బెంటన్ కూడా కొద్దిరోజుల క్రితమే రాజీనామా చేశారు. మానవుల కంటే అత్యంత తెలివైన యంత్రాలను తయారు చేయడానికి కంపెనీలు పడుతున్న విపరీతమైన పోటీ (Race) వల్ల మానవాళి మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లవచ్చని 'X' పోస్ట్ ద్వారా ఆయన హెచ్చరించారు.

"నేను రెండు వారాల క్రితం ఆంత్రోపిక్ సేఫ్టీ టీమ్‌ను వీడాను. ఎందుకు వీడానో చెప్పడానికి ఇదే సరైన సమయం అని భావిస్తున్నాను. AI కంపెనీలు మానవుల కంటే చాలా తెలివైన యంత్రాలను (Superintelligent Machines) తయారు చేయడానికి పోటీ పడుతున్నాయి. దీని వల్ల వచ్చే ముప్పుల నుంచి బహుశా మనం మనుగడ సాగించలేకపోవచ్చు (We may not survive this)..." - జో బెంటన్

జాకబ్ కాక్సన్ సెప్టెంబర్ 9న తన రాజీనామాను ప్రకటించగా, జో బెంటన్ సెప్టెంబర్ 12న ఆ వార్తను పంచుకున్నారు. అయితే ఈ రెండు పరిణామాల మధ్యలో, అంటే సెప్టెంబర్ 10న ఆంత్రోపిక్ తన 154 పేజీల సమగ్ర 'థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్'ను విడుదల చేయడం గమనార్హం.

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ANTHROPIC RESIGNATION NEWS
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