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'కంట్రోల్ తప్పుతున్న కృత్రిమ మేధస్సు- 2030 నాటికి సర్వనాశనమే': ఆంత్రోపిక్ పరిశోధకుడి సంచలన రాజీనామా!

కంట్రోల్ తప్పుతున్న కృత్రిమ మేధస్సు మానవాళికి పెను ముప్పుగా మారనుందంటూ యాంత్రోపిక్ టాప్ రీసెర్చర్ జాకబ్ కాక్సన్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు టెక్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: File/AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 12:11 PM IST

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Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో తీవ్ర కలకలం రేగుతోంది. ప్రముఖ AI పరిశోధనా సంస్థ ఆంత్రోపిక్ (Anthropic)కు చెందిన టాప్ రీసెర్చర్ జాకబ్ కాక్సన్ (Jacob Coxon) తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అభివృద్ధిలో అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం లేదని, ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో మానవ నియంత్రణను దాటిపోయే ప్రమాదం ఉందంటూ ఆయన తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సంచలన పరిణామానికి సంబంధించిన కీలక వివరాలు:

  • మానవాళి ప్రాణాలతో జూదం: ఓపెన్ఏఐ (OpenAI), ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) సంస్థలు రెండూ 'సెల్ఫ్-ఇంప్రూవింగ్ సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్' సాధించే క్రమంలో మానవాళి ప్రాణాలతో జూదం ఆడుతున్నాయని జాకబ్ కాక్సన్ 'X' (ట్విటర్) వేదికగా తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ దశాబ్దం ముగిసేలోపు AI మనల్ని పూర్తిగా అంతం చేయగలదని దీనిని తయారుచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలే స్వయంగా నమ్ముతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు
  • పోటీలో పడి భద్రతను విస్మరిస్తున్నారు: దాదాపు మూడేళ్లపాటు ఓపెన్ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ సంస్థలలో మోడల్స్ ట్రైనింగ్ రీసెర్చర్‌గా పనిచేసిన జాకబ్, ఈ రెండు కంపెనీలు భద్రత (AI Safety) కంటే ఒకరినొకరు అధిగమించి అత్యంత అధునాతన మోడల్‌ను మార్కెట్లోకి తేవడంపైనే దృష్టి పెట్టాయని విమర్శించారు.
  • నియంత్రణ దాటిన మోడల్స్: ఈ ఏడాది వేసవిలో ఓపెన్ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ మోడల్స్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ (పరిమిత పరీక్షా పరిధి) పరిమితులను దాటుకుని, వాస్తవ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్‌లోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించి (Unauthorized Access) తీవ్ర కలకలం సృష్టించాయి. AI మోడల్స్ 'రోగ్' (నియంత్రణ కోల్పోవడం)గా మారితే సమాజానికి ఎంత పెద్ద ముప్పు వాటిల్లుతుందో ఈ ఘటనలు మరోసారి స్పష్టం చేశాయి. దీనితో రెండు కంపెనీలు మరిన్ని రక్షణ చర్యలు (Guardrails), పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసే వరకు కొన్ని రకాల మూల్యాంకనాలను (Evaluations) తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

మరింత జాగ్రత్త అవసరమంటున్న గ్లోబల్ లీడర్స్: AI సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో.. అమెరికాలోని పలువురు ప్రముఖులతో పాటు ప్రపంచ దేశాల నేతలు మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని పిలుపునిచ్చారు. వీరికి మద్దతుగా ఈ వారంలోనే ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) మానవ హక్కుల అధిపతి వోల్కర్ టర్క్ కూడా స్పందిస్తూ.. "పరిస్థితి చేతులు దాటిపోకముందే AI భద్రత, రక్షణపై అంతర్జాతీయంగా అత్యంత కఠినమైన నిబంధనలను తీసుకురావాలి" అని స్పష్టం చేశారు.

దేనినీ తక్కువ అంచనా వేయకండి- జాకబ్ హెచ్చరిక: "ఈ టెక్నాలజీ శక్తులను ఎవరూ తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఇవి త్వరలోనే మానవాతీత వ్యవస్థలుగా (Superhuman Systems) మారబోతున్నాయి. ఇవి దేనినైనా హ్యాక్ చేయగలవు, ఏ రంగాన్నైనా రాత్రికి రాత్రే పూర్తిగా మార్చేయగలవు, అలాగే వాస్తవ ప్రపంచంలో అధికారాన్ని, వనరులను కూడా సంపాదించుకోగలవు. ఈ రంగాలలో జరుగుతున్న అసాధారణ ప్రగతిని మనమంతా చూస్తూనే ఉన్నాం, ఈ వేగం ఎక్కడా తగ్గడం లేదు" అని జాకబ్ కాక్సన్ హెచ్చరించారు.

ఓవర్‌నైట్‌లో 100 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన జాకబ్ ఎక్స్ (X) పోస్ట్‌లు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ వర్గాల్లో పెను సంచలనంగా మారాయి.

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