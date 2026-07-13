ఆంథ్రోపిక్ కీలక నిర్ణయం- జులై 19 వరకు 'క్లాడ్ ఫేబుల్ 5' ఫ్రీ యాక్సెస్!
ఏఐ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్! పెయిడ్ సబ్స్క్రైబర్ల కోసం 'క్లాడ్ ఫేబుల్ 5' ఉచిత వినియోగ గడువును జులై 19, 2026 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ఆంథ్రోపిక్ ప్రకటించింది.
Published : July 13, 2026 at 4:16 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సంస్థ ఆంథ్రోపిక్ తమ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'క్లాడ్ ఫేబుల్ 5' ఉచిత వినియోగ గడువును మరోసారి పొడిగించింది. పెయిడ్ సబ్స్క్రైబర్ల కోసం ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ను 2026 జులై 19 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. గత ఐదు వారాల వ్యవధిలో ఈ గడువును పొడిగించడం ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం.
ఈ ప్రమోషన్ సమయంలో ప్రో (Pro), మాక్స్ (Max), టీమ్ (Team), ప్రీమియం ఎంటర్ప్రైజ్ (Enterprise) ప్లాన్ల సబ్స్క్రైబర్లు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా 'Claude Fable 5'ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓపెన్ఏఐ వంటి ప్రత్యర్థుల నుంచి పోటీ తీవ్రతరం కావడం, అదే సమయంలో కంప్యూటింగ్ మౌలిక వనరులపై ఒత్తిడి పెరగడం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో ఆంథ్రోపిక్ ఈ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. తాజా పొడిగింపుతో ఏఐ వినియోగదారులు, డెవలపర్లకు తమ ప్రాజెక్ట్ల కోసం ఈ అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ను ఉచితంగా పరీక్షించుకునేందుకు మరికొంత సమయం లభించినట్లయింది.
We're extending Claude Fable 5 access on all paid plans, as well as keeping Claude Code’s weekly rate limits 50% higher, through July 19.— Claude (@claudeai) July 12, 2026
ఫ్రీ యాక్సెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది?:
ఉపయోగించే విధానం: ఈ ఆఫర్ కోసం వినియోగదారులు ఎలాంటి అదనపు యాక్టివేషన్ కానీ లేదా కూపన్ల రీడీమ్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్హత గల కస్టమర్లు నేరుగా మోడల్ పిక్కర్ (Model Picker) నుంచి 'ఫేబుల్ 5' (Fable 5)ను ఎంచుకుని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
కోటా పరిమితి: దీని కోసం కంపెనీ ఎలాంటి ప్రత్యేక అలవెన్స్ ఇవ్వడం లేదు. ఇది వినియోగదారుల ప్రస్తుత వారపు వినియోగ కోటా (Weekly Usage Quota) పరిమితికి లోబడే పనిచేస్తుంది.
నిబంధనలు: సబ్స్క్రైబర్లు తమ వారపు ప్లాన్ పరిమితిలో గరిష్ఠంగా 50 శాతం వరకు ఈ మోడల్ కోసం వాడుకోవచ్చు. ఆ పరిమితి దాటిన తర్వాతే అదనపు ఆంక్షలు వర్తిస్తాయి.
We're extending Claude Fable 5 access on all paid plans, as well as keeping Claude Code’s weekly rate limits 50% higher, through July 19.— Claude (@claudeai) July 12, 2026
అలాగే ఆంథ్రోపిక్ తన 'క్లాడ్ కోడ్' (Claude Code) వారపు వినియోగ పరిమితిపై 50 శాతం అదనపు పెంపును కూడా జులై 19, 2026 వరకు పొడిగించింది. అయితే, ఇతర క్లాడ్ మోడల్స్ వాడకం కూడా ఈ పరిమితి పరిధిలోకి రావడం వల్ల, కోటా త్వరగా ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉందని డెవలపర్లు గమనించాలి. అదనపు సేవలకు విడిగా క్రెడిట్స్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా ఇతర మోడల్స్కు మారవచ్చు.
We're extending access to Claude Fable 5 on all paid plans through July 12.— Claude (@claudeai) July 7, 2026
వివాదాలు.. ఆంక్షలు.. పొడిగింపుల పర్వం!:
లాంఛ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు 'క్లాడ్ ఫేబుల్ 5' పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. అమెరికా ఆంక్షలతో ఆగిపోయి, మళ్లీ మొదలై, ఇప్పుడు వరుస పొడిగింపులతో కొనసాగుతోంది.
Following conversations with the US government, we’ve updated our cybersecurity safeguards.— Claude (@claudeai) July 1, 2026
The vast majority of coding work is unaffected.
In the near term, the new safeguards will flag a slightly higher fraction of harmless requests than the previous Fable safeguards; we’re…
- తొలి లాంఛ్: మొదట జూన్ 9న దీనిని కేవలం రెండు వారాల ఉచిత ఆఫర్తో లాంఛ్ చేశారు.
- యూఎస్ ప్రభుత్వ నిషేధం: అయితే, లాంఛ్ అయిన కేవలం మూడు రోజులకే అమెరికా ప్రభుత్వ 'ఎగుమతి నియంత్రణ ఉత్తర్వుల' (Export-Control Order) కారణంగా ఈ ఆఫర్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది.
- జులై 1న రీ-లాంచ్: ఈ సమస్య పరిష్కారమైన తర్వాత, జులై 1, 2026న ఆంథ్రోపిక్ ఈ మోడల్ను 50 శాతం పరిమితితో (50 per cent-capped window) మార్కెట్లోకి తిరిగి తీసుకొచ్చింది.
- వరుస పొడిగింపులు: మొదట ఈ ఉచిత ఆఫర్ జులై 7తో ముగియాల్సి ఉంది. కానీ, ఆ తర్వాత దీనిని జులై 12 వరకు పెంచారు. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి పొడిగిస్తూ జులై 19 వరకు ఉచిత యాక్సెస్ అవకాశాన్ని కల్పించారు.