మొదటిసారి ఈ-స్కూటీ కొంటున్నారా?- ఈ మోడల్పై ఓ లుక్కేయండి!
ఆంపేర్ సంస్థ రూ. 69,499 ధరతో 'రియో వివైబి' బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లాంఛ్ చేసింది. 80 కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగిన ఈ మోడల్ను తొలిసారి ఈవీ కొనుగోలు చేసేవారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించారు.
Published : June 22, 2026 at 2:21 PM IST
Hyderabad: మొదటిసారి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (EV) కొనాలనుకునే వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ఆంపేర్ (Ampere) సరికొత్త 'రియో వివైబి' (Reo VYB) మోడల్ను లాంఛ్ చేసింది. తద్వారా కంపెనీ తన ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పోర్ట్ఫోలియోను మరింత విస్తరించింది. మార్కెట్లో ఈ స్కూటర్ ప్రారంభ ధర రూ. 69,499గా ఉంది. ఇది నగరాల్లో తక్కువ దూరాలు ప్రయాణించే వారికి ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబిలిటీ సొల్యూషన్గా నిలుస్తుంది.
ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్రధాన విశేషాలు ఇవే:
టార్గెట్ కస్టమర్స్: మొదటిసారి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (EV) కొనాలనుకునే వారికి, అలాగే నగరాల్లో తక్కువ దూరాలు ప్రయాణించే వారికి ఇది ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ మొబిలిటీ సొల్యూషన్గా నిలుస్తుంది.
ఫ్యామిలీ లైనప్: ఆంపేర్ కంపెనీకి చెందిన ఫ్యామిలీ స్కూటర్ శ్రేణిలో ఈ సరికొత్త 'రియో వివైబి' చేరింది.
పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ: ఇందులో అధునాతన లిథియం ఫెర్రో ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీని సంస్థ ఉపయోగించింది.
రేంజ్ & టాప్ స్పీడ్: ఈ లో-స్పీడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సింగిల్ ఛార్జ్పై గరిష్ఠంగా 80 కిలోమీటర్ల వరకు రైడింగ్ రేంజ్ అందిస్తుంది. అలాగే దీని గరిష్ఠ వేగం (Top Speed) గంటకు 25 కిలోమీటర్లు అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇది లో-స్పీడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ విభాగంలోకి వస్తుంది.
లాంగ్-లైఫ్ LFP బ్యాటరీ: ఇందులో వాడిన లిథియం ఫెర్రో ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీ ప్యాక్.. సాధారణ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీల కంటే ఎక్కువ మన్నికను (Durability), మెరుగైన థర్మల్ స్టెబిలిటీని (వేడిని తట్టుకునే శక్తి) అందిస్తుంది.
1 లక్ష కిలోమీటర్ల లైఫ్: ఈ బ్యాటరీ ఏకంగా 1,00,000 కిలోమీటర్ల వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పనిచేసేలా డిజైన్ చేసినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది.
ట్రూ రైడింగ్ రేంజ్: ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 80 కిలోమీటర్ల నిజమైన (True) మైలేజ్ను ఇస్తుంది. రోజూ ఆఫీసులకు, కాలేజీలకు వెళ్లే వారికి ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది.
హబ్ మోటార్: ఈ స్కూటర్ వెనుక చక్రంలోనే నేరుగా అమర్చిన 'హబ్ మోటార్' (Hub Motor) ద్వారా రన్ అవుతుంది.
రియో VYB ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
కలర్ డిజిటల్ డిస్ప్లే: తక్కువ ధరలో వస్తున్నప్పటికీ, ఇందులో రైడర్ కోసం కలర్ ఎల్సీడీ (Color LCD) డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను అందించారు.
కీ-లెస్ స్టార్ట్: తాళం (Key) అవసరం లేకుండానే స్కూటర్ స్టార్ట్ చేసుకునేందుకు వీలుగా 'కీ ఫాబ్' (Key Fob) సదుపాయం ఉంది.
బ్రేకింగ్ & లైటింగ్: మెరుగైన భద్రత కోసం ముందు వైపు 'డిస్క్ బ్రేక్' ఇచ్చారు. అలాగే రాత్రి ప్రయాణాల కోసం ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్లైట్, వెనుక ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ అమర్చారు.
అధిక స్టోరేజ్ స్పేస్: రోజూవారీ సామాన్లు, సామాగ్రి పెట్టుకోవడానికి సీటు కింద ఏకంగా 24 లీటర్ల అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
స్మూత్ సస్పెన్షన్: ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు డ్యాంపింగ్ సస్పెన్షన్ సెటప్ను అందించారు.
రైడర్ ఫుట్రెస్ట్: కాళ్లు హాయిగా పెట్టుకోవడానికి వీలుగా కంపెనీ అదనపు యాక్సెసరీగా ప్రత్యేక 'రైడర్ ఫుట్రెస్ట్'ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ స్కూటీని నాలుగు రంగులలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- వార్మ్ వైట్
- పాస్టెల్ పర్పుల్
- డార్క్ పర్పుల్
- ఆక్వా మెటాలిక్
ఆంపేర్ రియో VYB వారంటీ వివరాలు: ఈ సరికొత్త 'ఆంపేర్ రియో వివైబి' స్కూటర్పై కంపెనీ 3 సంవత్సరాలు లేదా 30,000 కిలోమీటర్ల వారంటీని అందిస్తోంది.
భారీ సర్వీస్ నెట్వర్క్: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారుల కోసం 400 కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ టచ్పాయింట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
12x7 కస్టమర్ సపోర్ట్: 'ఆంపేర్ కేర్ నెట్వర్క్' (Ampere Care) ద్వారా కస్టమర్లకు వారంలో ఏడు రోజులు, రోజుకు 12 గంటల పాటు ప్రత్యేక కస్టమర్ సపోర్ట్ సదుపాయం లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.