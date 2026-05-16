దేశంలోనే తొలి AAA టైప్-C రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ లాంఛ్- ఇక డిస్పోజబుల్ సెల్స్కు గుడ్బై?
రిమోట్, గడియారంలో పదే పదే సెల్స్ మార్చాల్సిన బాధకు చెక్ పెడుతూ యాంబ్రేన్ దేశంలోనే తొలి AAA టైప్-C రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ "రెనియో AAA"ను లాంఛ్ చేసింది. దీంతోపాటు "రెనియో AA"ని కూడా తీసుకొచ్చింది.
Published : May 16, 2026 at 2:34 PM IST
Hyderabad: యాంబ్రేన్ సంస్థ భారత్లో "రెనియో AA", "రెనియో AAA" అనే రెండు టైప్-C రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీలను లాంఛ్ చేసింది. సంప్రదాయ డిస్పోజబుల్ బ్యాటరీలకు రీయూజబుల్, ఎకో-ఫ్రెండ్లీ ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ రెండు బ్యాటరీలను తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. వీటిలో "రెనియో AAA" దేశంలోనే తొలి AAA టైప్-C రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ అని పేర్కొంది.
ధర ఎంతంటే?: భారత మార్కెట్లో "రెనియో AA" ధర రూ. 499 కాగా, "రెనియో AAA" ధరను రూ. 399గా నిర్ణయించారు. ఈ రెండు బ్యాటరీలు యాంబ్రేన్ అధికారిక వెబ్సైట్, అమెజాన్, దేశవ్యాప్తంగా రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
|మోడల్
|ధర
|లభ్యత
|రెనియో AA (Reneo AA)
|రూ. 499
|Ambrane's official website | Amazon | Leading Retail Stores across India
|రెనియో AAA (Reneo AAA)
|రూ. 399
యాంబ్రేన్ రెనియో శ్రేణి ఫీచర్లు: ఈ రెనియో బ్యాటరీల ప్రత్యేకత టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్. మనం స్మార్ట్ఫోన్లకు వాడే రెగ్యులర్ టైప్-C కేబుల్తోనే వీటిని రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో బ్యాటరీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఛార్జింగ్ డాక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఎమర్జెన్సీలో 10 నిమిషాలు ఛార్జ్ చేస్తే సరిపోతుంది. పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి ఒకటి నుంచి రెండు గంటల సమయం పడుతుంది.
వినియోగం: ఈ కొత్త రెనియో "AA", "AAA" బ్యాటరీలను టీవీ రిమోట్లు, వైర్లెస్ మౌస్, బొమ్మలు, ట్రిమ్మర్లు, కెమెరాలు, స్పీకర్లు, గేమింగ్ కంట్రోలర్లు వంటి రోజువారీ పరికరాలలో వాడుకునేందుకు అనువుగా రూపొందించారు.