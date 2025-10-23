ఉద్యోగుల స్థానంలో రోబోలు- 6 లక్షల ఉద్యోగాలు తొలగించే యోచనలో అమెజాన్
మాయ చేస్తున్న మరమనుషులు- 6 లక్షల ఉద్యోగాలకు ఎసరు
Published : October 23, 2025 at 5:32 PM IST
Hyderabad: టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ ప్రతిరోజూ ఆశ్చర్యకరమైన ఆవిష్కరణలు వెలువడుతున్నాయి. టెక్నాలజీ మానవులకు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ దీనివల్ల ఎంత లాభం ఉందో అంతే నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏఐ రాకతో సాంకేతికలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దాదాపు అన్ని రంగాల్లోకి ఇప్పుడు హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్లు ఊహించిన దానికంటే వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఇది ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద, అత్యంత ప్రసిద్ధ ఇ-కామర్స్ కంపెనీలలో ఒకటైన అమెజాన్ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అమెజాన్ రాబోయే సంవత్సరాల్లో 6 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలను తొలగించి ఆ స్థానంలో రోబోలను నియమించాలని యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు ఓ తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!
న్యూయార్క్ టైమ్స్లోని ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం 2024లో జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో కంపెనీ అగ్ర కార్యనిర్వాహకులలో ఒకరు.. గిడ్డంగి ఆటోమేషన్ కారణంగా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో అమెజాన్ ఇకపై గణనీయమైన సంఖ్యలో మానవులను నియమించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. దీనర్థం అమెజాన్ తన గిడ్డంగులను పూర్తిగా రోబోలకు అప్పగించాలని యోచిస్తోంది.
అమెజాన్ లక్ష్యం ఏంటి?: నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ రోబోటిక్స్ బృందం దాని కార్యకలాపాలలో 75% పూర్తిగా ఆటోమేట్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అంటే రాబోయే సంవత్సరాల్లో గిడ్డంగి కార్యకలాపాల నుంచి ప్యాకేజింగ్ వరకు దాదాపు ప్రతి పనికి రోబోలు బాధ్యత వహిస్తాయి, అవి పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉంటాయి. దీనిపై ఒక శాంపుల్ను కింద అందించిన వీడియోలో చూడొచ్చు.
అమెజాన్ రియాక్షన్: అయితే ఈ విషయంపై అమెజాన్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది. కంపెనీ ప్రతినిధి కెల్లీ నాంటెల్ ఈ నివేదికను తప్పుదారి పట్టించేదిగా అభివర్ణించారు. "ఈ పత్రాలు కంపెనీ మొత్తం వ్యూహాన్ని కాదు, ఒక బృందం దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి" అని ఆమె అన్నారు. అమెజాన్ సెలవు సీజన్ కోసం సుమారు 2 లక్షల 50వేల మందిని నియమిస్తోందని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ 2,50,000 మంది కొత్త నియామకాల్లో ఎంతమందిని పర్మినెంట్ చేస్తారనే దానిపై ఆమె ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
Amazon now has over 750,000 robots deployed— flint (@OrderflowES) June 30, 2024
Each robot packer at a warehouse can replace 24 workers
Packers cost $1 million each which only takes two years to recoup the cost pic.twitter.com/y2mWlgu3IE
కంపెనీ వ్యూహంలో ఒక ప్రధాన మలుపు: ఈ కొత్త నివేదిక ప్రకారం, అమెజాన్ మానవ నియామకాలను తగ్గిస్తే అది దాని వృద్ధి వ్యూహంలో ఒక పెద్ద మార్పును సూచిస్తుంది. 2018 నుంచి అమెజాన్ USలో తన ఉద్యోగులను మూడు రెట్లు పెంచడంతో ఈ సంఖ్య దాదాపు 1.2 మిలియన్లకు చేరుకుంది.
దీంతో ఇది USలో వాల్మార్ట్ తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద కంపెనీగా కూడా నిలిచింది. అందువల్ల కంపెనీ మానవ నియామకాలను తగ్గించి రోబోట్లను నియమిస్తే అది దాని మునుపటి స్ట్రాటజీ నుంచి U-టర్న్ అవుతుంది. అంతేకాక పబ్లిక్ ఆగ్రహాన్ని తగ్గించడానికి కంపెనీ కమ్యూనిటీ ఇమేజ్ మేకోవర్ను ప్రారంభించిందని కూడా నివేదిక పేర్కొంది.
అమెజాన్ స్మార్ట్ PR ప్లానింగ్: నివేదికల ప్రకారం, అమెజాన్ తన సందేశాన్ని విభిన్నమైన, సానుకూల రీతిలో తెలియజేయడానికి దాని PR (పబ్లిక్ రిలేషన్స్) గేమ్ను కూడా పునరుద్ధరిస్తోంది.
- "Automation" లేదా "AI" వంటి పదాలను "Advanced Technology", "Cobot" (Collaborative Robot) వంటి పదాలతో భర్తీ చేయడాన్ని కంపెనీ పరిశీలిస్తోంది.
- ఈ విధంగా రోబోలు, యంత్రాలు మానవులకు శత్రువులు కాదని, వారి స్నేహితులు, భాగస్వాములు అని నిరూపించడానికి అమెజాన్ ప్రయత్నిస్తోంది.
- ఉద్యోగ నష్టాలు సంభవించే ప్రాంతాలలో కవాతులు (Parades), విరాళాల డ్రైవ్లు (Donation Drives), కమ్యూనిటీ ఈవెంట్లలో కూడా కంపెనీ మరింత చురుకైన పాత్ర పోషిస్తోంది.
అమెజాన్ రోబోటిక్స్ వేర్హౌస్: ఇప్పటికే లూసియానాలోని ష్రెవ్పోర్ట్లో ఉన్న అమెజాన్ గిడ్డంగిలో ప్యాకేజింగ్ తదుపరి మానవ పని దాదాపు ఆగిపోయింది. దాదాపు 1,000 రోబోలు మొత్తం ప్రక్రియను, అన్ని పనులను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. కంపెనీ ఈ గిడ్డంగిలో 25% మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. 2025 చివరి నాటికి కొత్త బాట్లను జోడించినప్పుడు, 25% శ్రామిక శక్తి 50%కి చేరుకోవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అంటే సగం పని మనుషులు, సగం రోబోలు చేస్తారన్నమాట. ఇదే విధానాన్ని మరో 40 గిడ్డంగులలోనూ అమలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.