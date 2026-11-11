అమెజాన్ రింగ్ నుంచి 'డ్రోన్ క్యామ్', 'రోవర్ క్యామ్'- ఇక పాత CCTVలకు కాలం చెల్లినట్లేనా?
సంప్రదాయ నిఘా వ్యవస్థల పరిమితులను అధిగమిస్తూ అమెజాన్ 'రింగ్'.. 'డ్రోన్ క్యామ్', 'రోవర్ క్యామ్' పేరిట రెండు రోబోట్లను ఆవిష్కరించింది. ఇవి నివాస, వాణిజ్య ప్రాంగణాల్లో గస్తీ కాస్తూ సరికొత్త తరం భద్రతను అందిస్తాయి.
Published : November 11, 2026 at 4:22 PM IST
Hyderabad: హోమ్ సెక్యూరిటీ విభాగంలో అమెజాన్ అనుబంధ సంస్థ 'రింగ్' సంచలన అడుగు వేసింది. 'రింగ్ రోబోటిక్స్' పేరుతో సరికొత్త భద్రతా వ్యవస్థను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా 'రింగ్ డ్రోన్ క్యామ్', 'రింగ్ రోవర్ క్యామ్' అనే రెండు అధునాతన రోబోట్లను ఆవిష్కరించింది. సాధారణ సీసీటీవీ కెమెరాల మాదిరిగా ఒకే చోట ఉండిపోకుండా ఇవి నివాస, వాణిజ్య ప్రాంగణాలలో తిరుగుతూ అనుమానాస్పద కదలికలను స్వయంగా గుర్తించి పర్యవేక్షిస్తాయి.
ఒకప్పుడు చిన్న గ్యారేజీలో వీడియో డోర్బెల్ తయారీతో మొదలైన రింగ్ ప్రస్థానం, నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది ఇళ్లకు భద్రత కల్పిస్తోంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా తన సేవలను ఇప్పుడు కదిలే రోబోట్ల రూపంలోకి విస్తరించింది. కేవలం ఒకే చోట ఉండే కెమెరాల పరిధికి అందని ప్రాంతాలను కూడా పర్యవేక్షించే వ్యవస్థ కోసం వినియోగదారులు ఎప్పటినుంచో చూస్తున్నారని సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు జేమీ సిమినాఫ్ తెలిపారు. వారి అవసరాలకు అనుగుణంగానే 'రింగ్ రోబోటిక్స్'ను తీసుకొచ్చినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. మరి ఈ రోబోట్లు ఎలా పనిచేస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Introducing Ring Robotics, a new category of autonomous security launching with two products: Ring Drone Cam and Ring Rover Cam. I’m so pumped to share what the team has been working on. Incredibly cool technology that puts security in motion. Details here: https://t.co/Wu97iz0pRI— Panos Panay (@panos_panay) November 10, 2026
రింగ్ డ్రోన్ క్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?:
రింగ్ డ్రోన్ క్యామ్ అనేది ఇంటి లోపల ఎగిరే ఒక సెక్యూరిటీ కెమెరా. ఇది సాధారణ సమయాల్లో తన ఛార్జింగ్ డాక్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. అయితే ఇంటిలో ఏదైనా కదలిక కనిపించినా లేదా అవసరం అనిపించినా వెంటనే గాలిలోకి ఎగురుతుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఏఐ (AI) ఆధారిత పైలట్ సిస్టమ్ను అందించారు. మనం ఒకసారి దీనికి ఇల్లంతా చూపించినా, లేదా అదే స్వయంగా తిరిగినా.. మొత్తం ఫ్లోర్కు సంబంధించిన ఒక సెక్యూరిటీ మ్యాప్ను సిద్ధం చేసుకుంటుంది. ఆ సమయంలో ఇందులోని ఏఐ కెమెరా.. హాల్, బెడ్రూమ్, కిచెన్ వంటి వేర్వేరు గదులను దానంతట అదే గుర్తించి, గస్తీ తిరగాల్సిన ముఖ్యమైన ప్రాంతాలను యజమానికి యాప్లో సూచిస్తుంది.
ఆ సూచనల ఆధారంగా యజమానులు తమకు కావాల్సిన సమయాన్ని, రూట్ను ఎంచుకుంటే చాలు.. ఆ సమయానికి డ్రోన్ దానంతట అదే ఇల్లంతా గస్తీ (పెట్రోలింగ్) తిరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇంట్లోని రింగ్ సెన్సార్లు లేదా అలారాలు మోగితే, వెంటనే ఆ ప్రదేశానికి ఎగురుకుంటూ వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుంది. ఇది 148 డిగ్రీల వైడ్ యాంగిల్తో పాటు, 360 డిగ్రీల కోణంలో చుట్టూ తిరుగుతూ వీడియోను రికార్డ్ చేస్తుంది. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా అత్యంత స్పష్టమైన 2K క్వాలిటీ వీడియోను అందిస్తుంది. చీకటిగా ఉన్న చోట ఇందులోని ఎల్ఈడీ (LED) లైట్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పటికే ఇంట్లో ఉన్న ఇతర రింగ్ కెమెరాలు, డోర్బెల్స్, అలారాలతో ఇది సులభంగా అనుసంధానం అవుతుంది. అంతేకాదు, 'అలెక్సా హోమ్ మ్యాప్' ద్వారా కూడా దీన్ని సులభంగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు.
వ్యాపార సంస్థల కోసం రింగ్ రోవర్ క్యామ్:
దుకాణాలు, ఆఫీసులు వంటి వ్యాపార సముదాయాల భద్రత కోసం రింగ్ సంస్థ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన రోబోట్ ఇది. మొబైల్ యాప్లో ఒక్క ట్యాప్ చేస్తే చాలు.. ఇది మనం ఎంచుకున్న గదికి లేదా ప్రదేశానికి దానంతట అదే వెళ్లి 360 డిగ్రీల కోణంలో చుట్టూ స్కాన్ చేస్తుంది. షాపు మూసివేసిన తర్వాత లేదా తెరిచే ముందు క్రమం తప్పకుండా గస్తీ (పెట్రోలింగ్) తిరిగేలా దీనికి టైమ్ షెడ్యూల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ షాపులోని సెక్యూరిటీ సెన్సార్లు అలర్ట్ అయితే, వెంటనే ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తుంది.
ఇందులో పైకి, కిందకు అడ్జస్ట్ చేయగల 'పెరిస్కోప్ కెమెరా'ను అందించారు. దీని సాయంతో కౌంటర్లు, ఎత్తైన షెల్ఫ్ల అవతల ఏం జరుగుతుందో కూడా సులభంగా చూడగలదు. ఏదైనా ప్రమాదం లేదా అనుమానాస్పద కదలికలను గుర్తిస్తే, వెంటనే హెచ్చరికలు జారీ చేయడానికి ఇందులో సైరన్, లైట్ టవర్ ఉన్నాయి. ఇందులోని 'టూ-వే ఆడియో' ఫీచర్ ద్వారా యజమానులు ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా అక్కడి వారితో నేరుగా మాట్లాడవచ్చు. ఇది కదులుతున్నప్పుడు కూడా అత్యంత స్పష్టమైన 4K వీడియోను రికార్డ్ చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మానవ కదలికలను గుర్తించగలదు.
ప్రైవసీకి పెద్దపీట.. ధర, లభ్యత వివరాలివే!:
వినియోగదారుల గోప్యతకు (ప్రైవసీ) పెద్దపీట వేస్తూ రింగ్ సంస్థ ఈ రోబోట్లను డిజైన్ చేసింది. 'రింగ్ డ్రోన్' తన ఛార్జింగ్ డాక్లో ఉన్నప్పుడు దాని కెమెరా పూర్తిగా ఆఫ్ అయి ఉంటుంది. ఇక 'రింగ్ రోవర్' విషయానికి వస్తే.. అది 'స్లీప్ మోడ్'లో ఉన్నప్పుడు తన పెరిస్కోప్ కెమెరాను లోపలికి ముడుచుకోవడంతో పాటు, మైక్రోఫోన్ను కూడా మ్యూట్ చేసుకుంటుంది. ఇవి రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇతరులకు తెలిసేలా రెండింటికీ ప్రత్యేక ఎల్ఈడీ (LED) ఇండికేటర్లు వెలుగుతాయి. అంతేకాకుండా, వీటి ద్వారా రికార్డయ్యే వీడియోలకు అత్యంత సురక్షితమైన 'త్రో అవే ద కీ' (TAKE) ఎన్క్రిప్షన్ రక్షణ ఉంటుందని సంస్థ ప్రకటించింది.
Meet Ring Drone Cam 🚀 Unlock a new way to take command of your home. Fly room to room for unobstructed aerial views. Use Live View to check in on different rooms or create custom patrol routes unique to your space, right from the Ring app. Learn more: https://t.co/4jqxa7NevQ https://t.co/RGyzyeBdhm— Ring (@ring) November 10, 2026
ధర & లభ్యత:
- రింగ్ రోవర్ క్యామ్: ఇది అమెరికాలో 2026 డిసెంబర్ 16 నుంచి విక్రయానికి రానుంది. దీని ధర 999.99 డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 84,500 నుంచి రూ. 93,000 వరకు)గా నిర్ణయించారు.
- రింగ్ డ్రోన్ క్యామ్: ఇది 2027 జనవరి 27 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. అమెరికాలో దీని ధర 249.99 డాలర్లు (సుమారు రూ. 23,500)గా ఉంది.
- ఇండియా లాంఛ్: ఈ రెండు అధునాతన సెక్యూరిటీ రోబోట్లను భారత మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తారనే విషయంపై అమెజాన్ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. త్వరలోనే ఇండియా లాంఛ్ వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది
సంప్రదాయ సీసీటీవీ వ్యవస్థలతో పోలిస్తే ఈ రోబోట్లు చాలా అధునాతనమైనవి. ఒకే చోట స్థిరంగా ఉండి రికార్డ్ చేయడానికే పరిమితం కాకుండా, అవసరాన్ని బట్టి స్వయంగా కదులుతూ అనుమానాస్పద ప్రాంతాలకు చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలిస్తాయి. నివాసమైనా, వాణిజ్య ప్రాంగణమైనా.. 24 గంటల పాటు ప్రతి మూలను కచ్చితత్వంతో పర్యవేక్షిస్తూ సరికొత్త తరం భద్రతను అందిస్తాయి.