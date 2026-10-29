అమెజాన్ నుంచి ఒకేసారి 5 సరికొత్త అలెక్సా డివైజ్లు: స్మార్ట్ హోమ్ ప్రియులకు పండగే!
స్మార్ట్ హోమ్ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అమెజాన్ 5 కొత్త అలెక్సా డివైజ్లను తీసుకొచ్చింది. వీటిలో అప్గ్రేడెడ్ ఎకో డాట్, స్మార్ట్ క్లాక్, ఫొటో ఫ్రేమ్తో పాటు 16-అంగుళాల భారీ స్మార్ట్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి.
Published : October 29, 2026 at 8:21 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ హోమ్ ప్రియుల కోసం టెక్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఒకేసారి 5 సరికొత్త అలెక్సా ఆధారిత డివైజ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. వినియోగదారులు తమ దైనందిన జీవితంలో స్మార్ట్ స్పీకర్లు, డిస్ప్లేలను ఎక్కువగా ఉపయోగించే సమయాలను (పీక్ అవర్స్) దృష్టిలో ఉంచుకుని, వాటికి అనుగుణంగా వీటిని డిజైన్ చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ సరికొత్త లైనప్లో ఉన్న డివైజ్లు- విశేషాలు:
- న్యూ-ఏజ్ ఎకో డాట్ (Echo Dot): మునుపటి వెర్షన్ కంటే మరింత మెరుగైన ఆడియో క్వాలిటీతో ఈ మోడల్ను అప్డేట్ చేశారు.
- ప్రీమియం ఎకో స్టూడియో (Echo Studio): ముఖాముఖి వీడియో కాల్స్ చేసుకునేందుకు వీలుగా ఇందులో ఇప్పుడు ప్రత్యేక 'ఇన్బిల్ట్ కెమెరా'ను అమర్చారు.
- బెడ్సైడ్ ఎకో టైమ్ (Bedside Echo Time): పడకగదిలో అలారమ్లు, రిమైండర్లను సులభంగా సెట్ చేసుకునేందుకు వీలుగా దీన్ని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
- స్మార్ట్ ఫొటో ఫ్రేమ్: అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన తొలి అలెక్సా ఫొటో ఫ్రేమ్ ఇది. ఇంతకుముందు ఎకో షోలో ఫీచర్గా మాత్రమే ఉన్న ఫొటో డిస్ప్లేను ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా రియల్ వుడ్ ఫ్రేమ్, యాంటీ-గ్లేర్ స్క్రీన్తో తీసుకొచ్చారు. ఇది ఫొటోలను ప్రదర్శించడమే కాకుండా, వాయిస్ కమాండ్తో ఫొటోలు వెతకడం, వాయిస్ నోట్స్ జోడించడం వంటి కొత్త ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
- ఎకో షో 16 (Echo Show 16): అమెజాన్ ఎకో సిరీస్లోనే అత్యంత పెద్దదైన 16-అంగుళాల ఫుల్ HD డిస్ప్లే, అత్యాధునిక ప్రాసెసర్తో ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ డిస్ప్లేను ఆవిష్కరించారు. మెరుగైన ఆడియో-విజువల్ అనుభవంతో పాటు స్మార్ట్ హోమ్ హబ్గా కూడా పనిచేసేలా దీన్ని రూపొందించారు.
అలెక్సా వాడకం 3 రెట్లు పెరిగింది: అమెజాన్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే కోట్లాది మంది కస్టమర్లు తమ అలెక్సా డివైజ్లను వాడుతున్నారని అమెజాన్ వెల్లడించింది. గతంతో పోలిస్తే వినియోగదారులు అలెక్సాతో మాట్లాడే సమయం ఇప్పుడు రెండు నుంచి మూడు రెట్లు పెరిగిందని స్పష్టం చేసింది. కేవలం పాటలు వినడానికే కాకుండా, రోజువారీ క్లిష్టమైన పనులను (Complex tasks) మేనేజ్ చేయడానికి కూడా కస్టమర్లు అలెక్సాను ఎక్కువగా ఆశ్రయిస్తున్నట్లు అమెజాన్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
|Device
|Price
|Echo Dot
|$99.99 (దాదాపు రూ. 8,749)
|Echo Studio with Home Camera
|$249.99 (దాదాపు రూ. 21,874)
|Echo Time
|$199.99 (దాదాపు రూ. 17,499)
|Alexa Photo Frame
|ఇంకా ప్రకటించలేదు
|Echo Show 16
|$499.99 నుంచి ప్రారంభం (దాదాపు రూ. 43,749 నుంచి)
అమెజాన్ అలెక్సా: ఈ కొత్త శ్రేణిలోని ప్రతి పరికరంలోనూ అలెక్సా సరికొత్త వెర్షన్ పనిచేస్తుందని అమెజాన్ చెబుతోంది. తాజా వెర్షన్ అలెక్సా ఇప్పుడు మనిషిలానే సహజంగా మాట్లాడగలదని, సంక్లిష్టమైన అంశాలను లోతుగా అర్థం చేసుకొని సమాధానం ఇవ్వగలదని పేర్కొంది. యూజర్ ఇచ్చిన ఆదేశంలో స్పష్టత లేకపోతే తిరిగి ప్రశ్నించి, వరుస ఆదేశాలను సైతం పక్కాగా పూర్తి చేస్తుందని వివరించింది. స్క్రీన్ ఆధారిత పరికరాలలో సంభాషణలు విజువల్గా కనిపిస్తూ, కంటెంట్ రియల్-టైమ్లో జనరేట్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా, అలెక్సా సంభాషణలను 'కార్డ్స్' రూపంలో నిర్వహిస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులు ఏ డివైజ్లోనైనా, ఏ ప్లాట్ఫామ్పైనైనా ఆపిన చోట నుంచే సంభాషణను సులభంగా కొనసాగించవచ్చు.