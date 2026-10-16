Bee Frontier & Bee Eclipse: అమెజాన్ నుంచి రెండు కొత్త పర్సనల్ AI డివైజ్లు
అమెజాన్ "Bee Frontier", "Bee Eclipse" అనే రెండు సరికొత్త AI డివైజ్లను లాంఛ్ చేసింది. ఇవి మీరు మాట్లాడే సంభాషణలను విని, అందులోని ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకుని సరైన సమయానికి గుర్తు చేస్తాయి.
Published : October 16, 2026 at 9:04 PM IST
Hyderabad: అమెజాన్ తన "Bee" బ్రాండ్ కింద రెండు సరికొత్త పర్సనల్ AI డివైజ్లను విడుదల చేసింది. వాటి పేర్లు "Bee Frontier", "Bee Eclipse". ఈ రెండు డివైజ్లు మీ రోజువారీ సంభాషణలను విని, అందులోని ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకుని వాటిని సమ్మరీలు (సారాంశాలు), రిమైండర్లు, టూ-డూ లిస్ట్లు (చేయాల్సిన పనుల జాబితా)గా మారుస్తాయి. వీటిలో "Bee Frontier" ఇప్పటికే కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉండగా, "Bee Eclipse" త్వరలో విక్రయానికి రానుంది.
ఈ కొత్త డివైజ్లు గతంలో వచ్చిన "Bee Pioneer" కంటే ఎంతో అడ్వాన్స్డ్. Pioneer కేవలం ఆడియోను టెక్స్ట్గా మార్చేది (ట్రాన్స్క్రిప్షన్). కానీ Frontier, Eclipse మాత్రం అంతకు మించి ఆలోచిస్తాయి. మీ మాటల్లోని ముఖ్యమైన అంశాలను గుర్తించి, చేయాల్సిన పనులను లిస్ట్ చేసి, సరైన సమయానికి గుర్తు చేస్తాయి.
Meet Bee, a wearable that remembers so you don't have to—and you're always in control. No stored audio. Only you see your data. Connected to Alexa+ and https://t.co/2HYJZL1AKM, so the details are there when you need them. Take a look at the newest devices in the Bee family. ⬇️— Amazon (@amazon) October 15, 2026
మనం రోజంతా ఎంతోమందితో మాట్లాడుతుంటాం, ఎన్నో ప్లాన్స్ వేసుకుంటుంటాం. కానీ ఆ మాటల్లోని ముఖ్యమైన విషయాలన్నింటినీ గుర్తుంచుకోవడం కష్టం. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగానే ఈ సరికొత్త "Bee" డివైజ్లను తీసుకొచ్చినట్లు అమెజాన్ తెలిపింది. ఈ Bee డివైజ్లు ఒక పర్సనల్ మెమరీ అసిస్టెంట్లా పనిచేస్తాయని చెబుతోంది.
https://t.co/B16GlXyUnq— Amazon (@amazon) October 15, 2026
ధర & లభ్యత:
- Bee Frontier: దీని ధర $74.99 (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.7,120). ఇది ఓనిక్స్ (Onyx), లావెండర్ (Lavender), సేజ్ (Sage) రంగుల్లో లభిస్తుంది. దీనిని ప్రస్తుతం అమెజాన్ వెబ్సైట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- Bee Eclipse: ఈ డివైజ్ ధర $99.99 (సుమారు రూ.9,495) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది సిల్వర్ (Silver), మిడ్నైట్ (Midnight), హనీ (Honey), బ్లష్ (Blush) రంగుల్లో రానుంది.
బీ (Bee) యూజర్లు అందరికీ కన్వర్సేషన్ సమ్మరీలు (సంభాషణల సారాంశాలు), రీక్యాప్లు, 14 రోజుల మెమరీ (స్టోరేజ్) ఉచితంగా లభిస్తుంది. యూజర్లు కావాలనుకుంటే నెలకు $11.99 (సుమారు రూ.1,140)తో "Bee Pro" సబ్స్క్రిప్షన్ను కూడా తీసుకోవచ్చు. దీనితో అన్లిమిటెడ్ సమ్మరీలు, అలెక్సా ప్లస్ (Alexa+), అమెజాన్ డాట్ కామ్ (Amazon.com) ఇంటిగ్రేషన్, థర్డ్-పార్టీ యాప్స్ సపోర్ట్ లభిస్తాయి. అలాగే AI సజెస్ట్ చేసే టూ-డూ లిస్ట్లు, డైలీ మెమరీస్, పర్సనల్ చాట్ అసిస్టెంట్, కన్వర్సేషన్ టెంప్లేట్లు, డెస్క్టాప్ యాప్ వంటి ఫీచర్లు కూడా పొందొచ్చు. కొత్త యూజర్లకు 30 రోజుల ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ (ట్రయల్) కూడా అందిస్తున్నారు.
డిజైన్ & వినియోగం:
- Bee Frontier అనేది చిన్న వేరబుల్ డివైజ్. దీన్ని చేతికి వాచ్లాగా పెట్టుకోవచ్చు లేదా చొక్కాకు క్లిప్తో తగిలించుకోవచ్చు. ఇది సిలికాన్ బ్యాండ్తో వస్తుంది. బరువు తక్కువ, IP67 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 7 రోజుల వరకు పనిచేస్తుంది.
- Bee Eclipse మాత్రం వేరబుల్ కాదు. ఇది క్రెడిట్ కార్డ్ సైజులో, 4.6mm మందంతో ఉంటుంది. ఫోన్ వెనకాల మాగ్నెటిక్తో అతుక్కుపోతుంది, MagSafeకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని బ్యాటరీ లైఫ్ 21 రోజులకు పైగా వస్తుందని అమెజాన్ చెబుతోంది.
రెండిట్లోనూ సింపుల్గా ఒకే ఒక బటన్, లైట్ ఇండికేటర్ ఉంటాయి.