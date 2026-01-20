'అలెక్సా+' సపోర్ట్తో అమెజాన్ కొత్త స్మార్ట్డిస్ప్లేలు- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
అమెజాన్ భారతదేశంలో తన కొత్త "ఎకో షో 11", "ఎకో షో 8" స్మార్ట్ డిస్ప్లేలను విడుదల చేసింది. వీటిని "అలెక్సా+"కు సపోర్ట్ చేసేలా రూపొందించినట్లు పేర్కొంది.
Published : January 20, 2026 at 4:26 PM IST
Hyderabad: అమెజాన్ తన కొత్త "ఎకో షో 11", నాలుగో తరం "ఎకో షో 8" స్మార్ట్ డిస్ప్లేలను భారతదేశంలో విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇవి మెరుగైన ప్రాసెసింగ్, స్పష్టమైన డిస్ప్లేలు, కొత్త అలెక్సా ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇవి "అలెక్సా+" తో పనిచేస్తాయి. ఈ స్మార్ట్ డిస్ప్లేలు మన వాయిస్ కమాండ్ల ద్వారా పాటలు ప్లే చేయడం, వాతావరణ అప్డేట్లు, వార్తలను అందించడం, స్మార్ట్ హోమ్ పరికరాలను నియంత్రించడం వంటి పనులను చేసి పెడతాయి.
ఈ పరికరాలను అక్టోబర్ 2025లో న్యూయార్క్లో జరిగిన ఒక అమెజాన్ కార్యక్రమంలో అమెరికాలో ఆవిష్కరించారు. ఆ కార్యక్రమంలో కంపెనీ కొత్త కిండిల్ స్క్రైబ్, మరింత శక్తివంతమైన రింగ్ డోర్బెల్, ఎకో డాట్ మ్యాక్స్, ఎకో స్టూడియోతో సహా అనేక ఇతర పరికరాలను కూడా ప్రకటించింది.
ఈ రెండింటిలో "ఎకో షో 11"లో 11-అంగుళాల ఫుల్ HD రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే ఉంది. దీని ధర రూ. 26,999. అదే సమయంలో "ఎకో షో 8"లో 8.7-అంగుళాల HD రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే ఉంది. దీని ధర రూ. 23,999గా ఉంది. ఈ రెండు పరికరాలు గ్రాఫైట్, గ్లేసియర్ వైట్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఇవి మార్కెట్లో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా ఆఫ్లైన్ స్టోర్లను సంప్రదించవచ్చు.
ఈ కొత్త ఎకో షో స్మార్ట్ డిస్ప్లేలను భారతదేశంలో "అలెక్సా+" అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత దానికి సపోర్ట్ చేసే విధంగా రూపొందించినట్లు అమెజాన్ చెబుతోంది. అంటే కంపెనీ త్వరలోనే తన "అలెక్సా+"ను భారతదేశంలోకి విడుదల చేయబోతోందని తెలుస్తోంది. గతేడాది మార్చిలో అమెజాన్ తన వాయిస్ అసిస్టెంట్ను కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)తో పునరుద్ధరించి "అలెక్సా+"ను పరిచయం చేసింది. ఇది ఎకో పరికరాలతో పాటు ఒక కొత్త మొబైల్ యాప్, Alexa.com వద్ద బ్రౌజర్ ఆధారిత ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
అమెజాన్ ఎకో షో 11, ఎకో షో 8 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఎకో షో 11లో 11-అంగుళాల ఫుల్ HD స్క్రీన్ ఉంది. అయితే "ఎకో షో 8"లో 8.7-అంగుళాల HD స్క్రీన్ ఉంది. ఈ రెండూ ఎడ్జ్-టు-ఎడ్జ్ గ్లాస్, సన్నని బెజెల్స్తో వస్తాయి.
ఆడియో: కొత్త ఫ్రంట్-ఫైరింగ్ స్టీరియో స్పీకర్లు, కస్టమ్ వూఫర్లు. ఇవి డీప్ బాస్, స్పష్టమైన గాత్రంతో కూడిన స్పేషియల్ ఆడియోను అందిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఓమ్నిసెన్స్ సెన్సార్ ప్లాట్ఫామ్: లైట్లను ఆన్ చేయడం లేదా ACని సర్దుబాటు చేయడం వంటి స్మార్ట్ హోమ్ రొటీన్లను ఆటోమేట్ చేయడానికి ఇది మోషన్, ప్రెసెన్స్, టెంపరేజర్తో పాటు ఇతర సంకేతాలను ఉపయోగిస్తుంది.
AZ3 ప్రో చిప్: వేగవంతమైన పనితీరు, పరిసర AI అనుభవాల కోసం కస్టమ్ సిలికాన్.
కెమెరా: స్పష్టమైన వీడియో కాల్స్ కోసం ఆటో-ఫ్రేమింగ్, నాయిస్ రిడక్షన్తో కూడిన 13MP కెమెరా.
స్మార్ట్ హోమ్ కంట్రోల్: వాయిస్ లేదా టచ్ ద్వారా రొటీన్లు, డివైజ్లు, భద్రతా ఫీడ్లను (4 కెమెరాల వరకు) నిర్వహించవచ్చు.
ఎంటర్టైన్మెంట్: స్ట్రీమింగ్ ఎంపికలలో ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్, యూట్యూబ్, స్పాటిఫై, ఆడిబుల్తో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.
ప్రైవసీ: మైక్/కెమెరా కంట్రోల్స్, వాయిస్ రికార్డింగ్ మేనేజ్మెంట్, అలెక్సా ప్రైవసీ హబ్కు యాక్సెస్ లభిస్తాయి.