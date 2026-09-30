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ఓపెన్​ఏఐ నుంచి 'డాట్స్'- రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా సేవలందించే అల్టిమేట్ AI పవర్!

సేఫ్టీ కారణాలతో సరికొత్త మోడల్ రిలీజ్‌ను వాయిదా వేసిన మరుసటి రోజే ఓపెన్​ఏఐ సీఈవో సంచలన ప్రకటన చేశారు. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగిన వార్షిక సదస్సులో 'ఆల్వేస్-ఆన్' సూపర్ AI ఏజెంట్ 'డాట్స్'ను ఆవిష్కరించారు.

ఓపెన్‌ఏఐ వార్షిక డెవలపర్ సదస్సులో సీఈవో సామ్ ఆల్ట్‌మన్ 'డాట్స్' అనే కొత్త తరహా AI ఏజెంట్‌ను పరిచయం చేశారు.
ఓపెన్‌ఏఐ వార్షిక డెవలపర్ సదస్సులో సీఈవో సామ్ ఆల్ట్‌మన్ 'డాట్స్' అనే కొత్త తరహా AI ఏజెంట్‌ను పరిచయం చేశారు. (ఫొటో క్రెడిట్: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 2:16 PM IST

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Hyderabad: ఓపెన్‌ఏఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్‌మన్ కొత్త తరహా AI ఏజెంట్‌ను పరిచయం చేశారు. దీనిని 24 గంటలూ యూజర్లకు అందుబాటులో ఉండేలా, అన్ని పనులూ చేయగలిగేలా రూపొందించామని చెప్పారు. అంతకుముందు రోజే ఓపెన్​ఏఐ భద్రతా కారణాలతో మరో అడ్వాన్స్‌డ్ మోడల్‌ విడుదలను నిలిపివేయడం గమనార్హం.

కంపెనీ వార్షిక డెవలపర్ సదస్సు DevDay 2026లో ఆల్ట్‌మన్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఈ కొత్త AI ఏజెంట్లకు 'డాట్స్' అని పేరు పెట్టారు. ఇవి యూజర్ల తరపున తమంతట తామే పనులు చేసిపెడతాయి. గత వారం మెటా కంపెనీ సదస్సు తర్వాత విపరీతంగా పాపులర్ అయిన మెటా పర్సనల్ ఏజెంట్ 'Muse'కు పోటీగా వీటిని తీసుకొచ్చారు.

"చిన్నప్పుడు సినిమాల్లో చూసినట్లుగా ఎప్పుడూ మనకు అండగా ఉండే AI హెల్పర్ లాంటిది ఇది" అని ఆల్ట్‌మన్ అభివర్ణించారు.

తమ పరిశోధకులు లేవనెత్తిన ఆందోళనల కారణంగా మరో మోడల్‌ విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు సోమవారం ఓపెన్‌ఏఐ ప్రకటించింది. భద్రతా చర్యలు పుంజుకునేందుకు వీలుగా, ఈ సాంకేతికత పురోగతి వేగాన్ని తగ్గించాలన్న విస్తృత పిలుపుల నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. అయితే, తన కీనోట్ ప్రసంగంలో ఆల్ట్‌మన్ ఆ మోడల్​కు సంబంధించిన ఆందోళనల గురించి ప్రస్తావించలేదు. ప్రశ్నోత్తరాల సెషన్‌లో మాత్రం AI ఏజెంట్ల భద్రత, సెక్యూరిటీ, పర్యవేక్షణ కోసం మరింత పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో పాటు ప్రస్తుత AI విప్లవాన్ని పారిశ్రామిక విప్లవంగా కాకుండా పునరుజ్జీవన యుగంగా చూడాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

"AI అంటే మనుషులను ఒక పెద్ద యంత్రంలో పావులుగా మార్చి, దాన్ని మరింత వేగంగా పరిగెత్తించడం కాదు. జీవితంలో కొన్ని విషయాలను మనం ఆటోమేట్ చేయలేం, చేయకూడదు కూడా" అని ఆల్ట్‌మన్ అన్నారు. AI అనేది ప్రజలకు వారి జీవితాలపై మరింత అధికారం ఇవ్వాలి. కొత్త విషయాలు సృష్టించడానికి, నేర్చుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి మరిన్ని సాధనాలు అందించాలి." - సామ్ ఆల్ట్‌మన్, ఓపెన్‌ఏఐ సీఈవో

అదనంగా కంపెనీ తన "GPT-6 Sol" మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడెడ్ వెర్షన్ అయిన "GPT-6.1 Sol"ను, అలాగే "అల్ట్రాఫాస్ట్" పేరుతో ప్రీమియం స్పీడ్ టైర్‌ను విడుదల చేసింది.

ఈ ప్రకటనలకు కొద్దిసేపటి ముందే కీలక పరిణామం జరిగింది. ఓపెన్‌ఏఐతో సహా ఆరు ప్రముఖ AI కంపెనీలు ట్రంప్‌తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. AI అభివృద్ధిని స్వీయ-పర్యవేక్షణ ద్వారా నియంత్రించుకోవడమే ఈ ఒప్పందం ప్రధాన ఉద్దేశం.

ఈ ఒప్పందంలో మూడు కీలక అంశాలున్నాయి. కంపెనీలు తమ అంతర్గత నిబంధనలను కట్టుదిట్టం చేయాలి. ఆ నిబంధనలు సరిగా అమలవుతున్నాయో లేదో చూసేందుకు స్వతంత్ర ఆడిటర్లను నియమించాలి. ఆ నివేదికలను సమీక్షించేందుకు ప్రతి కంపెనీ బోర్డులో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి.

వాస్తవానికి బిల్ గేట్స్‌తో సహా సిలికాన్ వ్యాలీలో చాలామంది ఈ సాంకేతికతకు రక్షణ కవచాలు ఏర్పాటు చేయడంలో ప్రభుత్వం సహాయపడాలని పిలుపునిస్తున్నప్పటికీ, AIపై ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణను పెంచాలనే ఆలోచనను ట్రంప్ వ్యతిరేకించారు.

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