టాటా మోటార్స్ నుంచి కొత్త SUV వస్తోంది- డిజైన్ ఎలా ఉందో తెలుసా?

మార్కెట్​లో "టాటా సియెర్రా" ఆవిష్కారం- వివరాలు ఇవే!

New Tata Sierra SUV Revealed
New Tata Sierra SUV Revealed (Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకు తన కొత్త SUV "టాటా సియెర్రా"ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ గత కొన్ని రోజులుగా దీనికి సంబంధించిన టీజర్‌లను సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేస్తూ వచ్చింది. తాజాగా ఇప్పటికి దీని డిజైన్​ను రివీల్ చేసింది. 2003లో కంపెనీ ఈ SUVని నిలిపివేసి, మళ్లీ ఈ ఐకానిక్ సియెర్రా నేమ్‌ప్లేట్​ను తీసుకురావడం గమనార్హం.

కొత్త టాటా సియెర్రా ఎక్స్​టీరియర్ డిజైన్: టాటా సియెర్రా మోడ్రన్ ఎలిమెంట్స్​తో బాక్సీ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది విలక్షణమైన సమకాలీన రూపాన్ని ఇస్తుంది. దీని ఫ్రంట్ డిజైన్ కనెక్టెడ్ LED DRLలు, ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్‌లైట్‌లు, టాటా లోగోతో విభిన్నమైన గ్లోస్-బ్లాక్ ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంది. దీని బంపర్ దాని గ్లాస్-బ్లాక్ యాక్సెంట్స్, ఫాక్స్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్‌తో వస్తుంది. దీనికి ఇరువైపులా రెండు పిక్సెల్ ఆకారపు LED ఫాగ్ ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి వాహనానికి క్లీన్, అధునాతన రూపాన్ని అందిస్తాయి.

Side profile of the new Tata Sierra SUV
Side profile of the new Tata Sierra SUV (Photo Credit- Tata Motors)

టాటా సియెర్రా ఆధునిక రూపాన్ని ఫ్లష్-టైప్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ద్వారా మరింత మెరుగుపరిచారు. ఇది దాని ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది. దీనికి ఒరిజినల్ టాటా సియెర్రాలో ఉన్న వంపుతిరిగిన గ్లాస్ విండోలు లేనప్పటికీ, B, C-స్తంభాల మధ్య ఖాళీ కలర్ విభాగం ఇలాంటి విజువల్ ఎఫెక్ట్​ను అందిస్తుంది. ఇతర కీలకాంశాలలో 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వీల్ ఆర్చ్‌లు, తలుపులపై బ్లాక్ బాడీ క్లాడింగ్, బ్లాక్ ORVMలు, బ్లాక్ రూఫ్ రైల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి దాని బోల్డ్, మోడ్రన్ లుక్​ను మరింత పెంచుతాయి.

New Tata Sierra SUV
New Tata Sierra SUV (Photo Credit- Tata Motors)

వెనుక ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టాటా సియెర్రా ఫుల్-వెడల్పు గల LED టెయిల్‌లైట్ బార్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది కారు వెనుక భాగానికి క్లీన్ లుక్ ఇస్తుంది. దీని వెనుక బంపర్ ముందు వైపు మాదిరిగానే ఉంటుంది. గ్లోస్-బ్లాక్ యాక్సెంట్‌లు, దాని మినిమలిస్ట్ డిజైన్‌ను బ్రేక్​ చేసే ఫాక్స్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్‌తో ఉంటుంది.

కొత్త టాటా సియెర్రా ఇంటీరియర్: టాటా సియెర్రా లోపలి భాగంలో మూడు డ్యాష్‌బోర్డ్ స్క్రీన్‌లు ఉన్నాయి: ఒకటి డ్రైవర్ డిస్ప్లే కోసం, రెండవది ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ కోసం. ఇవి రెండింటి మధ్య కంటెంట్‌ను సింక్ చేయగలవు. ఇంకా కారులో టాటా కర్వ్ మాదిరిగానే ఫోర్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, ప్రకాశవంతమైన టాటా లోగో, టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్స్​​ ఉన్నాయి.

Interior of the new Tata Sierra SUV
Interior of the new Tata Sierra SUV (Photo Credit- Tata Motors)

కారు క్యాబిన్ బ్లాక్, బ్రౌన్ కలర్ థీమ్​ను కలిగి ఉంది. దీని పెద్ద పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ C-పిల్లర్ వరకు విస్తరించి, వెంటిలేటెడ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. లోపల ఇది ఐదు సీట్లను కలిగి ఉంది. డ్యూయల్-టోన్ లేత గోధుమరంగు, బూడిద రంగు స్కీమ్ ఫినిషింగ్​తో వస్తుంది. కారులోని అన్ని సీట్లలో సర్దుబాటు చేయగల హెడ్‌రెస్ట్‌లు, త్రీ-పాయింట్ సీట్‌బెల్ట్‌లు ఉన్నాయి.

New Tata Sierra SUV
New Tata Sierra SUV (Photo Credit- Tata Motors)

ఇతర ఫీచర్లు: దీనిలో డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, పవర్డ్ & వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, రియర్ సన్‌షేడ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 ADAS, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

కొత్త టాటా సియెర్రా ఇంజిన్: ఈ కొత్త సియెర్రాతో కంపెనీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టింది. ఆటో ఎక్స్‌పో 2023లో మొదటిసారి ప్రదర్శించిన ఈ ఇంజిన్​ను డిసెంబర్ 9న పెద్ద టాటా హారియర్, టాటా సఫారీలలో కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ ఇంజిన్ సుమారుగా 168 bhp, 280 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లతో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Rear profile of the new Tata Sierra SUV
Rear profile of the new Tata Sierra SUV (Photo Credit- Tata Motors)

టాటా సియెర్రాకు ఇది ఒక్కటే కొత్త ఇంజిన్ కాదు, గతంలో నివేదించినట్లుగా టాటా ఈ SUVతో 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కూడా అందిస్తుంది. అంతేకాక టాటా కర్వ్, టాటా నెక్సాన్లలో ఇప్పటికే ఉపయోగించిన 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్​ను కూడా దీనిలో అందిస్తున్నారు. ఇది 116 bhp, 260 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలతో వస్తుంది.

TATA SIERRA SUV
TATA SIERRA DESIGN
TATA SIERRA ENGINE
TATA SIERRA LAUNCH
NEW TATA SIERRA SUV REVEALED

