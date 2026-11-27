402km రేంజ్తో కొత్త తరం 'మిని కూపర్ SE' ఎలక్ట్రిక్- ధర ఎంతంటే?
మిని ఇండియా కొత్త తరం ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ 'కూపర్ SE'ని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 53.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : November 27, 2026 at 2:43 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మిని ఇండియా (Mini India), తన కొత్త తరం ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ మిని కూపర్ SEని భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 53.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ కారు 'స్టాండర్డ్' (Standard), 'పాల్ స్మిత్' (Paul Smith) అనే రెండు ప్రత్యేక ఎడిషన్లలో అందుబాటులో ఉండనుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఇది గరిష్ఠంగా 402 కిలోమీటర్ల (WLTP) రేంజ్ ఇస్తుందని సంస్థ వెల్లడించింది.
మిని కూపర్ SE కలర్ ఆప్షన్లు: కొత్త మిని కూపర్ SE మూడు డ్యూయల్-టోన్ రంగుల కలయికలలో లభిస్తుంది:
- బ్రిటిష్ రేసింగ్ గ్రీన్ (జెట్ బ్లాక్ రూఫ్తో)
- చిల్లీ రెడ్ (జెట్ బ్లాక్ రూఫ్తో)
- ఓషన్ వేవ్ గ్రీన్ (గ్లేజ్డ్ వైట్ రూఫ్తో)
మోటార్ & పనితీరు: ఈ కారు ముందు భాగంలో అమర్చిన సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 214bhp పవర్, 330Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసి ముందు చక్రాలకు (Front-wheel drive) పంపుతుంది. ఇది కేవలం 6.7 సెకన్లలోనే సున్నా నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: ఈ పవర్ట్రెయిన్లో భాగంగా 54.2kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందించారు. దీని ఛార్జింగ్ వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:
- AC ఛార్జింగ్: ఇది 11kW AC ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ద్వారా బ్యాటరీని 0 నుంచి 100 శాతం వరకు పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి 5 గంటల 15 నిమిషాలు పడుతుంది.
- DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఇది 95kW వరకు DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీ 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.