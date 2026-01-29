ETV Bharat / technology

భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తన కస్టమర్లకు "అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం"కు ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచిత యాక్సెస్‌ను అందిస్తోంది. వెంటనే యాక్టివేట్ చేసుకోసుకోండిలా!

Airtel Offers Free Access To Adobe Express Premium For A Year
Airtel Offers Free Access To Adobe Express Premium For A Year (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: ఎయిర్​టెల్ వినియోదారులకు గుడ్​న్యూస్. భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తన కస్టమర్లకు "అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం" సబ్​స్క్రిప్షన్​ను ఏడాది పాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సాధారణంగా ఈ సబ్​స్క్రిప్షన్​ ధర సుమారు రూ. 4,000 ఉంటుంది. ఇది అనేక AI ఆధారిత డిజైన్, క్రియేటివ్ టూల్స్​ను అందిస్తుంది. అయితే ఎయిర్​టెల్ కస్టమర్లు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా వీటన్నింటినీ ఏడాది పాటు ఉచితంగా వినియోగించుకోవచ్చు.

అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం ప్రయోజనాలు:

అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం, ఉచిత ప్లాన్‌లో చేర్చిన అన్నింటితో పాటుగా అనేక అధునాతన ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ 250 నెలవారీ జనరేటివ్ AI క్రెడిట్‌లు, ప్రీమియం టెంప్లేట్‌లకు అపరిమిత యాక్సెస్, 200 మిలియన్లకు పైగా రాయల్టీ-రహిత అడోబ్ స్టాక్ అసెట్స్, ఫుల్ అడోబ్ ఫాంట్‌ల లైబ్రరీ, వీడియో బ్యాక్​గ్రౌండ్ రిమూవల్ వంటి అధునాతన ఎడిటింగ్ టూల్స్​తో పాటు మరిన్నింటితో వాటర్‌మార్క్‌లు లేకుండా వస్తుంది.

Airtel offers free Adobe Express Premium to 360 million customers
Airtel offers free Adobe Express Premium to 360 million customers (Photo Credit: Adobe)

ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్ వినియోగదారులను నెట్‌వర్క్‌కు గరిష్ఠంగా మూడు ఖాతాల కోసం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌లను షెడ్యూల్ చేయడానికి, 30-రోజుల వెర్షన్ హిస్టరీ, 100 GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్, కంటెంట్ స్థిరత్వం కోసం బ్రాండ్ కిట్‌లు, పరికరాల్లో సీమ్​లెస్ సమకాలీకరణ (Seamless sync)ను​ అనుమతిస్తుంది.

ఇది అన్ని నైపుణ్య స్థాయిల సృష్టికర్తలకు సామాజిక ఆస్తులు, మార్కెటింగ్ సామగ్రి, పండుగ శుభాకాంక్షల కార్డులు, వివాహ ఆహ్వానాలు, చిన్న వీడియోలతో సహా మరెన్నో హై క్వాలిటీ కంటెంట్‌ను సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ఉచిత సబ్​స్క్రిప్షన్​తో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వ్యాపారులు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థులు, మార్కెటర్లు, సృజనాత్మక రంగంలోని నిపుణులు ఎంతో లాభపడే అవకాశం ఉంది.

ఉచిత అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం ఆఫర్: అర్హత, ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి:

ఈ ఆఫర్ మొబైల్ (ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్‌పెయిడ్), బ్రాడ్‌బ్యాండ్, DTH కస్టమర్‌లతో సహా ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మీరు జనవరి 29, 2026-జనవరి 28, 2027 మధ్యకాలంలో ఎప్పుడైనా ఈ ఉచిత అడోబ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్​స్క్రిప్షన్​ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫర్‌ను రిడీమ్ చేసిన రోజు నుంచి ఏడాది పాటు ఉచితంగా వినియోగించుకోవచ్చు.

ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను పొందడానికి కింది దశలను అనుసరించండి:

  • ఇందుకోసం మీ ఫోన్​లో Airtel Thanks యాప్‌ను ఓపెన్ చేసి, మీ ఎయిర్‌టెల్ నంబర్‌తో లాగిన్ అవ్వండి (ఇప్పటికే లాగిన్ కాకపోతే)
  • ఇప్పుడు సెర్చ్​ బార్​కు ఎడమ వైపు ఉన్న మూడు గీతల సింబల్​పై క్లిక్ చేయండి.
  • అందులో "Rewards & OTTs"​పై క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు కింద "Claim OTTs & More", "Rewards" అనే రెండు ఆప్షన్లు కన్పిస్తాయి.
  • వాటిలో "Claim OTTs & More" అనే ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్​లోనే ఉచిత "Adobe Express Premium" సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ ఆఫర్ కన్పిస్తుంది. దాని కింద నీలి రంగులో కన్పిస్తున్న "Claim Now"పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీకు దీనికి సంబంధించిన ఒక కొత్త పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ కన్పిస్తున్న వివరాలను క్లియర్​గా చూసుకున్నాక కింద బ్లాక్​ కలర్​ బ్యానర్​లో కన్పిస్తున్న "Proceed"పై ట్యాప్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీరు మీ Adobe అకౌంట్​లోకి ఖాతాలోకి సైన్ ఇన్ చేయండి లేదా మీకు ఖాతా లేకపోతే ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ Adobe Express యాప్‌ మీకు Play Store లేదా iOS యాప్ స్టోర్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
  • అనంతరం Adobe Express ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను యాక్టివేట్ చేయడానికి స్క్రీన్‌పై ఉన్న సూచనలను అనుసరించండి.
  • మీరు సైన్ ఇన్ చేసిన వెంటనే, Adobe Express యాప్‌లో మీకు ఉచిత ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

