ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్- ఏడాది పాటు ఉచితంగా "అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం"
భారతీ ఎయిర్టెల్ తన కస్టమర్లకు "అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం"కు ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచిత యాక్సెస్ను అందిస్తోంది. వెంటనే యాక్టివేట్ చేసుకోసుకోండిలా!
Published : January 29, 2026 at 5:25 PM IST
Hyderabad: ఎయిర్టెల్ వినియోదారులకు గుడ్న్యూస్. భారతీ ఎయిర్టెల్ తన కస్టమర్లకు "అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం" సబ్స్క్రిప్షన్ను ఏడాది పాటు ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సాధారణంగా ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ధర సుమారు రూ. 4,000 ఉంటుంది. ఇది అనేక AI ఆధారిత డిజైన్, క్రియేటివ్ టూల్స్ను అందిస్తుంది. అయితే ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా వీటన్నింటినీ ఏడాది పాటు ఉచితంగా వినియోగించుకోవచ్చు.
అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం ప్రయోజనాలు:
అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం, ఉచిత ప్లాన్లో చేర్చిన అన్నింటితో పాటుగా అనేక అధునాతన ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ 250 నెలవారీ జనరేటివ్ AI క్రెడిట్లు, ప్రీమియం టెంప్లేట్లకు అపరిమిత యాక్సెస్, 200 మిలియన్లకు పైగా రాయల్టీ-రహిత అడోబ్ స్టాక్ అసెట్స్, ఫుల్ అడోబ్ ఫాంట్ల లైబ్రరీ, వీడియో బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవల్ వంటి అధునాతన ఎడిటింగ్ టూల్స్తో పాటు మరిన్నింటితో వాటర్మార్క్లు లేకుండా వస్తుంది.
ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ వినియోగదారులను నెట్వర్క్కు గరిష్ఠంగా మూడు ఖాతాల కోసం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లను షెడ్యూల్ చేయడానికి, 30-రోజుల వెర్షన్ హిస్టరీ, 100 GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్, కంటెంట్ స్థిరత్వం కోసం బ్రాండ్ కిట్లు, పరికరాల్లో సీమ్లెస్ సమకాలీకరణ (Seamless sync)ను అనుమతిస్తుంది.
ఇది అన్ని నైపుణ్య స్థాయిల సృష్టికర్తలకు సామాజిక ఆస్తులు, మార్కెటింగ్ సామగ్రి, పండుగ శుభాకాంక్షల కార్డులు, వివాహ ఆహ్వానాలు, చిన్న వీడియోలతో సహా మరెన్నో హై క్వాలిటీ కంటెంట్ను సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్తో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వ్యాపారులు, విద్యావేత్తలు, విద్యార్థులు, మార్కెటర్లు, సృజనాత్మక రంగంలోని నిపుణులు ఎంతో లాభపడే అవకాశం ఉంది.
ఉచిత అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం ఆఫర్: అర్హత, ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి:
ఈ ఆఫర్ మొబైల్ (ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్పెయిడ్), బ్రాడ్బ్యాండ్, DTH కస్టమర్లతో సహా ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మీరు జనవరి 29, 2026-జనవరి 28, 2027 మధ్యకాలంలో ఎప్పుడైనా ఈ ఉచిత అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫర్ను రిడీమ్ చేసిన రోజు నుంచి ఏడాది పాటు ఉచితంగా వినియోగించుకోవచ్చు.
ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ను పొందడానికి కింది దశలను అనుసరించండి:
- ఇందుకోసం మీ ఫోన్లో Airtel Thanks యాప్ను ఓపెన్ చేసి, మీ ఎయిర్టెల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వండి (ఇప్పటికే లాగిన్ కాకపోతే)
- ఇప్పుడు సెర్చ్ బార్కు ఎడమ వైపు ఉన్న మూడు గీతల సింబల్పై క్లిక్ చేయండి.
- అందులో "Rewards & OTTs"పై క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు కింద "Claim OTTs & More", "Rewards" అనే రెండు ఆప్షన్లు కన్పిస్తాయి.
- వాటిలో "Claim OTTs & More" అనే ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్లోనే ఉచిత "Adobe Express Premium" సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫర్ కన్పిస్తుంది. దాని కింద నీలి రంగులో కన్పిస్తున్న "Claim Now"పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీకు దీనికి సంబంధించిన ఒక కొత్త పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ కన్పిస్తున్న వివరాలను క్లియర్గా చూసుకున్నాక కింద బ్లాక్ కలర్ బ్యానర్లో కన్పిస్తున్న "Proceed"పై ట్యాప్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీరు మీ Adobe అకౌంట్లోకి ఖాతాలోకి సైన్ ఇన్ చేయండి లేదా మీకు ఖాతా లేకపోతే ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ Adobe Express యాప్ మీకు Play Store లేదా iOS యాప్ స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- అనంతరం Adobe Express ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ను యాక్టివేట్ చేయడానికి స్క్రీన్పై ఉన్న సూచనలను అనుసరించండి.
- మీరు సైన్ ఇన్ చేసిన వెంటనే, Adobe Express యాప్లో మీకు ఉచిత ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.