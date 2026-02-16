గూగుల్ క్లౌడ్ భాగస్వామ్యంలో 4K ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభించిన ఇన్వీడియో
ఇన్వీడియో, గూగుల్ క్లౌడ్ సంయుక్తంగా AI- ఆధారిత 4K ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించాయి.
Published : February 16, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 5:31 PM IST
Hyderabad: ఏఐ-ఆధారిత వీడియో క్రియేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్వీడియో ఫిబ్రవరి 16న గూగుల్ క్లౌడ్తో తమ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తాజా ఒప్పందంలో భాగంగా కంపెనీ లాంగ్-ఫారమ్, సినిమాటిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ను సులభతరం చేసే ఎంటర్ప్రైజ్-స్థాయి ఫిల్మ్ మేకింగ్ వర్క్ఫ్లోల కొత్త సూట్ను ప్రారంభించింది. AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్తో పాటు ఫిబ్రవరి 17న దిల్లీలో జరగనున్న ఇండియా AI ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఇన్వీడియో ఈ వర్క్ఫ్లోలను ప్రదర్శించనుంది.
చిత్రనిర్మాతలు, స్టూడియోలకు ప్రీ-ప్రొడక్షన్ నుంచి పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ వరకు ఒకే ప్లాట్ఫామ్ను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించారు. గూగుల్కు చెందిన జెమిని, ఇమాజెన్, వీయో 3 వంటి జనరేటివ్ AI మోడళ్లను తన సృజనాత్మక ప్లాట్ఫామ్లో అనుసంధానించడానికి ఇన్వీడియో మొదట అక్టోబర్ 2025లో గూగుల్ క్లౌడ్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
తాజా ఒప్పందం ఇన్వీడియో క్రియేటివ్ ఇంటర్ఫేస్ను గూగుల్ క్లౌడ్ పూర్తి AI టెక్నాలజీ స్టాక్తో అనుసంధానిస్తుంది. ఇందులో మోడల్ ట్రైనింగ్, సర్వీసింగ్ కోసం TPU, GPU చిప్ల వాడకంతో పాటు మీడియా స్టూడియోలు, ప్రొడక్షన్ హౌస్లు, అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలు, బ్రాడ్కాస్ట్ నెట్వర్క్లకు కొత్త స్టోరీటెల్లింగ్ అవకాశాలు, స్టూడియో-గ్రేడ్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను అందించడం కోసం గూగుల్కు చెందిన జనరేటివ్ మీడియా మోడల్లు ఉన్నాయి.
"మేము 30 మిలియన్ల క్రియేటర్లకు సేవలందించే ప్లాట్ఫామ్ను నిర్మించాం. కేవలం టెక్నాలజీ ప్రొవైడర్గా మాత్రమే కాకుండా ఫిల్మ్ మేకర్లకు నిజమైన భాగస్వామిగా నిలిచేందుకు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్పై దృష్టి సారించాం." అని ఇన్వీడియో CEO సంకేత్ షా అన్నారు. ఇంకా "గూగుల్ క్లౌడ్తో, మేము చిత్రనిర్మాతలు తమ దృష్టిని తెరపైకి తీసుకురావడానికి, పరిశ్రమకు ఆర్థిక అర్థాన్ని అందించడానికి సాధికారత కల్పించే ఎండ్-టు-ఎండ్ AI పైప్లైన్లను నిర్మిస్తున్నాం" అని జోడించారు.
ఇకపోతే ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలెజెన్స్ రంగంలో భారతీయులకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా సోమవారం 'ఏఐ-ఇండియా ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026' దిల్లీ వేదికగా ప్రారంభమయింది. ఈనెల 20వ తేదీ వరకు జరగనున్న ఈ సమ్మిట్కు దేశ విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు తరలివస్తున్నారు.