'ఏఐ విప్లవంతో విద్యుత్ సంక్షోభం: 565 TWhకు చేరనున్న డేటా సెంటర్ల వినియోగం'
ఏఐ సర్వర్ల రాకతో 2026 నాటికి ప్రపంచ డేటా సెంటర్ల విద్యుత్ డిమాండ్ 26 శాతం పెరిగి 565 TWhకు చేరుకుంటుందని, ఇది విద్యుత్ కొరతకు దారితీయవచ్చని గార్ట్నర్ హెచ్చరించింది.
Published : June 11, 2026 at 12:21 PM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచానికి డేటా సెంటర్లు ఊపిరితిత్తులు అనడం అతిశయోక్తి కాదు. AI మోడళ్లకు ఇంధనంగా పనిచేసే ముడి డేటాను (Raw Data) నిరంతరం ప్రాసెస్ చేస్తూ, విశ్లేషించేవి ఇవే. ప్రస్తుతం టెక్ దిగ్గజాలు AI సాంకేతికతపై భారీగా పెట్టుబడులు కుమ్మరిస్తుండటంతో, డేటా సెంటర్ల అవసరం కూడా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పెరుగుతోంది. అయితే, ఈ అనివార్య వృద్ధి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యుత్ డిమాండ్ను ఆకాశాన్ని తాకేలా చేస్తోంది.
ప్రముఖ గ్లోబల్ రీసెర్చ్ సంస్థ 'గార్ట్నర్' (Gartner) తాజా అధ్యయనం ప్రకారం.. డేటా సెంటర్ల కారణంగా 2026లో ప్రపంచ విద్యుత్ డిమాండ్ ఏకంగా 26.4 శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది. 2025లో 447 టెరావాట్ అవర్స్ (TWh) గా ఉన్న విద్యుత్ వినియోగం, 2026 నాటికి 565 TWhకు చేరుకోనుందని ఈ నివేదిక అంచనా వేస్తోంది.
కంప్యూట్-ఇంటెన్సివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్లోడ్లు (Compute-Intensive AI workloads) విద్యుత్ అవసరాలను అపూర్వ స్థాయికి తీసుకెళ్తుండటమే ఈ పెరుగుదలకు కారణమని నివేదిక పేర్కొంది.
నివేదికలోని మరికొన్ని కీలక గణాంకాల వివరాలు:
- విద్యుత్ డిమాండ్ పెరుగుదల: డేటా సెంటర్ల విద్యుత్ డిమాండ్ 2025లో 104 గిగావాట్లు (GW) ఉండగా, 2026 నాటికి అది 132 గిగావాట్లకు చేరనుంది.
- భవిష్యత్తు అంచనా (2030): జనరేటివ్ AI (GenAI) డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతుండటంతో, 2030 నాటికి డేటా సెంటర్ల విద్యుత్ వినియోగం ఏకంగా 290 గిగావాట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న ఈ మార్పులు, విద్యుత్ వినియోగంలో మునుపెన్నడూ చూడని అపూర్వమైన వేగాన్ని, స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని నివేదిక హెచ్చరించింది.