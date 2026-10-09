విన్ఫాస్ట్ వ్యూహాత్మక అడుగు: భారత టూ-వీలర్ EV సెగ్మెంట్ ఎంట్రీకి కసరత్తు- 34 నగరాల్లో విస్తరణ!
వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఈవీ దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించనుంది. దీనిలో భాగంగా, దేశవ్యాప్తంగా 34 నగరాల్లో డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ను విస్తరించేందుకు కంపెనీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
Published : October 9, 2026 at 2:26 PM IST
Hyderabad: వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ గ్లోబల్ ఈవీ (EV) తయారీ సంస్థ విన్ఫాస్ట్ (VinFast), భారతదేశంలో తన వ్యాపార విస్తరణను మరింత వేగవంతం చేస్తోంది. ఇప్పటికే ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన కంపెనీ, ఇప్పుడు దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన (E-2W) రంగంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా, భారతదేశంలోని 15 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన 50కి పైగా ప్రముఖ డీలర్ భాగస్వాములతో విన్ఫాస్ట్ 'లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంటెంట్' (LOI) లపై సంతకాలు చేసింది.
ఈ ఒప్పందాలు విన్ఫాస్ట్ ఇండియా రిటైల్ నెట్వర్క్ మొదటి దశ విస్తరణకు బలమైన పునాది కానున్నాయి. తొలి దశలో భాగంగా, దేశవ్యాప్తంగా 34 ప్రధాన నగరాల్లో 50కి పైగా అత్యాధునిక షోరూమ్లను ఏర్పాటు చేయాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డీలర్ భాగస్వాములకు, కంపెనీకి మధ్య కుదిరిన ఈ అధికారిక అవగాహన పత్రాలు (LOIs), భారత మార్కెట్లో విన్ఫాస్ట్ ప్రత్యేక అవుట్లెట్ల స్థాపనకు ఇరువర్గాల సుముఖతను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
వియత్నాంలోని 'హై ఫోంగ్' (Hai Phong) లో ఉన్న విన్ఫాస్ట్ ప్రధాన తయారీ కాంప్లెక్స్ను భారతీయ డీలర్ ప్రతినిధులు సందర్శించిన సందర్భంగా ఈ ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్ అయిన భారతదేశంలో స్థిరమైన ఉనికిని చాటుకోవడమే ధ్యేయంగా విన్ఫాస్ట్ ఈ నెట్వర్క్ను రూపొందిస్తోంది.
ఈ డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ దేశంలోని ఉత్తర, మధ్య, పశ్చిమ, దక్షిణ, తూర్పు ప్రాంతాలలో విస్తరించనుంది. ప్రారంభ ప్రణాళికల ప్రకారం, ఉత్తర భారతదేశంలో దిల్లీ-ఎన్సిఆర్, రాజస్థాన్, పంజాబ్ మార్కెట్లను కవర్ చేయనుండగా.. మధ్య భారతదేశంలో మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్లలో షోరూమ్లను ఏర్పాటు చేయనుంది.
అదేవిధంగా, పశ్చిమ భారతంలో మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు ఈ నెట్వర్క్లో భాగం కానున్నాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో కర్ణాటక, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కంపెనీ డీలర్ భాగస్వామ్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోనుంది. ఇక ఈ డీలర్ నెట్వర్క్ తూర్పు ప్రాంతంలో పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు విస్తరించనుంది.
భారత్లోకి ఏ 2-వీలర్లు రానున్నాయి?: భారత మార్కెట్లో ఏ ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లు లాంఛ్ కానున్నాయనే విషయాన్ని కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. అయితే, ప్రారంభ దశలో భారత్ కోసం మూడు ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లను ప్లాన్ చేసినట్లు విన్ఫాస్ట్ ధృవీకరించింది. వీటిలో ఒకటి "విన్ఫాస్ట్ వైపర్" (VinFast Viper), దీనికి ఇప్పటికే భారత్లో పేటెంట్ కూడా పొందింది. వియత్నాంలో, "విన్ఫాస్ట్ వైపర్"లో 3 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో పాటు 4.8 kWh బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తున్నారు.
విన్ఫాస్ట్ భారత్లో తక్కువ ఎత్తు ఉండే ఓ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్కు కూడా పేటెంట్ పొందింది, ఇది 'Sulad' కాన్సెప్ట్లా కనిపిస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కంపెనీ భవిష్యత్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ వ్యూహంలో భాగంగా ఆవిష్కరించింది.
దీని అధికారిక స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, నివేదికల ప్రకారం దీని ప్రొడక్షన్ మోడల్లో 67 bhp వరకు పవర్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉండవచ్చని, ఇది గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వరకు గరిష్ఠ వేగాన్ని అందించవచ్చని తెలుస్తోంది. విన్ఫాస్ట్ వైపర్, ఈ మోటార్సైకిల్ రెండింటికీ సంబంధించిన పేటెంట్లను భారతదేశంలో జులై 2026లో దాఖలు చేశారు.