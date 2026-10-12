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ట్యాబ్ మార్కెట్లోకి 'Acer' డబుల్ ధమాకా- 90Hz డిస్‌ప్లే, MT8755 చిప్​సెట్​తో 'Iconia' సిరీస్ లాంఛ్

ఏసర్ భారత్‌లో సరికొత్త "ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G", "ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G" టాబ్లెట్లను లాంఛ్ చేసింది. ఈ ట్యాబ్​లు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ MT8755 ప్రాసెసర్, 5G కనెక్టివిటీ

ఏసర్ రెండు కొత్త టాబ్లెట్లు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందిస్తాయి.
ఏసర్ రెండు కొత్త టాబ్లెట్లు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందిస్తాయి. (ఫొటో క్రెడిట్: Acer)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 12, 2026 at 8:33 PM IST

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Hyderabad: ఏసర్ సోమవారం భారతదేశంలో "ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G", "ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G" అనే రెండు కొత్త టాబ్లెట్లను విడుదల చేసింది. ఈ రెండు మోడళ్లు 90Hz రిఫ్రెష్​ రేట్​ను అందించే డిస్‌ప్లేలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి మీడియాటెక్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తాయి. ఐకోనియా "ట్యాబ్ 11 5G"లో 10.95-అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉండగా, "ట్యాబ్ 12 5G" అధిక రిజల్యూషన్‌తో కూడిన పెద్ద 12.2-అంగుళాల స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ రెండు మోడళ్లు ఎక్స్‌పాండబుల్ స్టోరేజ్ (అదనపు స్టోరేజ్), ఫింగర్‌ప్రింట్ రికగ్నిషన్ సదుపాయాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి.

ధర & లభ్యత:

ఏసర్ తన రెండు
ఏసర్ తన రెండు "ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G", "ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G" టాబ్లెట్లను మిడ్​-రేంజ్ ధరలోనే విడుదల చేసింది. (ఫొటో క్రెడిట్: Acer)
  • భారతదేశంలో ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G ధర రూ. 23,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది కేవలం ఫ్లిప్​కార్ట్ (Flipkart), ఏసర్ ఇ-స్టోర్ (Acer E-store) ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది.
కంపెనీ ప్రకారం, వినియోగదారులు తమ దైనందిన జీవితంలో వీటిపై మల్టీటాస్కింగ్ పనులను నిర్వహించవచ్చు.
కంపెనీ ప్రకారం, వినియోగదారులు తమ దైనందిన జీవితంలో వీటిపై మల్టీటాస్కింగ్ పనులను నిర్వహించవచ్చు. (ఫొటో క్రెడిట్: Acer)
  • మరోవైపు, ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G ధర రూ. 26,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీనిని ఫ్లిప్​కార్ట్, అమెజాన్, ఏసర్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్లు, ఏసర్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మోడల్ధరలులభ్యత
ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5Gరూ. 23,990 నుంచి ప్రారంభం
  • ఫ్లిప్​కార్ట్ (Flipkart)
  • ఏసర్ ఇ-స్టోర్ (Acer E-store)
ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G రూ. 26,990 నుంచి ప్రారంభం
  • ఫ్లిప్​కార్ట్ (Flipkart)
  • అమెజాన్ (Amazon)
  • ఏసర్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్లు (Acer Exclusive stores)
  • ఏసర్ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ( Acer Online Store)

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G మోడల్ 10.95-అంగుళాల (1,920 x 1,200 పిక్సెల్స్) Full HD IPS డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 450 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. మరోవైపు, ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G పెద్ద 12.2-అంగుళాల IPS డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 2,400 x 1,600 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 400 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ రెండు టాబ్లెట్‌లు మీడియాటెక్ MT8755 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తాయి. ఇందులో 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో 2 ఆర్మ్ Cortex-A76 కోర్లు, 2GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో 6 Cortex-A55 కోర్లు ఉంటాయి. ఇవి 8GB మెమరీ, 128GB లేదా 256GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో లభిస్తాయి.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ రెండు మోడళ్లూ 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB Type-C సపోర్ట్‌ను అందిస్తాయి.
  • కెమెరా సెటప్: రెండిట్లోనూ 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5Gలో 13 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా ఉండగా, ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5Gలో 16 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి.

ఏసర్ తన కొత్త ట్యాబ్‌లు కీబోర్డ్ ఫ్లిప్ కవర్, స్టైలస్‌కు మద్దతిస్తాయని, కీబోర్డ్ యాక్సెసరీ ద్వారా వీటిలో డాకింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుందని తెలిపింది. రెండు మోడళ్లలోనూ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది.

కంపెనీ ప్రకారం, వినియోగదారులు తమ దైనందిన జీవితంలో వీటిపై మల్టీటాస్కింగ్ పనులను నిర్వహించవచ్చు.
కంపెనీ ప్రకారం, వినియోగదారులు తమ దైనందిన జీవితంలో వీటిపై మల్టీటాస్కింగ్ పనులను నిర్వహించవచ్చు. (ఫొటో క్రెడిట్: Acer)
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లుఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5Gఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G
డిస్​ప్లే10.95- అంగుళాల(1,920 x 1,200 పిక్సెల్స్) 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌12.2-అంగుళాల (2400 x 1600 పిక్సెల్స్), 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌
బ్రైట్​నెస్450 నిట్స్400 నిట్స్
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ MT8755 ఆక్టా-కోర్మీడియాటెక్ MT8755 ఆక్టా-కోర్
RAM8GB8GB
స్టోరేజ్128GB / 256GB (ఎక్స్​పాండబుల్)128GB / 256GB (ఎక్స్​పాండబుల్)
రియర్ కెమెరా13MP16MP + 2MP మాక్రో
ఫ్రంట్ కెమెరా8MP8MP
బ్యాటరీ7400mAh10,000mAh
ఇతర ఫీచర్లుఫింగర్​ప్రింట్, స్టైలస్ సపోర్ట్ఫింగర్​ప్రింట్, స్టైలస్ సపోర్ట్

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