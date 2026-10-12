ట్యాబ్ మార్కెట్లోకి 'Acer' డబుల్ ధమాకా- 90Hz డిస్ప్లే, MT8755 చిప్సెట్తో 'Iconia' సిరీస్ లాంఛ్
ఏసర్ భారత్లో సరికొత్త "ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G", "ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G" టాబ్లెట్లను లాంఛ్ చేసింది. ఈ ట్యాబ్లు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ MT8755 ప్రాసెసర్, 5G కనెక్టివిటీ
Published : October 12, 2026 at 8:33 PM IST
Hyderabad: ఏసర్ సోమవారం భారతదేశంలో "ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G", "ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G" అనే రెండు కొత్త టాబ్లెట్లను విడుదల చేసింది. ఈ రెండు మోడళ్లు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందించే డిస్ప్లేలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి మీడియాటెక్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తాయి. ఐకోనియా "ట్యాబ్ 11 5G"లో 10.95-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉండగా, "ట్యాబ్ 12 5G" అధిక రిజల్యూషన్తో కూడిన పెద్ద 12.2-అంగుళాల స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఈ రెండు మోడళ్లు ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ (అదనపు స్టోరేజ్), ఫింగర్ప్రింట్ రికగ్నిషన్ సదుపాయాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి.
ధర & లభ్యత:
- భారతదేశంలో ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G ధర రూ. 23,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది కేవలం ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart), ఏసర్ ఇ-స్టోర్ (Acer E-store) ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది.
- మరోవైపు, ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G ధర రూ. 26,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఏసర్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్లు, ఏసర్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
|మోడల్
|ధరలు
|లభ్యత
|ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G
|రూ. 23,990 నుంచి ప్రారంభం
|ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G
|రూ. 26,990 నుంచి ప్రారంభం
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G మోడల్ 10.95-అంగుళాల (1,920 x 1,200 పిక్సెల్స్) Full HD IPS డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 450 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. మరోవైపు, ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G పెద్ద 12.2-అంగుళాల IPS డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 2,400 x 1,600 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 400 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ రెండు టాబ్లెట్లు మీడియాటెక్ MT8755 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తాయి. ఇందులో 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్తో 2 ఆర్మ్ Cortex-A76 కోర్లు, 2GHz క్లాక్ స్పీడ్తో 6 Cortex-A55 కోర్లు ఉంటాయి. ఇవి 8GB మెమరీ, 128GB లేదా 256GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో లభిస్తాయి.
- కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ రెండు మోడళ్లూ 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB Type-C సపోర్ట్ను అందిస్తాయి.
- కెమెరా సెటప్: రెండిట్లోనూ 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5Gలో 13 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా ఉండగా, ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5Gలో 16 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి.
ఏసర్ తన కొత్త ట్యాబ్లు కీబోర్డ్ ఫ్లిప్ కవర్, స్టైలస్కు మద్దతిస్తాయని, కీబోర్డ్ యాక్సెసరీ ద్వారా వీటిలో డాకింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుందని తెలిపింది. రెండు మోడళ్లలోనూ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది.
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 11 5G
|ఏసర్ ఐకోనియా ట్యాబ్ 12 5G
|డిస్ప్లే
|10.95- అంగుళాల(1,920 x 1,200 పిక్సెల్స్) 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్
|12.2-అంగుళాల (2400 x 1600 పిక్సెల్స్), 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్
|బ్రైట్నెస్
|450 నిట్స్
|400 నిట్స్
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ MT8755 ఆక్టా-కోర్
|మీడియాటెక్ MT8755 ఆక్టా-కోర్
|RAM
|8GB
|8GB
|స్టోరేజ్
|128GB / 256GB (ఎక్స్పాండబుల్)
|128GB / 256GB (ఎక్స్పాండబుల్)
|రియర్ కెమెరా
|13MP
|16MP + 2MP మాక్రో
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|8MP
|8MP
|బ్యాటరీ
|7400mAh
|10,000mAh
|ఇతర ఫీచర్లు
|ఫింగర్ప్రింట్, స్టైలస్ సపోర్ట్
|ఫింగర్ప్రింట్, స్టైలస్ సపోర్ట్