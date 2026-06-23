ఐదు నెలల్లో 3.1 కోట్ల డౌన్లోడ్లు- ఆధార్ యాప్ డిజిటల్ విప్లవం!
ఐదు నెలల్లోనే 3.1 కోట్ల డౌన్లోడ్లతో సరికొత్త ఆధార్ యాప్ రికార్డు సృష్టించింది. మొబైల్ నంబర్, అడ్రస్ అప్డేట్లను సులభతరం చేస్తూ దేశంలో డిజిటల్ విప్లవానికి తెరలేపింది.
Published : June 23, 2026 at 10:48 AM IST
Hyderabad: దేశవ్యాప్తంగా నూతన ఆధార్ మొబైల్ అప్లికేషన్కు ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, ఈ యాప్ ప్రారంభమైన కేవలం ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే 3.1 కోట్లకు పైగా డౌన్లోడ్లను నమోదు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. డిజిటల్ విధానాలపై ప్రజలు పెంచుకుంటున్న విశ్వాసానికి ఈ అసాధారణ ఆదరణే నిదర్శనం. పౌరుల దైనందిన అవసరాలను సులభతరం చేయాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పం ఈ యాప్ ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సత్ఫలితాలను ఇస్తోందని ఈ ప్రారంభ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
మొబైల్ నంబర్, చిరునామా అప్డేట్: ఈ మొబైల్ యాప్లోని కీలక ప్రయోజనం ఏంటంటే, పౌరులు తమ మొబైల్ నంబర్ లేదా చిరునామాను మార్చుకోవడానికి ఇకపై ఆధార్ సేవా కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటివరకు 40 లక్షలకు పైగా వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారానే మొబైల్ నంబర్ను అప్డేట్ చేసుకోగా, 8.5 లక్షలకు పైగా వినియోగదారులు తమ చిరునామాను కూడా ఈ యాప్ ద్వారానే మార్చుకున్నారు.
గతంలో ఈ సేవల కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. కొన్నిసార్లు అంత సమయం వెచ్చించినా పనులు పూర్తయ్యేవి కావు. కానీ ఇప్పుడు, ఆధార్ కార్డ్లో ఫోన్ నంబర్ లేదా అడ్రస్ మార్పులను ప్రజలు తమ ఇంట్లోనే కూర్చుని, కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే స్వయంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతున్నారు.
గోప్యత, సౌలభ్యాల మేలి కలయిక: వినియోగదారుల వ్యక్తిగత వివరాల ధ్రువీకరణ (Verification), షేరింగ్ ప్రక్రియ ఒకేసారి సులభంగా, పూర్తి సురక్షితంగా ఉండేలా ఈ ఆధార్ యాప్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇందులో కేవలం సింగిల్ క్లిక్తో బయోమెట్రిక్ డేటాను లాక్ లేదా అన్లాక్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీంతోపాటు, ముఖ గుర్తింపు (Face Authentication) ద్వారా వినియోగదారులు తమ గుర్తింపును క్షణాల్లో ధ్రువీకరించుకోవచ్చు.
ఆధార్ వినియోగాన్ని ట్రాక్ చేసే సదుపాయం: తమ ఆధార్ వివరాలను ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉపయోగించారో తెలుసుకునేందుకు యాప్లో 'ఆథెంటికేషన్ హిస్టరీ' చూసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీంతో వినియోగదారులు తమ డేటాపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు.
డిజిటల్ కాంటాక్ట్ కార్డ్: ఇందులో క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత, అవసరానికి తగ్గట్టు మార్చుకోగల 'కాంటాక్ట్ కార్డ్' ఫీచర్ ఉంది. దీని ద్వారా వివరాలను సురక్షితంగా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సంప్రదాయ విజిటింగ్ కార్డ్లకు డిజిటల్ ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది.
రోజువారీ జీవితంలో విస్తృత వినియోగం: ఈ యాప్ వినియోగం రోజువారీ జీవితంలోనూ గణనీయంగా పెరిగింది. హోటల్ చెక్-ఇన్ సమయంలో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి వివరాలను క్షణాల్లో వెరిఫై చేయవచ్చు. ఆసుపత్రుల్లో రోగులను అడ్మిట్ చేసేటప్పుడు కూడా దీనిని విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు.
ఈ యాప్ ఉపయోగపడే ఇతర రంగాలు:
- విజిటర్ మేనేజ్మెంట్
- ఈవెంట్లలో ఎంట్రీ
- గిగ్ వర్కర్ల గుర్తింపు ధ్రువీకరణ
- ఈ-ఆధార్ డౌన్లోడ్
- ఆధార్ సేవా కేంద్రం అపాయింట్మెంట్ బుకింగ్
ఈ అప్లికేషన్ ఆండ్రాయిడ్, యాపిల్ ఐఓఎస్ (iOS) రెండు ప్లాట్ఫామ్లలోనూ అందుబాటులో ఉంది. దీంతో దాదాపు ప్రతి స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారుడు దీని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.