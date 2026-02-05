చిమ్మచీకటిలో అద్భుత ఫొటో- సింగిల్ ఫ్రేమ్లో గురుగ్రహం, ఆకాశ కాంతి, లద్ధాఖ్ సరస్సు- ఒక్క ఫొటో కోసం అలుపెరగని జర్నీ
ఒక్క ఫొటో కోసం డోర్జే ఆంగ్చుక్ సాహసయాత్ర- ఎముకలు కొరికే చలిలో, గడ్డకట్టిన సరస్సుపై నిలబడి ఫొటో షూట్- అబ్బురపరిచే ఈ సీన్లన్నీ ఒకే ఫొటో ఫ్రేమ్లో నిక్షిప్తం
Published : February 5, 2026 at 10:36 PM IST
Dorje Angchuk Jupiter Image : ఎముకలు కొరికే చలి, మంచురాశులతో గడ్డకట్టిన సరస్సు, చుట్టూ చిమ్మచీకటి వీటన్నింటి నడుమ ఒక అద్భుతమైన 360 డిగ్రీస్ ఫొటోను క్లిక్ మనిపించారు. ఒకే ఒక్క ఫ్రేమ్లో మిలమిలా మెరుస్తున్న గురు గ్రహం, దాని వైపుగా ప్రసరిస్తున్న తెలుపు రంగు ఆకాశ కాంతిరేఖ, గడ్డకట్టిన ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సును కళ్లకు కట్టేలా చూపించడం ఈ ఫొటో ప్రత్యేకత. దీన్ని చూసిన వారు, ఇది చీకటిలో తీసిన ఫొటో అంటే అస్సలు నమ్మ లేకపోతున్నారు. రాత్రి టైంలో కేవలం నక్షత్రాలు, చంద్రుడి సహజ కాంతిలో ఈ ఫొటోను ఆస్ట్రో ఫొటోగ్రాఫర్ డోర్జే ఆంగ్చుక్ తీశారు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం లద్ధాఖ్లోని లేహ్ జిల్లా హాన్లే గ్రామంలో ఉన్న ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీ(ఐఏఓ)లో ఇంఛార్జి ఇంజినీర్గా ఆయన వ్యవహరిస్తున్నారు. ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సు విషయానికొస్తే, ఇది సముద్ర మట్టానికి 5వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. వణికించే చలిని ఎదుర్కొంటూ, గడ్డకట్టిన సరస్సుపై నిలబడి, ఎలాంటి లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఒక్క ఫొటోను తీయడానికి తాము పడిన శ్రమను ‘ఈటీవీ భారత్’కు ఆస్ట్రో ఫొటోగ్రాఫర్ డోర్జే ఆంగ్చుక్ వివరించారు.
ఇద్దరం కాస్తా ముగ్గురం అయ్యాం
‘‘భారతదేశంలో మొట్టమొదటి డార్క్ స్కై రిజర్వ్ లద్ధాఖ్లోని హాన్లే గ్రామం పరిధిలోనే ఉంది. అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని వీధి దీపాలు, వాహన దీపాల కాంతి కాలుష్యం నుంచి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కాపాడుతుంది. అలాంటి చోట రాత్రి వేళ సహజ కాంతిలో గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, ఆకాశం ఫొటోలను తీస్తే ఆ మజాయే వేరు. నేను హాన్లే గ్రామంలోని ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీ(ఐఏఓ)లో ఇంఛార్జి ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈ ఊరికి 58 కి.మీ దూరంలో ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సు ఉంది. దాదాపు 1 గంట 40 నిమిషాల్లో అక్కడికి చేరుకోవచ్చు. 2025 ఆగస్టు 15న ఆ సరస్సు వద్దకు వెళ్లొచ్చాను. అది వేసవి సీజన్ అయినా, మేం తీసుకెళ్లిన మూడు వెహికల్స్లో రెండు మంచులో దిగబడ్డాయి. ఈ ఏడాది జనవరి నెలలో చలికాలం. సరస్సు దగ్గర పరిస్థితులు మరింత ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ తెలిసినా నేను సాహసించాను. నేను, మరో వ్యక్తి కలిసి 2026 జనవరి 10న మధ్యాహ్నం హాన్లే గ్రామం నుంచి ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సు వద్దకు బయలుదేరాం. హాన్లే గ్రామానికి చెందిన ఓ మిత్రుడిని కలిసి, మేమిద్దరం అర్ధరాత్రికల్లా తిరిగి రాకుంటే రెస్క్యూ టీమ్లను సరస్సు దగ్గరికి పంపమని కోరాం. అది విన్న ఆ మిత్రుడు కూడా మా వెంట బయలుదేరాడు. దీంతో మా ధైర్యం మరింత పెరిగింది’’ అని డోర్జే ఆంగ్చుక్ పేర్కొన్నారు.
ఎక్స్ట్రా కెమెరాలు, ట్రైపాడ్లు, దుస్తులతో రంగంలోకి
‘‘మేం జనవరి 10న సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సు వద్దకు చేరుకున్నాం. లద్ధాఖ్లోని మిగతా సరస్సుల నీటిలో కొంత ఉప్పు మోతాదు ఉంటుంది. అందువల్ల అవి మంచుతో గడ్డకట్టినప్పుడు, కింద ఏముందో కనిపించదు. కానీ ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సు గడ్డకడితే, దాని మంచురాశుల కింద ఏముందో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మేం కాళ్లు పెట్టగానే, లోపలికి కుంగిపోతాయి అనేలా అత్యంత సున్నితంగా సరస్సులోని మంచురాశులు ఉన్నాయి. అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకొని వాటిపై చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగాం. చిమ్మచీకటి నడుమ ఆకాశంలో మెరుస్తున్న గురు గ్రహం ఫొటోలను తీసేందుకు మేం మూడు కెమెరాలు, మూడు ట్రైపాడ్ స్టాండ్లను తీసుకెళ్లాం. ఒకవేళ వీటిలో ఏదైనా ఒకటి సరస్సులో పడిపోయినా, ఇంకోటి వాడేందుకే ఈ ముందుజాగ్రత్త ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం. అత్యవసర పరిస్థితిలో ధరించడానికీ అదనంగా మరో జత దుస్తులనూ మేం తీసుకెళ్లాం. గ్రహాల ఫొటోలు తీసేందుకు అనువైన ‘ఐ ఆప్ట్రాన్ స్కై గైడర్ ప్రో’ కెమెరాలు మా చేతిలో ఉన్నాయి. కానీ ఒకవేళ ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే, ఈ శ్రమ అంతా వేస్ట్ అవుతుందనే ఆందోళన మమ్మల్ని వెంటాడింది. తీవ్రమైన చలికి మా చేతి వేళ్లు మొద్దుబారాయి’’ డోర్జే ఆంగ్చుక్ వివరించారు.
ఆ ఫొటోలో ఏమేం కవర్ అయ్యాయో తెలుసా?
‘‘ఎట్టకేలకు మంచుతో గడ్డకట్టిన ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సుపై ట్రైపాడ్ స్టాండ్లను పెట్టి వాటికి ‘ఐ ఆప్ట్రాన్ స్కై గైడర్ ప్రో’ కెమెరాలను బిగించాం. ఈ కెమెరాలు ఒక్క క్లిక్లోనే వరుసగా 21 ఫొటోలను అన్ని యాంగిల్స్లో తీయగలవు. ఈ ఫొటోలు హై రెజెల్యూషన్లో, 360 డిగ్రీలలో చూసేందుకు అనువుగా ఉంటాయి. ఈవిధంగా ఫొటో తీసే టెక్నిక్ను ‘21 వన్ మినట్ ట్రాక్డ్ ప్యానల్స్’ అంటారు. చివరకు మేం ఈ టెక్నిక్తో ఫొటోను క్లిక్ మనిపించాం. వచ్చిన ఫొటోను చూసి చాలా సంతోషం కలిగింది. నీలి ఆకాశంలో తళతళా మెరిసిపోతున్న గురుగ్రహం, దానిపై ప్రసరిస్తున్న తెలుపు రంగు ఆకాశ కాంతిరేఖ, గగనవీధిలో చిన్నచిన్న నక్షత్రాలు, మంచుతో గడ్డకట్టిన ‘చిల్లింగ్ త్సో’ సరస్సు అన్నీ ఆ ఫొటోలో మాకు కనిపించాయి. ప్రత్యేకిించి గురుగ్రహంపై తెలుపు రంగు ఆకాశ కాంతిరేఖ ప్రసరించే విజువల్ కూడా మా కెమెరాకు చిక్కడం నాకు చెప్పలేనంత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది’’ అని డోర్జే ఆంగ్చుక్ తెలిపారు.
కాంతి కాలుష్యం వల్ల మనం చాలా కోల్పోతున్నాం
‘‘మన పూర్వీకులు గ్రహాలు, నక్షత్రాల లాంటి ఖగోళ శాస్త్ర అంశాలను జీవితంలో ఒక భాగంగా భావించే వారు. వాళ్లు రోజూ రాత్రివేళ ఆకాశాన్ని నిశితంగా చూసేవారు. ఈతరం వారికి ఆ తీరిక ఉండటం లేదు. ఆకాశం అనేది కూడా ఒక సహజ వనరు. దాన్ని కాంతి కాలుష్యం నుంచి మనం కాపాడుకోవాలి. కాంతి కాలుష్యం వల్ల రాత్రివేళ ఆకాశపు స్వచ్ఛత దెబ్బతింటుంది. కాంతి కాలుష్యం కారణంగా మనం ఏమేం కోల్పోతున్నామో ప్రజలకు చూపించాలి అనేది నా లక్ష్యం. అందుకోసమే ఇప్పుడీ ఫొటోను తీశాను. భూమిని, నక్షత్రాలను ఒకే ఫ్రేమ్లో క్లిక్ మనిపించడం నాకు గొప్ప సంతృప్తిని ఇచ్చింది’’ అని డోర్జే ఆంగ్చుక్ చెప్పారు.
ఆంగ్చుక్ ఫొటోలు చూస్తే ఖగోళ శాస్త్రం అర్థమైపోతుంది
‘‘ఖగోళ శాస్త్రాన్ని, సమాజాన్ని అనుసంధానించేందుకు బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ (ఐఐఏ) ప్రయత్నిస్తోంది. మేం సంక్లిష్టమైన ఖగోళ పరిశోధనల వివరాలను సరళంగా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం. సైన్సు అంటే పాఠ్యపుస్తకాలు, ప్రయోగశాలలు మాత్రమే అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఇలా అనుకోవడం పెద్ద మైనస్ పాయింట్. కళలు, సినిమాలు, క్రీడలలాగే ప్రజలకు, విద్యార్థులకు సైన్సుపైనా అవగాహన కల్పించాలి. దాన్ని మన సంస్కృతిలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఆకాశాన్ని చూసినప్పుడు ఖగోళ పరిణామాలను గమనిస్తారు. కళాకారులు ఆకాశ వీధిలో జరిగిన మార్పులను, తాజా కూర్పులను నిశితంగా చూస్తారు. పర్యావరణవేత్తలు మంచు, ప్రకృతి దృశ్యం వంటివి చూసి విశ్లేషణలు చేయడం మొదలుపెడతారు. డోర్జే ఆంగ్చుక్ లాంటి ఔత్సాహిక ఆస్ట్రో ఫొటోగ్రాఫర్లు తీస్తున్న అద్భుత ఫొటోలను చూస్తే, సంక్లిష్ట ఖగోళ శాస్త్రం కూడా అవలీలగా సామాన్య ప్రజలకు అర్థమైపోతుంది’’ అని బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ (ఐఐఏ) సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ విభాగం అధిపతి నిరుజ్ మోహన్ రామానుజం ‘ఈటీవీ భారత్’కు చెప్పారు.